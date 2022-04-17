Сначала немного истории

Курумбельская степь представляет из себя плоскую равнину с озёрными впадинами. На распространенных здесь засоленных почвах развита комплексная растительность из галофитно-луговых и степных сообществ.

Образование в Западной Сибири Омской области относится к четвертичному периоду. Ледник, наступающий с севера, создал подпор рек Обь-Иртышского бассейна. По этой причине образовалось гигантское пресное море. Впоследствии в результате испарения это море распалось на ряд крупных.

Вы увидите:

Часть города и узнаете его историю. На нашем пути будет Порт Артур, далее трасса на республику Казахстан. Ачаирсий монастырь, Страусиная ферма, поселок Черлак, что в переводе с Татарского Чайка, раньше была Крепость Иртышской линии.

Организационные моменты: