Мы отправимся в Курумбельскую степь — место, где когда-то плескалось гигантское пресное море.
Узнаем, как ледник изменил течение рек, увидим Ачаирский монастырь, страусиную ферму, бывшую крепость Иртышской линии в посёлке Черлак и другие достопримечательности по пути.
Узнаем, как ледник изменил течение рек, увидим Ачаирский монастырь, страусиную ферму, бывшую крепость Иртышской линии в посёлке Черлак и другие достопримечательности по пути.
Описание экскурсииДревнее море в Западной Сибири Курумбельская степь — это плоская равнина с озёрными впадинами, где на засоленных почвах развилась уникальная растительность. Её образование относится к четвертичному периоду, когда наступающий ледник создал подпор рек Обь-Иртышского бассейна. Так образовалось гигантское пресное море, которое впоследствии, из-за испарения, распалось на ряд крупных водоёмов. Что ждёт в пути По дороге мы увидим Порт Артур, трассу на республику Казахстан, Ачаирский монастырь, страусиную ферму и посёлок Черлак (в переводе с татарского — «Чайка»), где раньше находилась крепость Иртышской линии.
с 8:00 до 10:00 утра
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Порт Артур
- Ачаирсий монастырь
- Поселок Черлак
- Степь
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Омск, ул. Лермонтова, 2, центр города
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: с 8:00 до 10:00 утра
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
По дороге из Омска видишь и лесостепь, и степь, и сухую, почти полупустыня, равнину. Хотя вокруг широта как у Калуги или Орла, впечатление жаркого Юга. Солёное озеро, необычные цветы, пение птиц. Остановка у излучины Иртыша. Всего около шести часов, но зрительных "вкусностей" столько, что аж в сон от перегрузки клонило. Это так здорово!
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С
Увидела девственную и безмолвную Курумбельскую степь, впечатляющее солёное озеро, поселения омских фермеров, Ачаирский монастырь с целебным источником. Всё понравилось.
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