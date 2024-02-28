Байкал: путешествие по острову Ольхон

Приглашаем вас на незабываемое путешествие по северной части Ольхона! Остров славится гигантскими скалами, песчаными дюнами, степями и хвойными лесами.
Вы увидите мыс Харанцы с ледяными гротами, урочище Песчаное с настоящими дюнами,
Вы увидите мыс Харанцы с ледяными гротами, урочище Песчаное с настоящими дюнами,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚐 Уникальное путешествие на УАЗе «буханке»
- 🏞️ Посещение шести живописных мест Ольхона
- 🍲 Включен обед с байкальским омулем
- 🗺️ Возможность сопровождения гида
- 🌳 Экскурсия доступна круглый год
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
- Мыс Харанцы
- Урочище Песчаное
- Мыс Саган Хушун
- Мыс Хобой
- Мыс Шунтэ-Левый
- Скульптура «Хранитель Байкала»
Описание экскурсии
Байкальские красоты круглый год
Лесистый Ольхон — крупнейший остров Байкала. За несколько часов вы побываете в шести его самых красивых и интересных местах. В программе:
- Мыс Харанцы, с которого видны два скалистых островка, напоминающих льва и крокодила. Зимой вы увидите здесь ледяные гроты!
- Урочище Песчаное — одно из немногих мест на Ольхоне, где природа сотворила настоящие дюны. Когда-то на местном рыбном заводе кипела работа, сегодня же в поселке живет одна семья.
- Мыс Саган Хушун (Три Брата) — с бурятского языка название переводится как «белый мыс». Это три фактурных беломраморных скалы, покрытых бордово-оранжевыми лишайниками. На этом мысе высотой более 30 метров вас ждут одни из самых впечатляющих видов Ольхона.
- Мыс Хобой — северная оконечность острова и место силы, расположенное в самом широком месте озера. К мысу проложена тропа с оборудованными смотровыми площадками. Здесь вы полюбуетесь открыточными видами Байкала! После прогулки по мысу Хобой наш водитель накормит вас обедом с ароматной ухой из знаменитого байкальского омуля, и путешествие продолжится по восточной стороне острова.
- Мыс Шунтэ-Левый, или мыс Любви — с двумя скалами, к которым ведут две тропы. Сюда стремятся попасть люди, мечтающие о детях: говорят, от выбора дорожки зависит, родится у путешественника девочка или мальчик:)
- Скульптура «Хранитель Байкала» в форме дерева высотой 7,5 метров с ликом на широком стволе и ветвями, образующими корону. Оно олицетворяет местную культуру, связанную с силами природы, кочевниками и шаманами. Здесь неизменно ощущаешь загадочную атмосферу.
Организационные детали
Как проходит путешествие
- Поездка начинается уже на острове Ольхон, в посёлке Хужир, куда вам нужно добраться самостоятельно (мы подскажем, как). Возможно организовать трансфер из других точек Ольхона (уточняйте в переписке).
- В указанную стоимость входит сопровождение только водителя, который готов ответить на уточняющие вопросы
- По вашему желанию мы можем организовать экскурсию в сопровождении гида (оплачивается дополнительно). Вы погрузитесь в легенды и поверья Байкала, узнаете о его природе и истории поселений.
- Путешествие возможно круглый год
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: транспортные расходы, обед
- Дополнительно оплачиваются въезд в национальный парк и услуги гида по желанию (точную сумму уточняйте в переписке, так как она зависит от сезона)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель проживания в Хужире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов на Ольхоне
Провели экскурсии для 822 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Собираетесь на Байкал? Наша команда с радостью поможет вам узнать великолепный край. Мы работаем с профессиональными водителями и интересными гидами. Также всегда готовы помочь с бронированием жилья на Байкале. Приезжайте!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
28 фев 2024
Это наше первое знакомство с Байкалом, которое случилось зимой! Впечатления не передать. Думаю, что лучшего погружения в атмосферу этого удивительного места, как с помощью катания на "буханке", и не придумать!
Мария
15 июля 2022
Все хорошо продумано, душевно, гид Тамара и Водитель Сергей прекрасны, уха и чай - самые вкусные, буханка прямо ВИП - с мягкими креслами, здесь другой транспорт не пройдёт. Программа хорошо составлена- много видовых точек. Советую.
О
Ольга
4 июля 2021
Спасибо огромное за экскурсию! Благодарность нашей Надежде Федоровне🙂, она отличный экскурсовод и приятный собеседник. Нам показали красивейшие места. Природа Ольхона потрясающая, незабываемая. Байкал очень разный, это трудно представить не увидев. Мы слушали легенды, наслаждались природой и были счастливы. Спасибо! Безусловно рекомендуем всем путешественникам!
В
Вячеслав
28 мар 2021
Все отлично
Ирина
15 мар 2021
Очень рада знакомству с Любовью и ее командой! Все,как я люблю, - очень четко и с большим вниманием к пожеланиям клиентов. Ехали на Байкал впервые и было довольно волнительно, как
Екатерина
8 мар 2021
Бронировали 2 дня групповые экскурсии по Северной и Южной части Ольхона. Все очень понравилось. Рекомендую
Н
Наталья
25 фев 2021
Экскурсия прошла великолепно! Экскурсовод и водитель очень внимательные и заботливые. Прямо на берегу Байкала приготовили шикарную уху. А коктейль "Поцелуй Байкала" - незабываемо!!!
К
Кирилл
9 янв 2021
Если хотитите с пользой провести время на Ольхоне, Вам к Любе! Экскурсия прошла очень интересно и весело. Были учтены все пожелания и даже капризы. Все в срок, без задержек, без нервов. Мы только отдыхали и наслаждались Байкалом. Остальное делала Любовь! Спасибо огромное. Непременно вернемся.
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