Экскурсия по Омску на авто предлагает уникальную возможность увидеть не только центр города, но и его окрестности.
Прогулка по Иртышской набережной, посещение речного порта и старейшего здания Омска, а также знакомство
Прогулка по Иртышской набережной, посещение речного порта и старейшего здания Омска, а также знакомство
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Исторический центр города, откуда начиналась история Омска.
Иртышская набережная, где вы увидите памятник Бухгольцу — основателю первой Омской крепости.
Смотровая площадка с видом на один из самых «серьёзных перекрёстков» Сибири.
Речной порт, ж/д вокзал и площадь Серова, носившая некогда забавное название «Карлушка».
Библиотека им. Пушкина — старейшее здание Омска и хранитель огромного книжного собрания.
«Городок нефтяников» и крупнейший нефтеперерабатывающий завод России.
G-Drive Арена — домашняя площадка хоккейной команды «Авангард».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом авто (1–2 чел) или минивэне (3–5 чел).
- Марки машин: Toyota Serena или Honda Freed.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Омске
Провели экскурсии для 116 туристов
Мы живем в Омске: любим этот город, много знаем о нём и готовы поделиться с вами знаниями. С удовольствием поможем убедиться в том, что здесь каждому найдётся что посмотреть и куда сходить.Задать вопрос
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