Курумбельская степь представляет из себя плоскую равнину с озёрными впадинами. На распространенных здесь засоленных почвах развита комплексная растительность из галофитно-луговых и степных сообществ.
Образование в Западной Сибири Омской области относится к четвертичному периоду. Ледник, наступающий с севера, создал подпор рек Обь-Иртышского бассейна. По этой причине образовалось гигантское пресное море. Впоследствии в результате испарения это море распалось на ряд крупных.
Вы увидите:
Часть города и узнаете его историю. На нашем пути будет Порт Артур, далее трасса на республику Казахстан. Ачаирсий монастырь, Страусиная ферма, поселок Черлак, что в переводе с Татарского Чайка, раньше была Крепость Иртышской линии.
Организационные моменты:
Место встречи: Лермонтова, 2 или с места вашего пребывания в пределах города.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Не включено питание на пути и месте пребывания
Где начинаем и завершаем?
Начало: Омск, ул. Лермонтова, 2, центр города
Завершение: По договоренности в пределах центра города
Когда и сколько длится
Когда: с 8:00 до 10:00 утра
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
с 8:00 до 10:00 утра
Владимир — ваш гид в Омске
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