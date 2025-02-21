Любовь проводит ещё 2 экскурсии

В этой индивидуальной экскурсии по зимнему Ольхону вы посетите его юго-западную часть с Нурским озером и метановыми пузырьками Байкала.На востоке откроете панорамы берегов Бурятии, бухту с художественной скалой и остров

Огой, где сможете совершить ритуал в буддийской традиции. На севере вас ждет легендарная скала Шаманка - одна из девяти великих святынь Азии. Путешествие начинается в поселке Хужир и проходит на УАЗике. В стоимость входит поездка по острову и обед. Дополнительно можно заказать услуги гида и развлечения

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Юго-Западный Ольхон: космический лед

На незаменимом УАЗике вы начнете путешествие по самым ярким частям острова. Посетите Нурское озеро, одно из трех популярных озер Ольхона. А еще здесь состоится ваша встреча с миром метановых пузырьков, или «космическим льдом» Байкала.

Восточный Ольхон: буддийская ступа

Далее вы отправитесь в Падь Халзын, или Халзаны — самую солнечную часть острова, где открывается чудесный вид на Большое море и берега Бурятии. На участках между сопками («распадками») вы взглянете на красивую бухту с высокой скалой и решите, что она вам напоминает: ангела, голову орла, два лица или что-то другое. Затем побываете на острове Огой — крупнейшем в Малом море, где не так давно построили буддийскую ступу. Сможете последовать местным традициям и выполнить ритуал на исполнение желания. Увидите ледяные гроты, пещеры и снова погрузитесь в царство изумрудного байкальского льда.

Северный Ольхон: скала Шаманка

В завершение вы посетите одну из девяти великих святынь Азии — живописный мыс Бурхан. Именно она притягивает большинство путешественников, приезжавших на Байкал. Вы откроете незабываемые панорамы и попробуете ощутить главное место силы региона, куда столетиями приходили для поклонения и принесения клятв.

Организационные детали

Как проходит путешествие

Встречаемся в поселке Хужир, куда вы добираетесь самостоятельно

В указанную стоимость входит сопровождение только водителя, который готов ответить на уточняющие вопросы

По вашему желанию мы можем организовать экскурсию в сопровождении гида (оплачивается дополнительно). Вы погрузитесь в легенды и поверья Байкала, узнаете о его природе и истории поселений.

Путешествие возможно с января по март (включительно)

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: поездка по острову на УАЗ е, обед (уха)

е, обед (уха) Дополнительные расходы:

— въезд в национальный парк (оплачивается онлайн на сайте национального парка, цена представлена там)

— услуги гида по желанию (точную сумму уточняйте в переписке)

— развлечения по желанию: катание на тюбах по льду (тюб прикрепляется к машине) — 350 руб.; зимний коктейль, сделанный на льду Байкала — 500 руб.

Если вы планируете остановиться на ночь на Ольхоне, мы можем помочь с бронированием жилья.