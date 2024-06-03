1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Омск - «третья столица России»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Завтра в 09:30
10 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Узнать Омск за два часа
Начало: Омск, по договоренности
«Ознакомитесь с богатой историей Омского драматического театра и Омского областного музея имени М»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 400₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Азовский немецкий национальный район Deutscher Nationalrayon Asowo
Начало: Омск, по договоренности в пределах города
«Я забираю вас с места вашего пребывания и выезжаем в район Азово там у нас обзорная экскурсия поселка потом заезд на немецкую пивоварню и обратный курс»
Расписание: В 10:00 утра
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
5 880₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Омск с четырех сторон света: комбо-экскурсия
Начало: По договоренности
«Подробнее Вы побываете в двух крепостях, познакомитесь с храмами и церквями города, познакомитесь с немецкой и другими культурами города, полюбуетесь всеми основными достопримечательностями и узнаете, какие еще места посетить»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
6 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир3 июня 2024Владимир - гид со своим взглядом на Омск и его историю, много знающий, хороший рассказчик, аккуратный водитель
- ЛЛюдмила21 мая 2024Выбрала экскурсию по городу Омск на 2 часа. Экскурсовод Владимир забрал в установленное время, в нужном месте, провел добротную экскурсию
- ММаргарита18 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Интересно и познавательно. Видно, что Вы любите свое дело и много усилий прикладываете к сбору информации) Сын в восторге, мне тоже очень понравилось проведённое с Вами время! Ещё раз, благодарю))
- ЕЕлена13 мая 2024В Омске были на танцевальном чемпионате с детьми 9-11 лет. Решили, за одним, и познакомиться с историей города. Экскурсия нам
- ССергей11 мая 2024Спасибо большое Анжелике за интересную и познавательную экскурсию!
- ААнна11 мая 2024Понравилось построение экскурсии от начала до конца. Каждый факт перетекал плавно из одного в другой, интересная подача информации. Атмосфера была комфортная из-за достаточно неформального общения. Рекомендовала экскурсию своим знакомым)
- ТТатьяна30 апреля 2024Экскурсовод Владимир провел замечательную экскурсию. За два часа показал все основные достопримечательности Омска и места, которые не показаны ни в
- ИИрина24 апреля 2024Отличная познавательная экскурсия!! Очень рекомендую! Полностью поменяла отношение а городу! Хочется приехать еще
- ССергей14 апреля 2024Всё очень понравилось. Огромное спасибо Анастасии, нашему гиду.
- AAist20227 октября 2023И скорее напоминает настоящий замок. Экскурсовод Владимир очень эрудированный, знающий и любящий свой город. Время пролетело незаметно. Рекомендую, независимо впервые вы в городе или коренной омич. Поговорить будет о чём! Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Омску в июне 2024
Сейчас в Омске в категории "Обзорные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 400 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Изучение достопримечательностей города Омска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Омске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024