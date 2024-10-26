читать дальше с «городком нефтяников» и крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом России.



Полюбуйтесь панорамой города со смотровой площадки и узнайте о местных традициях, истории, культуре, спорте и промышленности. Экскурсия проходит на легковом авто или минивэне, в зависимости от количества участников

Экскурсия по Омску на авто предлагает уникальную возможность увидеть не только центр города, но и его окрестности.Прогулка по Иртышской набережной, посещение речного порта и старейшего здания Омска, а также знакомство