Индивидуальные экскурсии в Омске с личным гидом

Найдено 12 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Омске, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
76 отзывов
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000 за всё до 2 чел.
Омск - «третья столица России»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Омск - «третья столица России»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Завтра в 09:30
10 июня в 08:00
7 500 за всё до 2 чел.
Загадка засыпанного Омска
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Загадка засыпанного Омска
Неформальная экскурсия-расследование в поисках альтернативной истории
Завтра в 08:30
10 июня в 10:30
8 000 за всё до 2 чел.
Узнать Омск за два часа
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Узнать Омск за два часа
Начало: Омск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 400 за всё до 2 чел.
1900-1945 годы - Историческая прогулка по Омску
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
1900-1945 годы - Историческая прогулка по Омску
Начало: Омск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за человека
Авторская экскурсия - Загадка засыпанного Омска
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Авторская экскурсия - Загадка засыпанного Омска
Начало: Омск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 2 чел.
Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
Начало: Омск, по договоренности в пределах города
Расписание: В 10:00 утра
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
5 880 за всё до 2 чел.
Курумбельская степь
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Курумбельская степь
Начало: Омск, ул. Лермонтова, 2, центр города
Расписание: с 8:00 до 10:00 утра
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
10 000 за всё до 2 чел.
Ачаирский монастырь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Ачаирский монастырь
Начало: Ул. Лермонтова, 2
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
5 880 за всё до 2 чел.
Омск с четырех сторон света: комбо-экскурсия
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Омск с четырех сторон света: комбо-экскурсия
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
6 800 за человека
Прогулка по самым красивым местам города Омска
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Прогулка по самым красивым местам города Омска
Начало: Любой адрес на территории Центрального района
Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 500 за всё до 2 чел.
Страусиная ферма в Омске
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Страусиная ферма в Омске
Познакомиться с настоящими африканскими эму и увидеть других экзотических животных
Начало: Леконта 1
1 сен в 09:00
5 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Владимир - гид со своим взглядом на Омск и его историю, много знающий, хороший рассказчик, аккуратный водитель
  • В
    Вера
    28 мая 2024
    Ачаирский монастырь
    Понравилось всё, очень хорошая экскурсия.
  • Л
    Людмила
    21 мая 2024
    Узнать Омск за два часа
    Выбрала экскурсию по городу Омск на 2 часа. Экскурсовод Владимир забрал в установленное время, в нужном месте, провел добротную экскурсию
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    на автомобиле, показал интереснейшие места города, подкрепил рассказанное фотографиями, мы познакомились с Омском с необычных сторон. Единственное замечание (это сугубо индивидуально) хотелось больше походить, поближе увидеть красоту домов и улиц, прикоснуться к истории. Погода была чудная, располагала к восприятию услышанного. Спасибо большое Владимиру.

  • М
    Маргарита
    18 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Спасибо большое за экскурсию! Интересно и познавательно. Видно, что Вы любите свое дело и много усилий прикладываете к сбору информации) Сын в восторге, мне тоже очень понравилось проведённое с Вами время! Ещё раз, благодарю))
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Омск - «третья столица России»
    В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
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    понравилась. (хотя некоторые дети и ныли, спишем на усталость)). Специально брали пешую, чтобы дети не сидели в телефонах в автобусе. Анастасия рассказывала очень интересно и много. С детьми контакт был. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем и экскурсию и экскурсовода.

  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Омск - «третья столица России»
    Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Узнать Омск за два часа
    Понравилось построение экскурсии от начала до конца. Каждый факт перетекал плавно из одного в другой, интересная подача информации. Атмосфера была комфортная из-за достаточно неформального общения. Рекомендовала экскурсию своим знакомым)
  • О
    Ольга
    3 мая 2024
    1900-1945 годы - Историческая прогулка по Омску
    Чтобы увидеть не только Омск исторический, но и Омск современный, обязательно возьмите эту экскурсию. Спасибо Владимиру за предоставленную возможность увидеть город с разных сторон, он того однозначно стоит!
  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2024
    Узнать Омск за два часа
    Экскурсовод Владимир провел замечательную экскурсию. За два часа показал все основные достопримечательности Омска и места, которые не показаны ни в
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    одном путеводителе Омска. После его экскурсии я просто влюбилась в этот город. И я обязательно вернусь сюда ещё не один раз. Спасибо Вам огромное за чудесно проведенное время!

  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Отличная познавательная экскурсия!! Очень рекомендую! Полностью поменяла отношение а городу! Хочется приехать еще

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Индивидуальные»

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  1. Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
  2. Омск - «третья столица России»
  3. Загадка засыпанного Омска
  4. Узнать Омск за два часа
  5. 1900-1945 годы - Историческая прогулка по Омску
Сколько стоит экскурсия по Омску в июне 2024
Сейчас в Омске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 4 400 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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