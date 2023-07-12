читать дальше или Орла, впечатление жаркого Юга. Солёное озеро, необычные цветы, пение птиц. Остановка у излучины Иртыша. Всего около шести часов, но зрительных "вкусностей" столько, что аж в сон от перегрузки клонило. Это так здорово!

По дороге из Омска видишь и лесостепь, и степь, и сухую, почти полупустыня, равнину. Хотя вокруг широта как у Калуги