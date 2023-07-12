Мои заказы

Экскурсии из центра Омска

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Омске, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Влюбиться в Омск за 2 часа - сборная экскурсия
На автобусе
2 часа
Групповая
до 19 чел.
Влюбиться в Омск за 2 часа - сборная экскурсия
Начало: Около центр. входа в гостиницу Маяк (Лермонтова 2)
Расписание: По воскресеньям в 10:00
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
3600 ₽ за человека
Курумбельская степь
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Историческая экскурсия по Омску и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Курумбельской степи, узнайте её историю и насладитесь живописными видами на индивидуальной экскурсии
Начало: Омск, ул. Лермонтова, 2, центр города
Расписание: с 8:00 до 10:00 утра
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Страусиная ферма в Омске
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Страусиная ферма в Омске
Уникальная возможность увидеть страусов, маралов и других животных в Омске. Погладьте их, покормите и насладитесь незабываемыми моментами
Начало: В центре города
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
7000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    12 июля 2023
    Курумбельская степь
    Увидела девственную и безмолвную Курумбельскую степь, впечатляющее солёное озеро, поселения омских фермеров, Ачаирский монастырь с целебным источником. Всё понравилось.
  • А
    Андрей
    9 июня 2023
    Курумбельская степь
    По дороге из Омска видишь и лесостепь, и степь, и сухую, почти полупустыня, равнину. Хотя вокруг широта как у Калуги
    читать дальше

    или Орла, впечатление жаркого Юга. Солёное озеро, необычные цветы, пение птиц. Остановка у излучины Иртыша. Всего около шести часов, но зрительных "вкусностей" столько, что аж в сон от перегрузки клонило. Это так здорово!

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Из центра»

