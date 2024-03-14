1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Загадка засыпанного Омска
Неформальная экскурсия-расследование в поисках альтернативной истории
Завтра в 08:30
10 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Авторская экскурсия - Загадка засыпанного Омска
Начало: Омск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
Начало: Омск, по договоренности в пределах города
Расписание: В 10:00 утра
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
5 880₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Курумбельская степь
Начало: Омск, ул. Лермонтова, 2, центр города
Расписание: с 8:00 до 10:00 утра
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
10 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка по местам силы
Начало: По Договоренности
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Страусиная ферма в Омске
Познакомиться с настоящими африканскими эму и увидеть других экзотических животных
Начало: Леконта 1
1 сен в 09:00
5 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElizaveta14 марта 2024Интереснейшая экскурсия и прекрасный сервис. Очень рекомендую всем, кто хотел бы познакомиться с городом и его легендами.
- AAist20227 октября 2023И скорее напоминает настоящий замок. Экскурсовод Владимир очень эрудированный, знающий и любящий свой город. Время пролетело незаметно. Рекомендую, независимо впервые вы в городе или коренной омич. Поговорить будет о чём! Спасибо
- ММария25 сентября 2023Было интересно, побывали в музее очень понравилось Алексей Классин подробно и очень интересно рассказал про быт русских немцев. Экскурсия была интересной, где-то даже позновательной. Экскурсовод Владимир очень подробно всё рассказывал было здорово, спасибо
- ССветлана12 июля 2023Увидела девственную и безмолвную Курумбельскую степь, впечатляющее солёное озеро, поселения омских фермеров, Ачаирский монастырь с целебным источником. Всё понравилось.
- ААндрей9 июня 2023По дороге из Омска видишь и лесостепь, и степь, и сухую, почти полупустыня, равнину. Хотя вокруг широта как у Калуги
- ЕЕлена9 апреля 2023Шикарная экскурсия. Гид Владимир рассказывал разные легенды, что придавало путешествию ещё больше красочности. Гид Владимир невероятно интересно рассказывал историю города
- ССеменюк3 июля 2022Прекрасная экскурсия. Совершенно по - другому после нее воспринимаешь город.
- ЕЕлизавета22 марта 2022Здравствуйте! Если вы любитель всего необычного, таинственного, загадочного, то вам точно к Владимиру! 😊 Много интересных фактов, которых вряд ли
- ЕЕлена14 января 2022Были в Омске в январе. Владимир потрясающий рассказчик. Экскурсия нам очень понравилась. Много нового узнали, но еще больше захотелось узнать.
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Необычные»
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