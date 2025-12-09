Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с историей города с момента основания Омской крепости до настоящих дней. Вы посетите маршрут, построенный по историческому центру Омска и окунетесь в атмосферу старого Омска, увидите исторические строения разных веков – от XVIII до XXI вв. Строения Омской крепости, Пожарная калача, здания Омского драматического театра и Омского областного музея, торговые дома купцов начала ХХ века, православные храмы – эти и многие другие здания вы посетите и узнаете много интересного о них. Помимо основных достопримечательностей, вы узнаете о жизни и деятельности известных людей, связанных с городом – уроженцев Омска и исторических личностей, которых когда-то судьба связала с нашим городом. Всемирно известный писатель Достоевский, художник Врубель, верховный правитель России Колчак и генерал, освободивший город от него, Тухачевский, чешский писатель Ярослав Гашек и российский актер Михаил Ульянов – это неполный список всех тех, о ком нам предстоит вам рассказать. Вам встретятся не только исторические персонажи, на улицах Омска за последние 30 лет появились новые «личности», уже ставшие символами города: Любочка, Степаныч и Городовой ждут встречи с вами, а мы расскажем вам историю их появления, а также и других героев в городе. Предлагаю вам погрузиться в историю и устроить свидание с Омском — вы не устоите перед его очарованием! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).