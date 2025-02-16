Следы на Юге: фотографии с дороги

Погрузитесь в атмосферу южносибирских пейзажей, открывая новые ракурсы для фотографий. Незабываемые виды и исторические места ждут вас
Эта индивидуальная фото-прогулка в Омске предлагает уникальную возможность запечатлеть южносибирские пейзажи.

Участники увидят старинный женский монастырь, узнают о культурном наследии региона, насладятся видами на Иртыш и степь. Посещение посёлка Соляной поворот и смотровой площадки в Чайке добавит исторического контекста. Прогулка на автомобиле Lada позволяет комфортно исследовать эти места. Участники увезут с собой не только фотографии, но и истории о регионе

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фотографии природы
  • 🌿 Живописные пейзажи
  • 🏛 Исторические объекты
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 🗺 Увлекательные истории региона
Следы на Юге: фотографии с дороги
Следы на Юге: фотографии с дороги
Следы на Юге: фотографии с дороги
Ближайшие даты:
16
фев18
фев19
фев23
фев25
фев26
фев27
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Старинный женский монастырь
  • Посёлок Соляной поворот
  • Смотровая площадка в посёлке Чайка

Описание фото-прогулки

Старинный женский монастырь, олицетворяющий не только духовное, но и культурное богатство региона. Ощутим намоленность и благодать, исходящие от монастырских стен, и постигнем тайны, которые они хранят.

Тёплый источник — символ жизни и исцеления. Его воды имеют постоянную температуру 36 градусов.

Замечательный вид на реку на границе двух районов. Широкий разлив воды, свежий воздух и тихая красота природы.

Посёлок Соляной поворот — место, где каждая крупица соли была на вес золота. Здесь, на пересечении торговых путей, когда-то кипела жизнь, наполняя окрестности звуками торговых сделок и карнавала, что проводился вокруг соляных источников. Покажу вам фото и карты этих земель, датируемые 19–20 веками.

Смотровая площадка в посёлке Чайка, который чуть младше Омска. Отсюда открывается завораживающий вид на воды Иртыша, которые меняют цвет под настроение природы.

Степь — прекрасная в любое время года, но особенно восхитительная в период цветения.

Во время поездки я расскажу об истории и культуре региона, его флоре и фауне. И, если захотите, поделюсь свои виденьем: как сделать удачную фотографию, подобрать правильный свет и корректно отобразить цветовую гармонию природы.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Lada
  • Возможна с детьми от 14 лет
  • Одевайтесь удобно, берите солнцезащитные средства и питьевую воду

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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