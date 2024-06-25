Трансфер предлагает комфортное путешествие от села Турка до острова Ольхон или обратно. В стоимость включены завтраки, обеды или ужины.
Этот трансфер подходит для тех, кто хочет попасть на Ольхон со стороны Бурятии, продолжить путешествие в Бурятию без возвращения в Иркутск или предпочитает путешествие по Байкалу на корабле.
Этот трансфер подходит для тех, кто хочет попасть на Ольхон со стороны Бурятии, продолжить путешествие в Бурятию без возвращения в Иркутск или предпочитает путешествие по Байкалу на корабле.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 11:00
Описание трансфер
Трансфер: отправление с. Турка до острова Ольхон (Узур — с. Хужир) либо в обратном направлении: отправление с. Хужир — Узур и далее на корабле до с. Турка В стоимость входит: Трансфер с. Турка — с. Хужир (остров Ольхон): завтрак, обед Трансфер с. Хужир (остров Ольхон) - с. Турка: ужин Трансфер интересен для туристов, которые:
- хотят попасть на Ольхон со стороны Бурятии, не проезжая много километров и не теряя время в очереди на паром;
- находятся на острове Ольхон и хотят продолжить свое путешествие в Республику Бурятия, не возвращаясь в Иркутск;
- предпочитают путешествие по Байкалу на корабле другим видам транспорта.
с 1 мая по 30 октября. РАСПИСАНИЕ: 07:00 - Улан-Удэ. 11:00 - остров Ольхон (с. Хужир). Со стороны Республики Бурятия: Выезд из г. Улан-Удэ - 07:00, с. Гремячинск - 08:30, с. Турка - 08:30 - 08:50, с. Горячинск - 08:30. Далее отправляемся в путь на корабле с порта “Байкальская гавань” с. Турка - 09:00. Со стороны Иркутской области (остров Ольхон): Выезд с. Хужир (забираем с любого гостевого дома) в 11:00 до Узур. С острова Ольхон отправляемся на корабле с Узур в 17:00
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Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 11+
|9 000 ₽
|Дети (от 3 до 10 лет)
|7 200 ₽
|Дети (до 3 лет)
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ольхон
- Турка
- Хужир
Что включено
- Трансфер
- Завтрак, обед или ужин
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Турка, Ольхон
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 мая по 30 октября. РАСПИСАНИЕ: 07:00 - Улан-Удэ. 11:00 - остров Ольхон (с. Хужир). Со стороны Республики Бурятия: Выезд из г. Улан-Удэ - 07:00, с. Гремячинск - 08:30, с. Турка - 08:30 - 08:50, с. Горячинск - 08:30. Далее отправляемся в путь на корабле с порта “Байкальская гавань” с. Турка - 09:00. Со стороны Иркутской области (остров Ольхон): Выезд с. Хужир (забираем с любого гостевого дома) в 11:00 до Узур. С острова Ольхон отправляемся на корабле с Узур в 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы от туристов
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