Байкал: путешествие по острову Ольхон

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все сложится. Хотелось вкусить все по максимуму и желательно за один день))). В общем, все так и получилось, благодаря профессиональной организации Любы. До бронирования и после она подробно отвечала на наши вопросы, координировала наши действия. Катание по Байкалу было незабываемым: старая добрая "буханка" (мне кажется, до этого я в ней ездила один раз в глубоком детстве), прекрасный гид Тамара Матвеевна, которая поведала нам историю и тайны острова Ольхон, катание на коньках (еще раз спасибо Любе - предоставила в аренду - таких удобных коньков у меня еще не было, хотела забрать с собой)))), на ватрушке по льду Байкала - это тоже класс! Ну и "вишенка на торте" - коктейль "Поцелуй Байкала", приготовленный нашим водителем Владимиром, ну и сама поездка на Хобой с выходами в самых лучших для фото локациях и катанием на коньках по льду озера. В общем, по эмоциям все это превзошло мои ожидания. Организовала Люба наш трансфер до Ольхона и обратно - тоже огромный респект. Прекрасные автомибили, первоклассные водители! А после возвращения в Иркустк Любовь еще поинтересовалась, все ли прошло хорошо. В общем, если охарактеризовать работу Любы и ее комнды одним словом - это Профессионализм с большой буквы! Еще раз огромнейшее спасибо за наше… фееричное пребывание на Байкале!!!!))) Удачи, здоровья и побольше клиентов!