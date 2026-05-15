Индивидуальная
до 6 чел.
Степное море Оренбуржья: авторский тур на внедорожнике
Посетить главные достопримечательности края и вдохновиться горами, озерами и пустынями
Завтра в 09:30
14 июн в 09:00
22 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Оренбург на авто
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга: стела "Добрый ангел мира", мост из Европы в Азию, Марсово поле, культурный комплекс "Национальная деревня" и Караван-сарай
14 июн в 09:30
15 июн в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Там, где спит дракон: по Оренбургской степи к Долгим горам
Отдохнуть от суеты города и увидеть другое Оренбуржье
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Спасибо.
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В
Мы бронировали экскурсию в последний момент, и все дни были заняты. Но после нашей просьбы нам выделили время, и экскурсию
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О
Имею богатый опыт индивидуальных экскурсий! Ольга великолепна! Такой любви и увлеченности своим краем наблюдается редко! От души рекомендую!
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У нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным и увлеченным человеком, досконально знающим
+6
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С
Оля молодец. Информация интересная, взвешенная, доступная и хорошо подана, экскурсовод любит свой город. Водитель работает грамотно и безопасно.
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Т
Экскурсия по Оренбургу очень понравилась. Поездка на автомобиле удачно совмещена с пешеходной частью экскурсии. Гид Ольга и водитель Александр показали
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В
Ольга спасибо большое за экскурсию! Экскурсия сформирована разнопланово, затрагивает срез разных лет становления и развития Оренбурга. Не утяжелена датами, что
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Интересная, объёмная экскурсия по Оренбургу. Много увидели и сфотографировали. Спасибо большое гиду Ольге и водителю Михаилу Николаевичу.
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Ольга не смогла провести тур, её замещала Светлана, очень интересная экскурсия
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Увлекательная автопешеходная экскурсия по Оренбургу с гидом Ольгой. Объехали на автомобиле все самые интересные места в городе, часто выходили для
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Всего 35 отзывов в Оренбурге в категории "На машине"
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Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «На машине»
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Сейчас в Оренбурге в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 22 900. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Оренбурге на 2026 год на машине, 35 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август