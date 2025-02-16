Эта индивидуальная фото-прогулка в Омске предлагает уникальную возможность запечатлеть южносибирские пейзажи. Участники увидят старинный женский монастырь, узнают о культурном наследии региона, насладятся видами на Иртыш и степь. Посещение посёлка Соляной поворот и смотровой площадки в Чайке добавит исторического контекста. Прогулка на автомобиле Lada позволяет комфортно исследовать эти места. Участники увезут с собой не только фотографии, но и истории о регионе

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Старинный женский монастырь, олицетворяющий не только духовное, но и культурное богатство региона. Ощутим намоленность и благодать, исходящие от монастырских стен, и постигнем тайны, которые они хранят.

Тёплый источник — символ жизни и исцеления. Его воды имеют постоянную температуру 36 градусов.

Замечательный вид на реку на границе двух районов. Широкий разлив воды, свежий воздух и тихая красота природы.

Посёлок Соляной поворот — место, где каждая крупица соли была на вес золота. Здесь, на пересечении торговых путей, когда-то кипела жизнь, наполняя окрестности звуками торговых сделок и карнавала, что проводился вокруг соляных источников. Покажу вам фото и карты этих земель, датируемые 19–20 веками.

Смотровая площадка в посёлке Чайка, который чуть младше Омска. Отсюда открывается завораживающий вид на воды Иртыша, которые меняют цвет под настроение природы.

Степь — прекрасная в любое время года, но особенно восхитительная в период цветения.

Во время поездки я расскажу об истории и культуре региона, его флоре и фауне. И, если захотите, поделюсь свои виденьем: как сделать удачную фотографию, подобрать правильный свет и корректно отобразить цветовую гармонию природы.

Организационные детали