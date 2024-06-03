В Владимир Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле Владимир - гид со своим взглядом на Омск и его историю, много знающий, хороший рассказчик, аккуратный водитель

Л Людмила Узнать Омск за два часа читать дальше на автомобиле, показал интереснейшие места города, подкрепил рассказанное фотографиями, мы познакомились с Омском с необычных сторон. Единственное замечание (это сугубо индивидуально) хотелось больше походить, поближе увидеть красоту домов и улиц, прикоснуться к истории. Погода была чудная, располагала к восприятию услышанного. Спасибо большое Владимиру. Выбрала экскурсию по городу Омск на 2 часа. Экскурсовод Владимир забрал в установленное время, в нужном месте, провел добротную экскурсию

М Маргарита Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле Спасибо большое за экскурсию! Интересно и познавательно. Видно, что Вы любите свое дело и много усилий прикладываете к сбору информации) Сын в восторге, мне тоже очень понравилось проведённое с Вами время! Ещё раз, благодарю))

Е Елена Омск - «третья столица России» читать дальше понравилась. (хотя некоторые дети и ныли, спишем на усталость)). Специально брали пешую, чтобы дети не сидели в телефонах в автобусе. Анастасия рассказывала очень интересно и много. С детьми контакт был. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем и экскурсию и экскурсовода. В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам

С Сергей Омск - «третья столица России» Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!

А Анна Узнать Омск за два часа Понравилось построение экскурсии от начала до конца. Каждый факт перетекал плавно из одного в другой, интересная подача информации. Атмосфера была комфортная из-за достаточно неформального общения. Рекомендовала экскурсию своим знакомым)

Т Татьяна Узнать Омск за два часа читать дальше одном путеводителе Омска. После его экскурсии я просто влюбилась в этот город. И я обязательно вернусь сюда ещё не один раз. Спасибо Вам огромное за чудесно проведенное время! Экскурсовод Владимир провел замечательную экскурсию. За два часа показал все основные достопримечательности Омска и места, которые не показаны ни в

И Ирина Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле Отличная познавательная экскурсия!! Очень рекомендую! Полностью поменяла отношение а городу! Хочется приехать еще

С Сергей Омск - «третья столица России» Всё очень понравилось. Огромное спасибо Анастасии, нашему гиду.