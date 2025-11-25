Экскурсия по Оренбургу - это уникальная возможность увидеть главные достопримечательности города. Путешествие начинается с набережной реки Урал, где открывается вид на белоснежный мост.
Далее вы посетите 11 памятников истории и архитектуры,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Увидеть набережную Урала
- 🏛 Посетить исторические памятники
- 🌍 Узнать о национальных подворьях
- 🕵️♂️ Исследовать подземные ходы
- 📚 Услышать истории о Пушкине и Дале
Что можно увидеть
- Набережная реки Урал
- Белоснежный мост
- Лётное училище
- Памятники истории и архитектуры
Описание экскурсии
Набережная реки Урал, 11 памятников истории и архитектуры, белоснежный мост, лётное училище, 10 подворий многочисленных национальностей Оренбурга — вы увидите самые интересные места города. И узнаете:
- что Оренбург, помимо крыльев, подарил Гагарину
- как появился словарь Даля
- где бывал Пушкин и кто подал ему идею «Золотой рыбки»
- на какое дерево залезали девушки, чтобы взглянуть на чернявенького поэта
- почему Емельян Пугачев так и не смог захватить город
- кто был ценнее во времена работорговли в Оренбурге — девушка, верблюд или собака
Организационные детали
- Едем на комфортабельном микроавтобусе
- Поездку можно организовать для большего количества человек — до 20
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Оренбурге
Провели экскурсии для 244 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Ольга. Работаю гидом 11 лет. Влюблена в улочки родного города, знаю о нем множество интересных фактов, старинных легенд и преданий. С радостью поделюсь ими с вами!
