Еще несколько необычных экскурсий в Ольхоне

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Рассвет на Ольхоне

Отправиться на север острова и полюбоваться ледяными просторами Байкала в свете восходящего солнца

Dimitriy
Dimitriy – представитель из Ольхона
Приглашаем в живописное путешествие на остров 🏝️ Ольхон, освещенный первыми солнечными лучами! Вы подниметесь на мыс Хобой и в тишине насладитесь панорамой горных хребтов над восточным побережьем Байкала.

А мы угостим вас ароматным местным чаем, покажем лучшие видовые точки и сделаем все, чтобы поездка прошла комфортно.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 1190010 710 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Рассвет на Ольхоне
Рассвет на Ольхоне

Что вас ожидает

Ольхон в идеальное время
Мы заедем за вами за два часа до рассвета и в полной темноте отправимся в теплом автомобиле 🚘 на север острова. В пути вы насладитесь бескрайними зимними просторами и чистым звездным небом. И вот мы уже на мысе Хобой! Именно здесь, по преданию, обрел силу первый бурятский шаман. Вы полюбуетесь волшебными красками и тенями рассвета, увидите озаренный утренним солнцем Западный Прибайкальский хребет и узнаете, почему в этих местах у озера самая большая ширина.

Лучшие смотровые площадки на севере острова
Встретив рассвет, мы не торопясь отправимся в обратную дорогу. По пути обязательно сделаем остановки в самых красивых 🤩 видовых точках. Вы увидите острова Лев и Крокодил с мыса Харанцы, оцените покрытые лишайниками мраморные скалы на мысе Три Брата и рассмотрите «толстый» мыс Будун. Кроме того, мы покажем знаменитую скалу Шаманка на мысе Бурхан.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ «Буханка»
  • Транспортные расходы, чай и сладости включены в стоимость
  • Билет в национальный парк 🌳 оплачивается дополнительно — 300 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 в поселке Хужир
Рассвет на Ольхоне
Рассвет на Ольхоне
Рассвет на Ольхоне
Рассвет на Ольхоне
Рассвет на Ольхоне
Рассвет на Ольхоне
Рассвет на Ольхоне
Рассвет на Ольхоне
Рассвет на Ольхоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Dimitriy
Dimitriy
Наша команда занимаемся туризмом на Байкале уже более 10 лет, за это время мы приобрели огромный багаж опыта и успели поработать с гостями со всей России и всего мира. Во времена пандемии разработали новые микро-туры, формат, который подходит всем без исключения и поможет вам составить цельное первое впечатление об Иркутске, Улан-Удэ и Байкале в целом.
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