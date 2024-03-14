Необычные экскурсии по Омску

Найдено 6 экскурсий в категории «Необычные» в Омске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадка засыпанного Омска
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Загадка засыпанного Омска
Неформальная экскурсия-расследование в поисках альтернативной истории
Завтра в 08:30
10 июня в 10:30
8 000 за всё до 2 чел.
Авторская экскурсия - Загадка засыпанного Омска
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Авторская экскурсия - Загадка засыпанного Омска
Начало: Омск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 2 чел.
Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
Начало: Омск, по договоренности в пределах города
Расписание: В 10:00 утра
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
5 880 за всё до 2 чел.
Курумбельская степь
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Курумбельская степь
Начало: Омск, ул. Лермонтова, 2, центр города
Расписание: с 8:00 до 10:00 утра
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
10 000 за всё до 2 чел.
Прогулка по местам силы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Прогулка по местам силы
Начало: По Договоренности
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000 за человека
Страусиная ферма в Омске
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Страусиная ферма в Омске
Познакомиться с настоящими африканскими эму и увидеть других экзотических животных
Начало: Леконта 1
1 сен в 09:00
5 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elizaveta
    14 марта 2024
    Прогулка по местам силы
    Интереснейшая экскурсия и прекрасный сервис. Очень рекомендую всем, кто хотел бы познакомиться с городом и его легендами.
  • A
    Aist2022
    7 октября 2023
    Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
    И скорее напоминает настоящий замок. Экскурсовод Владимир очень эрудированный, знающий и любящий свой город. Время пролетело незаметно. Рекомендую, независимо впервые вы в городе или коренной омич. Поговорить будет о чём! Спасибо
  • М
    Мария
    25 сентября 2023
    Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
    Было интересно, побывали в музее очень понравилось Алексей Классин подробно и очень интересно рассказал про быт русских немцев. Экскурсия была интересной, где-то даже позновательной. Экскурсовод Владимир очень подробно всё рассказывал было здорово, спасибо
  • С
    Светлана
    12 июля 2023
    Курумбельская степь
    Увидела девственную и безмолвную Курумбельскую степь, впечатляющее солёное озеро, поселения омских фермеров, Ачаирский монастырь с целебным источником. Всё понравилось.
  • А
    Андрей
    9 июня 2023
    Курумбельская степь
    По дороге из Омска видишь и лесостепь, и степь, и сухую, почти полупустыня, равнину. Хотя вокруг широта как у Калуги
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    или Орла, впечатление жаркого Юга. Солёное озеро, необычные цветы, пение птиц. Остановка у излучины Иртыша. Всего около шести часов, но зрительных "вкусностей" столько, что аж в сон от перегрузки клонило. Это так здорово!

  • Е
    Елена
    9 апреля 2023
    Загадка засыпанного Омска
    Шикарная экскурсия. Гид Владимир рассказывал разные легенды, что придавало путешествию ещё больше красочности. Гид Владимир невероятно интересно рассказывал историю города
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    и степного края. Показал очень интересные Ретро Фотографии Сибири,КВЖД,Акмолинской области,Освоение Края, просто степь,удивительно,что не было деревьев и старого города, такие фото не увидишь нигде по моему. Порассуждали о причине засыпанных городов мира, уже накопилось 20 Просто Невероятных причин,каждая подходит это просто невероятно, оказывается такие города по всему миру. Вообще Однозначно Рекомендую мы решили Встретиться ещё и летом хотим теперь Узнать о немецкой культуре и навестить Азово.

  • С
    Семенюк
    3 июля 2022
    Авторская экскурсия - Загадка засыпанного Омска
    Прекрасная экскурсия. Совершенно по - другому после нее воспринимаешь город.
  • Е
    Елизавета
    22 марта 2022
    Загадка засыпанного Омска
    Здравствуйте! Если вы любитель всего необычного, таинственного, загадочного, то вам точно к Владимиру! 😊 Много интересных фактов, которых вряд ли
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    можно найти при обычной экскурсии. Увлечённый, неординарный человек, для которого, прежде всего, важен и интересен сам процесс узнавания истории, чем, возможно, рассказ! Если же вам ближе более классическое представление об экскурсии, вам не близки загадки, изотерика, то могут возникнуть вопросы, т к ожидания могут не сойтись с реальностью😊. Мне не хватило более интересного повествования (но это на мой критический взгляд - были определённые ожидания после подобных экскурсий 😉). Очень много интересных, редких фотографий (вряд ли их увидишь у каждого гида) через которые прикасаешься к истории Омска! Спасибо за эту возможность!

  • Е
    Елена
    14 января 2022
    Загадка засыпанного Омска
    Были в Омске в январе. Владимир потрясающий рассказчик. Экскурсия нам очень понравилась. Много нового узнали, но еще больше захотелось узнать.

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Необычные»

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  1. Загадка засыпанного Омска
  2. Авторская экскурсия - Загадка засыпанного Омска
  3. Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
  4. Курумбельская степь
  5. Прогулка по местам силы
Сколько стоит экскурсия по Омску в июне 2024
Сейчас в Омске в категории "Необычные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 5 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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