Еще несколько необычных экскурсий в Ольхоне

Что вас ожидает

Ольхон в идеальное время

Мы заедем за вами за два часа до рассвета и в полной темноте отправимся в теплом автомобиле 🚘 на север острова. В пути вы насладитесь бескрайними зимними просторами и чистым звездным небом. И вот мы уже на мысе Хобой! Именно здесь, по преданию, обрел силу первый бурятский шаман. Вы полюбуетесь волшебными красками и тенями рассвета, увидите озаренный утренним солнцем Западный Прибайкальский хребет и узнаете, почему в этих местах у озера самая большая ширина.

Лучшие смотровые площадки на севере острова

Встретив рассвет, мы не торопясь отправимся в обратную дорогу. По пути обязательно сделаем остановки в самых красивых 🤩 видовых точках. Вы увидите острова Лев и Крокодил с мыса Харанцы, оцените покрытые лишайниками мраморные скалы на мысе Три Брата и рассмотрите «толстый» мыс Будун. Кроме того, мы покажем знаменитую скалу Шаманка на мысе Бурхан.

Организационные детали