Групповая
Аркаим - место силы: 2 дня в сердце уральской степи
Пройти по горам-хранителям и прикоснуться к тайнам бронзового века (из Оренбурга)
Начало: На Туркестанской улице
15 авг в 06:00
22 авг в 06:00
5500 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
По Оренбургу - на автобусе и пешком
Про казаков, пуховый платок, поэта и шпиона, крылья Гагарина, соль Ломоносова и не только
7 авг в 08:30
10 авг в 08:00
от 21 150 ₽
23 500 ₽ за всё до 45 чел.
Групповая
до 17 чел.
Шихан Торатау, скала Калим-Ускан и водопад Кук-Караук
Три природных символа за один день
Начало: На ул. Туркестаская
8 авг в 07:00
16 авг в 07:00
3300 ₽ за человека
Групповая
Обзорная экскурсия по Уфе и лимонарий - из Оренбурга
Цитрусовая экзотика, советские кварталы и современные арт-пространства
Начало: На ул. Туркестанская
8 авг в 05:00
22 авг в 05:00
4500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «На автобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оренбурге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Оренбурге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в августе 2026
Сейчас в Оренбурге в категории "На автобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 3300 до 21 150 со скидкой до 10%.
Забронируйте экскурсию в Оренбурге на 2026 год на автобусе, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь