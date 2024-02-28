Байкал: путешествие по острову Ольхон

Проедьте по северной части Ольхона на УАЗе «буханке». В сопровождении водителя и гида (по желанию) посетите шесть живописных мест острова
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по северной части Ольхона! Остров славится гигантскими скалами, песчаными дюнами, степями и хвойными лесами.

Вы увидите мыс Харанцы с ледяными гротами, урочище Песчаное с настоящими дюнами,
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беломраморные скалы мыса Саган Хушун, северную оконечность острова - мыс Хобой, а также скульптуру "Хранитель Байкала".

Путешествие на УАЗе "буханке" в сопровождении водителя и гида (по желанию) сделает ваше приключение комфортным и познавательным. Включены транспортные расходы и обед с ароматной ухой из байкальского омуля. Экскурсия доступна круглый год

5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚐 Уникальное путешествие на УАЗе «буханке»
  2. 🏞️ Посещение шести живописных мест Ольхона
  3. 🍲 Включен обед с байкальским омулем
  4. 🗺️ Возможность сопровождения гида
  5. 🌳 Экскурсия доступна круглый год
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Мыс Харанцы
  • Урочище Песчаное
  • Мыс Саган Хушун
  • Мыс Хобой
  • Мыс Шунтэ-Левый
  • Скульптура «Хранитель Байкала»

Описание экскурсии

Байкальские красоты круглый год

Лесистый Ольхон — крупнейший остров Байкала. За несколько часов вы побываете в шести его самых красивых и интересных местах. В программе:

  • Мыс Харанцы, с которого видны два скалистых островка, напоминающих льва и крокодила. Зимой вы увидите здесь ледяные гроты!
  • Урочище Песчаное — одно из немногих мест на Ольхоне, где природа сотворила настоящие дюны. Когда-то на местном рыбном заводе кипела работа, сегодня же в поселке живет одна семья.
  • Мыс Саган Хушун (Три Брата) — с бурятского языка название переводится как «белый мыс». Это три фактурных беломраморных скалы, покрытых бордово-оранжевыми лишайниками. На этом мысе высотой более 30 метров вас ждут одни из самых впечатляющих видов Ольхона.
  • Мыс Хобой — северная оконечность острова и место силы, расположенное в самом широком месте озера. К мысу проложена тропа с оборудованными смотровыми площадками. Здесь вы полюбуетесь открыточными видами Байкала! После прогулки по мысу Хобой наш водитель накормит вас обедом с ароматной ухой из знаменитого байкальского омуля, и путешествие продолжится по восточной стороне острова.
  • Мыс Шунтэ-Левый, или мыс Любви — с двумя скалами, к которым ведут две тропы. Сюда стремятся попасть люди, мечтающие о детях: говорят, от выбора дорожки зависит, родится у путешественника девочка или мальчик:)
  • Скульптура «Хранитель Байкала» в форме дерева высотой 7,5 метров с ликом на широком стволе и ветвями, образующими корону. Оно олицетворяет местную культуру, связанную с силами природы, кочевниками и шаманами. Здесь неизменно ощущаешь загадочную атмосферу.

Организационные детали

Как проходит путешествие

  • Поездка начинается уже на острове Ольхон, в посёлке Хужир, куда вам нужно добраться самостоятельно (мы подскажем, как). Возможно организовать трансфер из других точек Ольхона (уточняйте в переписке).
  • В указанную стоимость входит сопровождение только водителя, который готов ответить на уточняющие вопросы
  • По вашему желанию мы можем организовать экскурсию в сопровождении гида (оплачивается дополнительно). Вы погрузитесь в легенды и поверья Байкала, узнаете о его природе и истории поселений.
  • Путешествие возможно круглый год

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы, обед
  • Дополнительно оплачиваются въезд в национальный парк и услуги гида по желанию (точную сумму уточняйте в переписке, так как она зависит от сезона)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Отель проживания в Хужире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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Л
28 фев 2024
Это наше первое знакомство с Байкалом, которое случилось зимой! Впечатления не передать. Думаю, что лучшего погружения в атмосферу этого удивительного места, как с помощью катания на "буханке", и не придумать!
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Это удивительно - вот так гонять по льду, наслаждаясь видами такого огромного и мощного Байкала! ПОТРЯСАЮЩЕ!!!
Водитель Сергей был очень вежлив и тактичен, провез нас по самым топовым местам северной части Ольхона параллельно рассказывая интересные факты, в процессе поездки гибко регулировали маршрут. В конце нас ждала вкуснейшая уха из омуля, которую приготовил для нас Сергей.
Благодарим организаторов за экскурсию!

Мария
15 июля 2022
Все хорошо продумано, душевно, гид Тамара и Водитель Сергей прекрасны, уха и чай - самые вкусные, буханка прямо ВИП - с мягкими креслами, здесь другой транспорт не пройдёт. Программа хорошо составлена- много видовых точек. Советую.
О
4 июля 2021
Спасибо огромное за экскурсию! Благодарность нашей Надежде Федоровне🙂, она отличный экскурсовод и приятный собеседник. Нам показали красивейшие места. Природа Ольхона потрясающая, незабываемая. Байкал очень разный, это трудно представить не увидев. Мы слушали легенды, наслаждались природой и были счастливы. Спасибо! Безусловно рекомендуем всем путешественникам!
В
28 мар 2021
Все отлично
Ирина
15 мар 2021
Очень рада знакомству с Любовью и ее командой! Все,как я люблю, - очень четко и с большим вниманием к пожеланиям клиентов. Ехали на Байкал впервые и было довольно волнительно, как
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все сложится. Хотелось вкусить все по максимуму и желательно за один день))). В общем, все так и получилось, благодаря профессиональной организации Любы. До бронирования и после она подробно отвечала на наши вопросы, координировала наши действия. Катание по Байкалу было незабываемым: старая добрая "буханка" (мне кажется, до этого я в ней ездила один раз в глубоком детстве), прекрасный гид Тамара Матвеевна, которая поведала нам историю и тайны острова Ольхон, катание на коньках (еще раз спасибо Любе - предоставила в аренду - таких удобных коньков у меня еще не было, хотела забрать с собой)))), на ватрушке по льду Байкала - это тоже класс! Ну и "вишенка на торте" - коктейль "Поцелуй Байкала", приготовленный нашим водителем Владимиром, ну и сама поездка на Хобой с выходами в самых лучших для фото локациях и катанием на коньках по льду озера. В общем, по эмоциям все это превзошло мои ожидания. Организовала Люба наш трансфер до Ольхона и обратно - тоже огромный респект. Прекрасные автомибили, первоклассные водители! А после возвращения в Иркустк Любовь еще поинтересовалась, все ли прошло хорошо. В общем, если охарактеризовать работу Любы и ее комнды одним словом - это Профессионализм с большой буквы! Еще раз огромнейшее спасибо за наше… фееричное пребывание на Байкале!!!!))) Удачи, здоровья и побольше клиентов!

Екатерина
8 мар 2021
Бронировали 2 дня групповые экскурсии по Северной и Южной части Ольхона. Все очень понравилось. Рекомендую
Н
25 фев 2021
Экскурсия прошла великолепно! Экскурсовод и водитель очень внимательные и заботливые. Прямо на берегу Байкала приготовили шикарную уху. А коктейль "Поцелуй Байкала" - незабываемо!!!
К
9 янв 2021
Если хотитите с пользой провести время на Ольхоне, Вам к Любе! Экскурсия прошла очень интересно и весело. Были учтены все пожелания и даже капризы. Все в срок, без задержек, без нервов. Мы только отдыхали и наслаждались Байкалом. Остальное делала Любовь! Спасибо огромное. Непременно вернемся.

Входит в следующие категории Ольхона

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЗимниеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеНа весь деньМыс ХобойПопулярные местаМыс Саган-ХушунМыс ЛюбвиМыс Харанцы

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