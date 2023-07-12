Групповая
до 19 чел.
Влюбиться в Омск за 2 часа - сборная экскурсия
Начало: Около центр. входа в гостиницу Маяк (Лермонтова 2)
Расписание: По воскресеньям в 10:00
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Историческая экскурсия по Омску и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Курумбельской степи, узнайте её историю и насладитесь живописными видами на индивидуальной экскурсии
Начало: Омск, ул. Лермонтова, 2, центр города
Расписание: с 8:00 до 10:00 утра
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Страусиная ферма в Омске
Уникальная возможность увидеть страусов, маралов и других животных в Омске. Погладьте их, покормите и насладитесь незабываемыми моментами
Начало: В центре города
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
7000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана12 июля 2023Увидела девственную и безмолвную Курумбельскую степь, впечатляющее солёное озеро, поселения омских фермеров, Ачаирский монастырь с целебным источником. Всё понравилось.
- ААндрей9 июня 2023По дороге из Омска видишь и лесостепь, и степь, и сухую, почти полупустыня, равнину. Хотя вокруг широта как у Калуги
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Из центра»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Омске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Омске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Омску в августе 2025
Сейчас в Омске в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Омске на 2025 год по теме «Из центра», 2 ⭐ отзыва, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь