Фотопрогулка по Омску

Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Фотопрогулка по Омску предлагает уникальную возможность узнать город через объектив камеры.

Вы посетите центральную улицу Ленина, модный Камергерский переулок, Соборную площадь и Вторую Омскую крепость.

Узнаете, почему улицу Ленина называют Любинским проспектом,
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кто такая мадам Шанина и при каких обстоятельствах в Омск попал Достоевский. В течение трёх дней после экскурсии получите 50+ профессиональных фото со свето-цвето коррекцией. Забронируйте сейчас и сохраните лучшие моменты

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фото
  • 🏛 Посещение главных достопримечательностей
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 🎨 Узнаете о художнике Врубеле
  • 👑 Истории о Романовых
    • Фотопрогулка по Омску
    Фотопрогулка по Омску
    Фотопрогулка по Омску
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

    Что можно увидеть

  • Центральная улица Ленина
  • Камергерский переулок
  • Соборная площадь
  • Вторая Омская крепость

    • Описание фото-прогулки

    Вы посетите:

    • Центральную улицу Ленина
    • Камергерский переулок, превращённый в модное молодежное пространство
    • Музейную улицу, где расположен местный Эрмитаж
    • Старинную Соборную площадь
    • Вторую Омскую крепость, откуда открывается вид на слияние Иртыша и Оми

    Вы узнаете:

    • Почему омичи называют улицу Ленина Любинским проспектом
    • Кто такая мадам Шанина
    • При каких обстоятельствах в Омск попал Достоевский
    • В каком соборе крестили художника Врубеля
    • Зачем и сколько раз Омск посещали Романовы

    Организационные детали

    В течение трёх дней после экскурсии я отправлю вам 50+ профессиональных фото со свето-цвето коррекцией.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Бухгольца
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
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    1
    Иван
    4 сен 2024
    Были с сыном. Нам очень понравилось. Чувствуется, что организатор с Душой подходит к этому. Ожидания и реальность совпали).

    Однозначно советую!!!)

    Входит в следующие категории Омска

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