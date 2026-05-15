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Экскурсии по Оренбургу на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Оренбурге, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Степное море Оренбуржья: авторский тур на внедорожнике
На машине
Джиппинг
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Степное море Оренбуржья: авторский тур на внедорожнике
Посетить главные достопримечательности края и вдохновиться горами, озерами и пустынями
Завтра в 09:30
14 июн в 09:00
22 900 ₽ за всё до 6 чел.
Оренбург на авто
На машине
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Оренбург на авто
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга: стела "Добрый ангел мира", мост из Европы в Азию, Марсово поле, культурный комплекс "Национальная деревня" и Караван-сарай
14 июн в 09:30
15 июн в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Там, где спит дракон: по Оренбургской степи к Долгим горам
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Там, где спит дракон: по Оренбургской степи к Долгим горам
Отдохнуть от суеты города и увидеть другое Оренбуржье
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Оренбург на авто
Спасибо.
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В
Оренбург на авто
Мы бронировали экскурсию в последний момент, и все дни были заняты. Но после нашей просьбы нам выделили время, и экскурсию
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для нас провела лично директор - крайне доброжелательная и эрудированная женщина. Она показала весь город, рассказала самые удивительные и интересные факты. Экскурсия получилась очень увлекательной и хочется выразить огромную благодарность как организаторам, так и экскурсоводу за проведенное время!

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О
Оренбург на авто
Имею богатый опыт индивидуальных экскурсий! Ольга великолепна! Такой любви и увлеченности своим краем наблюдается редко! От души рекомендую!
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Наталья
Оренбург на авто
У нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным и увлеченным человеком, досконально знающим
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и любящим свой город. Двух часов нам, конечно, не хватило, чтобы осмотреть хотя бы основные знаковые места. Экскурсия продлилась почти 4 часа в интересном изложении, обмене мнениями. Спасибо большое за интересный рассказ, увлеченность и любовь к своему городу. Мы увидели Оренбург глазами его жителя, полюбили за ухоженность и опрятность, узнали его историю и нюансы архитектуры. Рекомендую экскурсию.

У нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным и
У нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным и
У нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным и
У нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным и+6
У нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным и
У нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным и
У нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным и
У нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным и
У нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным и
У нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным и
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С
Оренбург на авто
Оля молодец. Информация интересная, взвешенная, доступная и хорошо подана, экскурсовод любит свой город. Водитель работает грамотно и безопасно.
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Т
Оренбург на авто
Экскурсия по Оренбургу очень понравилась. Поездка на автомобиле удачно совмещена с пешеходной частью экскурсии. Гид Ольга и водитель Александр показали
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самые интересные и значимые места города, узнали много интересного. Особенно понравилась инсталляция в парке Победы (оружие от времен войны до наших дней).

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В
Оренбург на авто
Ольга спасибо большое за экскурсию! Экскурсия сформирована разнопланово, затрагивает срез разных лет становления и развития Оренбурга. Не утяжелена датами, что
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приветствуется на обзорных ознакомительных экскурсиях. Ольга любит свой город и показала его "вчера и сегодня". Авто существенно скрасил впечатление о экскурсии в холодную ветренную погоду. Спасибо, Оренбург город с богатой историей, которую бережно хранят и сегодня.

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Галина
Оренбург на авто
Интересная, объёмная экскурсия по Оренбургу. Много увидели и сфотографировали. Спасибо большое гиду Ольге и водителю Михаилу Николаевичу.
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Инна
Оренбург на авто
Ольга не смогла провести тур, её замещала Светлана, очень интересная экскурсия
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Александр
Оренбург на авто
Увлекательная автопешеходная экскурсия по Оренбургу с гидом Ольгой. Объехали на автомобиле все самые интересные места в городе, часто выходили для
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короткого осмотра наиболее интересных локаций, более детально осмотрели выставочный комплекс «Салют, Победа!», Пушкинский бульвар и примыкающую часть Советской улицы, а также комплекс «Национальная деревня». Гид Ольга рассказала много интересного об Оренбуржье, самом городе, знаменитых его уроженцах и жителях, а также отдельных достопримечательностях. В итоге продолжительность более, чем на 30 минут превысила 2 часа, но время прошло как одно мгновение. Всем рекомендую данную экскурсию и данного гида для первого знакомства с городом.

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Всего 35 отзывов в Оренбурге в категории "На машине"

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Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оренбурге
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Степное море Оренбуржья: авторский тур на внедорожнике;
  2. Оренбург на авто;
  3. Там, где спит дракон: по Оренбургской степи к Долгим горам.
Какие места ещё посмотреть в Оренбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть Караван-Сарай;
  2. Гостиный Двор;
  3. Пешеходная улица Советская;
  4. Национальная деревня;
  5. Башня с часами;
  6. Драматический театр;
  7. Советская улица;
  8. Дом Советов;
  9. Памятник первой учительнице;
  10. Музей истории Оренбурга.
Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в июне 2026
Сейчас в Оренбурге в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 22 900. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Оренбурге на 2026 год на машине, 35 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август