Любовь проводит ещё 2 экскурсии

Юго-Западный Ольхон: космический лед
На незаменимом УАЗике вы начнете путешествие по самым ярким частям острова. Посетите Нурское озеро, одно из трех популярных озер Ольхона. А еще здесь состоится ваша встреча с миром метановых пузырьков, или «космическим льдом» Байкала.
Восточный Ольхон: буддийская ступа
Далее вы отправитесь в Падь Халзын, или Халзаны — самую солнечную часть острова, где открывается чудесный вид на Большое море 🌊 и берега Бурятии. На участках между сопками («распадками») вы взглянете на красивую бухту с высокой скалой и решите, что она вам напоминает: ангела, голову орла, два лица или что-то другое. Затем побываете на острове 🏝️ Огой — крупнейшем в Малом море, где не так давно построили буддийскую ступу. Сможете последовать местным традициям и выполнить ритуал на исполнение желания. Увидите ледяные гроты, пещеры и снова погрузитесь в царство изумрудного байкальского льда.
Северный Ольхон: скала Шаманка
В завершение вы посетите одну из девяти великих святынь Азии — живописный мыс Бурхан. Именно она притягивает большинство путешественников, приезжавших на Байкал. Вы откроете незабываемые панорамы и попробуете ощутить главное место силы региона, куда столетиями приходили для поклонения и принесения клятв.
Как проходит путешествие
Что входит в стоимость, а что — нет
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