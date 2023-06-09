Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправимся в Курумбельскую степь — место, где когда-то плескалось гигантское пресное море.



Узнаем, как ледник изменил течение рек, увидим Ачаирский монастырь, страусиную ферму, бывшую крепость Иртышской линии в посёлке Черлак и другие достопримечательности по пути. 5 2 отзыва

Владимир Ваш гид в Омске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 18 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 6 часов 1-2 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Древнее море в Западной Сибири Курумбельская степь — это плоская равнина с озёрными впадинами, где на засоленных почвах развилась уникальная растительность. Её образование относится к четвертичному периоду, когда наступающий ледник создал подпор рек Обь-Иртышского бассейна. Так образовалось гигантское пресное море, которое впоследствии, из-за испарения, распалось на ряд крупных водоёмов. Что ждёт в пути По дороге мы увидим Порт Артур, трассу на республику Казахстан, Ачаирский монастырь, страусиную ферму и посёлок Черлак (в переводе с татарского — «Чайка»), где раньше находилась крепость Иртышской линии.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Порт Артур

Ачаирсий монастырь

Поселок Черлак

Степь Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Питание Где начинаем и завершаем? Начало: Омск, ул. Лермонтова, 2, центр города Завершение: Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: с 8:00 до 10:00 утра Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.