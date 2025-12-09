Описание аудиогида
Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с историей города с момента основания Омской крепости до настоящих дней. Вы посетите маршрут, построенный по историческому центру Омска и окунетесь в атмосферу старого Омска, увидите исторические строения разных веков – от XVIII до XXI вв. Строения Омской крепости, Пожарная калача, здания Омского драматического театра и Омского областного музея, торговые дома купцов начала ХХ века, православные храмы – эти и многие другие здания вы посетите и узнаете много интересного о них. Помимо основных достопримечательностей, вы узнаете о жизни и деятельности известных людей, связанных с городом – уроженцев Омска и исторических личностей, которых когда-то судьба связала с нашим городом. Всемирно известный писатель Достоевский, художник Врубель, верховный правитель России Колчак и генерал, освободивший город от него, Тухачевский, чешский писатель Ярослав Гашек и российский актер Михаил Ульянов – это неполный список всех тех, о ком нам предстоит вам рассказать. Вам встретятся не только исторические персонажи, на улицах Омска за последние 30 лет появились новые «личности», уже ставшие символами города: Любочка, Степаныч и Городовой ждут встречи с вами, а мы расскажем вам историю их появления, а также и других героев в городе. Предлагаю вам погрузиться в историю и устроить свидание с Омском — вы не устоите перед его очарованием! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Начало: Улица Красный Путь, 1
Завершение: Набережная Тухачевского
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
