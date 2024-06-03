Обзорные и познавательные экскурсии Омска

Найдено 5 экскурсий в категории «Обзорные» в Омске, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
76 отзывов
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000 за всё до 2 чел.
Омск - «третья столица России»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Омск - «третья столица России»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Завтра в 09:30
10 июня в 08:00
7 500 за всё до 2 чел.
Узнать Омск за два часа
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Узнать Омск за два часа
Начало: Омск, по договоренности
«Ознакомитесь с богатой историей Омского драматического театра и Омского областного музея имени М»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 400 за всё до 2 чел.
Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
Начало: Омск, по договоренности в пределах города
«Я забираю вас с места вашего пребывания и выезжаем в район Азово там у нас обзорная экскурсия поселка потом заезд на немецкую пивоварню и обратный курс»
Расписание: В 10:00 утра
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
5 880 за всё до 2 чел.
Омск с четырех сторон света: комбо-экскурсия
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Омск с четырех сторон света: комбо-экскурсия
Начало: По договоренности
«Подробнее Вы побываете в двух крепостях, познакомитесь с храмами и церквями города, познакомитесь с немецкой и другими культурами города, полюбуетесь всеми основными достопримечательностями и узнаете, какие еще места посетить»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
6 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Владимир - гид со своим взглядом на Омск и его историю, много знающий, хороший рассказчик, аккуратный водитель
  • Л
    Людмила
    21 мая 2024
    Узнать Омск за два часа
    Выбрала экскурсию по городу Омск на 2 часа. Экскурсовод Владимир забрал в установленное время, в нужном месте, провел добротную экскурсию
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    на автомобиле, показал интереснейшие места города, подкрепил рассказанное фотографиями, мы познакомились с Омском с необычных сторон. Единственное замечание (это сугубо индивидуально) хотелось больше походить, поближе увидеть красоту домов и улиц, прикоснуться к истории. Погода была чудная, располагала к восприятию услышанного. Спасибо большое Владимиру.

  • М
    Маргарита
    18 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Спасибо большое за экскурсию! Интересно и познавательно. Видно, что Вы любите свое дело и много усилий прикладываете к сбору информации) Сын в восторге, мне тоже очень понравилось проведённое с Вами время! Ещё раз, благодарю))
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Омск - «третья столица России»
    В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
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    понравилась. (хотя некоторые дети и ныли, спишем на усталость)). Специально брали пешую, чтобы дети не сидели в телефонах в автобусе. Анастасия рассказывала очень интересно и много. С детьми контакт был. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем и экскурсию и экскурсовода.

  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Омск - «третья столица России»
    Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Узнать Омск за два часа
    Понравилось построение экскурсии от начала до конца. Каждый факт перетекал плавно из одного в другой, интересная подача информации. Атмосфера была комфортная из-за достаточно неформального общения. Рекомендовала экскурсию своим знакомым)
  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2024
    Узнать Омск за два часа
    Экскурсовод Владимир провел замечательную экскурсию. За два часа показал все основные достопримечательности Омска и места, которые не показаны ни в
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    одном путеводителе Омска. После его экскурсии я просто влюбилась в этот город. И я обязательно вернусь сюда ещё не один раз. Спасибо Вам огромное за чудесно проведенное время!

  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Отличная познавательная экскурсия!! Очень рекомендую! Полностью поменяла отношение а городу! Хочется приехать еще
  • С
    Сергей
    14 апреля 2024
    Омск - «третья столица России»
    Всё очень понравилось. Огромное спасибо Анастасии, нашему гиду.
  • A
    Aist2022
    7 октября 2023
    Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
    И скорее напоминает настоящий замок. Экскурсовод Владимир очень эрудированный, знающий и любящий свой город. Время пролетело незаметно. Рекомендую, независимо впервые вы в городе или коренной омич. Поговорить будет о чём! Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Обзорные»

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  1. Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
  2. Омск - «третья столица России»
  3. Узнать Омск за два часа
  4. Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
  5. Омск с четырех сторон света: комбо-экскурсия
Сколько стоит экскурсия по Омску в июне 2024
Сейчас в Омске в категории "Обзорные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 400 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Изучение достопримечательностей города Омска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Омске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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