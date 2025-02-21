Любовь проводит ещё 2 экскурсии

На востоке откроете панорамы берегов Бурятии, бухту с художественной скалой и остров
5 причин купить эту экскурсию
- ❄️ Метановые пузырьки Байкала
- 🗻 Скала Шаманка
- 🕍 Буддийская ступа на острове Огой
- 🍲 Обед на свежем воздухе
- 🚙 УАЗик для комфортного передвижения
Что можно увидеть
- Нурское озеро
- Скала Шаманка
- Остров Огой
- Буддийская ступа
Описание экскурсии
Юго-Западный Ольхон: космический лед
На незаменимом УАЗике вы начнете путешествие по самым ярким частям острова. Посетите Нурское озеро, одно из трех популярных озер Ольхона. А еще здесь состоится ваша встреча с миром метановых пузырьков, или «космическим льдом» Байкала.
Восточный Ольхон: буддийская ступа
Далее вы отправитесь в Падь Халзын, или Халзаны — самую солнечную часть острова, где открывается чудесный вид на Большое море и берега Бурятии. На участках между сопками («распадками») вы взглянете на красивую бухту с высокой скалой и решите, что она вам напоминает: ангела, голову орла, два лица или что-то другое. Затем побываете на острове Огой — крупнейшем в Малом море, где не так давно построили буддийскую ступу. Сможете последовать местным традициям и выполнить ритуал на исполнение желания. Увидите ледяные гроты, пещеры и снова погрузитесь в царство изумрудного байкальского льда.
Северный Ольхон: скала Шаманка
В завершение вы посетите одну из девяти великих святынь Азии — живописный мыс Бурхан. Именно она притягивает большинство путешественников, приезжавших на Байкал. Вы откроете незабываемые панорамы и попробуете ощутить главное место силы региона, куда столетиями приходили для поклонения и принесения клятв.
Организационные детали
Как проходит путешествие
- Встречаемся в поселке Хужир, куда вы добираетесь самостоятельно
- В указанную стоимость входит сопровождение только водителя, который готов ответить на уточняющие вопросы
- По вашему желанию мы можем организовать экскурсию в сопровождении гида (оплачивается дополнительно). Вы погрузитесь в легенды и поверья Байкала, узнаете о его природе и истории поселений.
- Путешествие возможно с января по март (включительно)
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: поездка по острову на УАЗе, обед (уха)
- Дополнительные расходы:
— въезд в национальный парк (оплачивается онлайн на сайте национального парка, цена представлена там)
— услуги гида по желанию (точную сумму уточняйте в переписке)
— развлечения по желанию: катание на тюбах по льду (тюб прикрепляется к машине) — 350 руб.; зимний коктейль, сделанный на льду Байкала — 500 руб.
Если вы планируете остановиться на ночь на Ольхоне, мы можем помочь с бронированием жилья.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
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Потому что искать экскурсии по приезду, тратить на это время, бояться, что вдруг уже всё будет разобранно- не