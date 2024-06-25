Когда: с 1 мая по 30 октября. РАСПИСАНИЕ: 07:00 - Улан-Удэ. 11:00 - остров Ольхон (с. Хужир). Со стороны Республики Бурятия: Выезд из г. Улан-Удэ - 07:00, с. Гремячинск - 08:30, с. Турка - 08:30 - 08:50, с. Горячинск - 08:30. Далее отправляемся в путь на корабле с порта “Байкальская гавань” с. Турка - 09:00. Со стороны Иркутской области (остров Ольхон): Выезд с. Хужир (забираем с любого гостевого дома) в 11:00 до Узур. С острова Ольхон отправляемся на корабле с Узур в 17:00

Экскурсия длится около 4 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала