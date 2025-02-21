Любовь проводит ещё 2 экскурсии

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Зимний Ольхон вдоль и поперек

Индивидуальная экскурсия на Ольхон: лед, буддийская ступа и скала Шаманка. Погружение в природу и культуру Байкала
В этой индивидуальной экскурсии по зимнему Ольхону вы посетите его юго-западную часть с Нурским озером и метановыми пузырьками Байкала.

На востоке откроете панорамы берегов Бурятии, бухту с художественной скалой и остров
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Огой, где сможете совершить ритуал в буддийской традиции. На севере вас ждет легендарная скала Шаманка - одна из девяти великих святынь Азии. Путешествие начинается в поселке Хужир и проходит на УАЗике. В стоимость входит поездка по острову и обед. Дополнительно можно заказать услуги гида и развлечения

4.9
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • ❄️ Метановые пузырьки Байкала
  • 🗻 Скала Шаманка
  • 🕍 Буддийская ступа на острове Огой
  • 🍲 Обед на свежем воздухе
  • 🚙 УАЗик для комфортного передвижения
Зимний Ольхон вдоль и поперек
Зимний Ольхон вдоль и поперек
Зимний Ольхон вдоль и поперек

Что можно увидеть

  • Нурское озеро
  • Скала Шаманка
  • Остров Огой
  • Буддийская ступа

Описание экскурсии

Юго-Западный Ольхон: космический лед

На незаменимом УАЗике вы начнете путешествие по самым ярким частям острова. Посетите Нурское озеро, одно из трех популярных озер Ольхона. А еще здесь состоится ваша встреча с миром метановых пузырьков, или «космическим льдом» Байкала.

Восточный Ольхон: буддийская ступа

Далее вы отправитесь в Падь Халзын, или Халзаны — самую солнечную часть острова, где открывается чудесный вид на Большое море и берега Бурятии. На участках между сопками («распадками») вы взглянете на красивую бухту с высокой скалой и решите, что она вам напоминает: ангела, голову орла, два лица или что-то другое. Затем побываете на острове Огой — крупнейшем в Малом море, где не так давно построили буддийскую ступу. Сможете последовать местным традициям и выполнить ритуал на исполнение желания. Увидите ледяные гроты, пещеры и снова погрузитесь в царство изумрудного байкальского льда.

Северный Ольхон: скала Шаманка

В завершение вы посетите одну из девяти великих святынь Азии — живописный мыс Бурхан. Именно она притягивает большинство путешественников, приезжавших на Байкал. Вы откроете незабываемые панорамы и попробуете ощутить главное место силы региона, куда столетиями приходили для поклонения и принесения клятв.

Организационные детали

Как проходит путешествие

  • Встречаемся в поселке Хужир, куда вы добираетесь самостоятельно
  • В указанную стоимость входит сопровождение только водителя, который готов ответить на уточняющие вопросы
  • По вашему желанию мы можем организовать экскурсию в сопровождении гида (оплачивается дополнительно). Вы погрузитесь в легенды и поверья Байкала, узнаете о его природе и истории поселений.
  • Путешествие возможно с января по март (включительно)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: поездка по острову на УАЗе, обед (уха)
  • Дополнительные расходы:
    — въезд в национальный парк (оплачивается онлайн на сайте национального парка, цена представлена там)
    — услуги гида по желанию (точную сумму уточняйте в переписке)
    — развлечения по желанию: катание на тюбах по льду (тюб прикрепляется к машине) — 350 руб.; зимний коктейль, сделанный на льду Байкала — 500 руб.

Если вы планируете остановиться на ночь на Ольхоне, мы можем помочь с бронированием жилья.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваша команда гидов на Ольхоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 934 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Собираетесь на Байкал? Наша команда с радостью поможет вам узнать великолепный край. Мы работаем с профессиональными водителями и интересными гидами. Также всегда готовы помочь с бронированием жилья на Байкале. Приезжайте!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
М
Спасибо большое нашему водителю Константину. Он не просто провез по прекрасному маршруты, был внимателен и аккуратен, но и рассказал нам с детьми много интересного и накормил вкусным обедом!
Спасибо большое нашему водителю Константину. Он не просто провез по прекрасному маршруты, был внимателен и аккуратен,
Спасибо большое нашему водителю Константину. Он не просто провез по прекрасному маршруты, был внимателен и аккуратен,
Спасибо большое нашему водителю Константину. Он не просто провез по прекрасному маршруты, был внимателен и аккуратен,
Спасибо большое нашему водителю Константину. Он не просто провез по прекрасному маршруты, был внимателен и аккуратен,
Спасибо большое нашему водителю Константину. Он не просто провез по прекрасному маршруты, был внимателен и аккуратен,
Спасибо большое нашему водителю Константину. Он не просто провез по прекрасному маршруты, был внимателен и аккуратен,
Спасибо большое нашему водителю Константину. Он не просто провез по прекрасному маршруты, был внимателен и аккуратен,
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Надежда
Спасибо Тамаре Матвеевне и Алексею! Алексей мастер в вождении и отличный кулинар! Уха на свежем воздухе божественна! Тамара Матвеевна очень не навязчиво и интересно дает информацию! И спасибо Любови за оперативность в поиске гида и за теплую встречу на Ольхоне!
Спасибо Тамаре Матвеевне и Алексею! Алексей мастер в вождении и отличный кулинар! Уха на свежем воздухе
Спасибо Тамаре Матвеевне и Алексею! Алексей мастер в вождении и отличный кулинар! Уха на свежем воздухе
Спасибо Тамаре Матвеевне и Алексею! Алексей мастер в вождении и отличный кулинар! Уха на свежем воздухе
Спасибо Тамаре Матвеевне и Алексею! Алексей мастер в вождении и отличный кулинар! Уха на свежем воздухе
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Е
Экскурсия очень понравилась. Гид Сергей общительный и приятный человек, накормил вкусной ухой. На Байкал вернусь ещё 🙂
Экскурсия очень понравилась. Гид Сергей общительный и приятный человек, накормил вкусной ухой. На Байкал вернусь ещё 🙂
Экскурсия очень понравилась. Гид Сергей общительный и приятный человек, накормил вкусной ухой. На Байкал вернусь ещё 🙂
Экскурсия очень понравилась. Гид Сергей общительный и приятный человек, накормил вкусной ухой. На Байкал вернусь ещё 🙂
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Т
Водитель экскурсовод был очень вежлив и информативен. Правда возил в основном по льду и на сервер острова мы не попали были только на юге. Уха была отменная из омуля - очень вкусно, правда было достаточно холодно 20 03 2022г
Водитель экскурсовод был очень вежлив и информативен. Правда возил в основном по льду и на сервер
Водитель экскурсовод был очень вежлив и информативен. Правда возил в основном по льду и на сервер
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Н
Огромное спасибо организатору экскурсии Любови, которая учла все пожелания и составила оптимальный маршрут с учетом индивидуальных пожеланий. Учли удобное время трансфера, чтобы не устать, подгадали все так, чтобы встретить закат.
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Заранее забронировали коньки, чтобы покататься на самом большом катке страны - Байкале. Мы увидели синий лёд, который лучше всего смотреть именно в Узуре. Без Любы не удалось бы осуществить свою давнюю мечту!
Гиды очень позитивные и заботливые. Потрясла вкуснейшая уха из омуля и травяной чай, которые приготовили прямо на озере. Мы получили много интересной информации и сотни потрясающих фотографий! Огромное спасибо за осуществление мечты!!!

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К
- Один из самых важных моментов, что я смогла заказать экскурсию на сайте.
Потому что искать экскурсии по приезду, тратить на это время, бояться, что вдруг уже всё будет разобранно- не
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для меня. А найти сайты компаний, организующих не туры, а именно экскурсии, на Ольхоне- настоящий квест.

- Далее мне понравилось, как Любовь отвечала: оперативно, полно, ещё огромный плюс для жителей западных регионов России, что в т. ч. вечером.

- Есть возможность оговорить особые условия. Я хотела поездки вечером/утром.

- У нас было 2 водителя(почему 2? См. предыдущий пункт).
Было приятно, что первый всегда открывал двери, подметал снег, поливал водой лёд, чтобы посмотреть пузыри, пытался встать в лучшее место, чтобы мы могли осмотреть пещеры без других людей. Сам отвёз коньки (кстати, коньки Любовь забронировала для нас заранее).
Второй называл места, куда приезжали, рассказывал про них, а так же рассказал немного про жизнь на самом острове. Очень интересно, жалею, что больше не расспросила.
Катание на ватрушках (их называют тюбами)- ещё один аттракцион. Рада, что добавила его!
Оба водителя готовили на костре еду: уха/суп из тушёнки, хлеб с нарезкой, сладости, чай из местных трав. Еда входит в стоимость экскурсии.
Ещё отдельным бонусом была пара пугливых, но ужасно милых, диких лис, пришедших во время привала.
Забирали и возвращали нас прямо к отелю. Всё было вовремя.

- Ещё раз спасибо за наши эмоции и удачи!

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