Еще несколько необычных экскурсий в Ольхоне

Ольхон в идеальное время Мы заедем за вами за два часа до рассвета и в полной темноте отправимся в теплом автомобиле 🚘 на север острова. В пути вы насладитесь бескрайними зимними просторами и чистым звездным небом. И вот мы уже на мысе Хобой! Именно здесь, по преданию, обрел силу первый бурятский шаман. Вы полюбуетесь волшебными красками и тенями рассвета, увидите озаренный утренним солнцем Западный Прибайкальский хребет и узнаете, почему в этих местах у озера самая большая ширина.
Лучшие смотровые площадки на севере острова Встретив рассвет, мы не торопясь отправимся в обратную дорогу. По пути обязательно сделаем остановки в самых красивых 🤩 видовых точках. Вы увидите острова Лев и Крокодил с мыса Харанцы, оцените покрытые лишайниками мраморные скалы на мысе Три Брата и рассмотрите «толстый» мыс Будун. Кроме того, мы покажем знаменитую скалу Шаманка на мысе Бурхан.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ «Буханка»
Транспортные расходы, чай и сладости включены в стоимость
Билет в национальный парк 🌳 оплачивается дополнительно — 300 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 в поселке Хужир
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наша команда занимаемся туризмом на Байкале уже более 10 лет, за это время мы приобрели огромный багаж опыта и успели поработать с гостями со всей России и всего мира. Во времена пандемии разработали новые микро-туры, формат, который подходит всем без исключения и поможет вам составить цельное первое впечатление об Иркутске, Улан-Удэ и Байкале в целом.