Фотопрогулка по Омску предлагает уникальную возможность узнать город через объектив камеры.
Вы посетите центральную улицу Ленина, модный Камергерский переулок, Соборную площадь и Вторую Омскую крепость.
Узнаете, почему улицу Ленина называют Любинским проспектом,
Вы посетите центральную улицу Ленина, модный Камергерский переулок, Соборную площадь и Вторую Омскую крепость.
Узнаете, почему улицу Ленина называют Любинским проспектом,
5 причин купить эту прогулку с фотографом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
Описание фото-прогулки
Вы посетите:
- Центральную улицу Ленина
- Камергерский переулок, превращённый в модное молодежное пространство
- Музейную улицу, где расположен местный Эрмитаж
- Старинную Соборную площадь
- Вторую Омскую крепость, откуда открывается вид на слияние Иртыша и Оми
Вы узнаете:
- Почему омичи называют улицу Ленина Любинским проспектом
- Кто такая мадам Шанина
- При каких обстоятельствах в Омск попал Достоевский
- В каком соборе крестили художника Врубеля
- Зачем и сколько раз Омск посещали Романовы
Организационные детали
В течение трёх дней после экскурсии я отправлю вам 50+ профессиональных фото со свето-цвето коррекцией.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Бухгольца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Омске
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, я гид-фотограф в Омске. С радостью познакомлю вас с родным городом, сфотографирую в красивых местах и поделюсь интересными фактами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Иван
4 сен 2024
Были с сыном. Нам очень понравилось. Чувствуется, что организатор с Душой подходит к этому. Ожидания и реальность совпали).
Однозначно советую!!!)
Однозначно советую!!!)
Входит в следующие категории Омска
Похожие экскурсии из Омска
скидка
30%
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
История Омска: крепость, каторга и современные символы города
Погрузитесь в историю Омска: от первых казачьих поселений до современных достопримечательностей. Узнайте о Достоевском, Колчаке и тайнах Омской области. 🏰
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
75005 250₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск - «третья столица России»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Групповая
до 25 чел.
История Омска через судьбы великих людей
Погрузитесь в историю Омска: от первой крепости до современности. Прогулка по набережной, Любинскому проспекту и местам Достоевского
Начало: На набережной реки Омь
5 окт в 14:00
19 окт в 14:00
500₽ за человека