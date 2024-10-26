Сквозь Омск на авто

Путешествие по Омску: от памятника Бухгольцу до крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России и G-Drive Арены
Экскурсия по Омску на авто предлагает уникальную возможность увидеть не только центр города, но и его окрестности.

Прогулка по Иртышской набережной, посещение речного порта и старейшего здания Омска, а также знакомство
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с «городком нефтяников» и крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом России.

Полюбуйтесь панорамой города со смотровой площадки и узнайте о местных традициях, истории, культуре, спорте и промышленности. Экскурсия проходит на легковом авто или минивэне, в зависимости от количества участников

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобное передвижение на авто
  • 🏙️ Панорамные виды со смотровой площадки
  • 📚 Исторические и культурные объекты
  • 🏭 Посещение «городка нефтяников»
  • ⚽ Знакомство с местным спортом
    • Сквозь Омск на авто
    Сквозь Омск на авто
    Сквозь Омск на авто
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

    Что можно увидеть

  • Иртышская набережная
  • Речной порт
  • Старейшее здание Омска
  • Городок нефтяников
  • Смотровая площадка
  • G-Drive Арена

    • Описание экскурсии

    Что вас ожидает

    Исторический центр города, откуда начиналась история Омска.
    Иртышская набережная, где вы увидите памятник Бухгольцу — основателю первой Омской крепости.
    Смотровая площадка с видом на один из самых «серьёзных перекрёстков» Сибири.
    Речной порт, ж/д вокзал и площадь Серова, носившая некогда забавное название «Карлушка».
    Библиотека им. Пушкина — старейшее здание Омска и хранитель огромного книжного собрания.
    «Городок нефтяников» и крупнейший нефтеперерабатывающий завод России.
    G-Drive Арена — домашняя площадка хоккейной команды «Авангард».

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на легковом авто (1–2 чел) или минивэне (3–5 чел).
    • Марки машин: Toyota Serena или Honda Freed.
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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