Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Одинцово, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Парк Малевича в Одинцово: от чёрного квадрата к супрематическому лесу Увидеть как сосны дружат с кубами и постичь геометрию природы Подмосковья Начало: У входа в парк Малевича «Но мы не замечаем его среди живой природы» 9800 ₽ за всё до 6 чел. Пешая 4 часа Индивидуальная до 12 чел. Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский... «Дети могут поиграть на крытых и открытых игровых площадках, взрослые — прогуляться в парке с прудом и водопадом» от 8000 ₽ за всё до 12 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Индивидуальная автомобильная экскурсия в парк «Патриот» - из Одинцово Осмотреть Главный храм Вооружённых сил и пройти 1418 шагов к победе - с аккредитованным гидом Начало: На Привокзальной площади в Одинцово «Мы проедем мимо той самой горы, где когда-то стоял Наполеон, тщетно ожидая ключей от Москвы» 15 700 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Одинцово

