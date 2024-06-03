1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Омск - «третья столица России»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Завтра в 09:30
10 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Загадка засыпанного Омска
Неформальная экскурсия-расследование в поисках альтернативной истории
Завтра в 08:30
10 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Узнать Омск за два часа
Начало: Омск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 400₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
1900-1945 годы - Историческая прогулка по Омску
Начало: Омск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Авторская экскурсия - Загадка засыпанного Омска
Начало: Омск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
Начало: Омск, по договоренности в пределах города
Расписание: В 10:00 утра
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
5 880₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Курумбельская степь
Начало: Омск, ул. Лермонтова, 2, центр города
Расписание: с 8:00 до 10:00 утра
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
10 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ачаирский монастырь
Начало: Ул. Лермонтова, 2
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
5 880₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Омск с четырех сторон света: комбо-экскурсия
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
6 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по самым красивым местам города Омска
Начало: Любой адрес на территории Центрального района
Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Страусиная ферма в Омске
Познакомиться с настоящими африканскими эму и увидеть других экзотических животных
Начало: Леконта 1
1 сен в 09:00
5 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир3 июня 2024Владимир - гид со своим взглядом на Омск и его историю, много знающий, хороший рассказчик, аккуратный водитель
- ВВера28 мая 2024Понравилось всё, очень хорошая экскурсия.
- ЛЛюдмила21 мая 2024Выбрала экскурсию по городу Омск на 2 часа. Экскурсовод Владимир забрал в установленное время, в нужном месте, провел добротную экскурсию
- ММаргарита18 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Интересно и познавательно. Видно, что Вы любите свое дело и много усилий прикладываете к сбору информации) Сын в восторге, мне тоже очень понравилось проведённое с Вами время! Ещё раз, благодарю))
- ЕЕлена13 мая 2024В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
- ССергей11 мая 2024Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!
- ААнна11 мая 2024Понравилось построение экскурсии от начала до конца. Каждый факт перетекал плавно из одного в другой, интересная подача информации. Атмосфера была комфортная из-за достаточно неформального общения. Рекомендовала экскурсию своим знакомым)
- ООльга3 мая 2024Чтобы увидеть не только Омск исторический, но и Омск современный, обязательно возьмите эту экскурсию. Спасибо Владимиру за предоставленную возможность увидеть город с разных сторон, он того однозначно стоит!
- ТТатьяна30 апреля 2024Экскурсовод Владимир провел замечательную экскурсию. За два часа показал все основные достопримечательности Омска и места, которые не показаны ни в
- ИИрина24 апреля 2024Отличная познавательная экскурсия!! Очень рекомендую! Полностью поменяла отношение а городу! Хочется приехать еще
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Омску в июне 2024
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