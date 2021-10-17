Отзыв на: Оренбург в стиле модерн Л Лена 5 Впечатления самые положительные. Экскурсия будет интересна и полезна не только гостям города, но и уроженцам Оренбурга. Помогает взглянуть по-новому на привычные вещи (знакомые здания), обратить внимание на ранее не замеченные детали, переосмыслить уже известные факты и узнать много новых. Хочется отметить умение гида Людмилы удерживать длительное время внимание слушателей, грамотную живую речь, способность отвечать даже на неожиданные вопросы, глубокое и всестороннее знание предмета, а также, безусловно, интерес самой Людмилы к тому, о чем она рассказывает.

Отзыв на: Оренбург в стиле модерн Г Гузеля 5 Очень понравилась экскурсия. Хоть мы и местные, но мы совсем мало знаем об улицах, домах и истории города. Совсем другими глазами теперь смотрим на центр города. Обязательно пойдём ещё на экскурсии. Спасибо большое Людмиле за очень интересный рассказ!

Отзыв на: Добро пожаловать в Оренбург! А Александра 5 Добрый день! Приезжали в Оренбург с командой детей, решили взять обзорную экскурсию. Не пожалели, что выбрали Ольгу! Знание истории на 5+, не скучная подача, приятная девушка, дети и взрослые были заинтересованы всю экскурсию. Спасибо еще раз за увлекательный рассказ и прогулку

Отзыв на: Добро пожаловать в Оренбург! О Ольга 5 Потрясающая экскурсия! Низкий поклон и огромное спасибо Ольге. Ольга ведет экскурсию как единый интересный рассказ, не перегружает датами. Высказывает свое мнение и добавляет интересные подробности. Ольга заряжает своим позитивом, всегда приятно проводить время с человеком который влюблен. Очень жаль, что у нас не хватило времени, чтобы закончить маршрут. Однозначно рекомендую Ольгу как экскурсовода и данный маршрут для посещения. Я и мама были просто в восторге!

Отзыв на: До Луны и обратно! О Ольга 4 Хочу сказать большое спасибо Антону за поездку. Невероятные пейзажи потрясли нас. Но признаться честно нам не хватило какого-то рассказа по теме поездки. Может быть про историю области. Антон рассказывал какие то факты, но это было больше похоже на какие то разрозненные блоки информации. В целом, Антон приятный собеседник и человек, но экскурсия больше похожа просто на поездку чем на полноценную экскурсию. Маршрут однозначно рекомендую!

Отзыв на: На внедорожнике по степям Оренбуржья! О Оксана 5 Удивительное путешествие. Прежде всего нужно сказать, что Антон - великолепный водитель, оказалось - профессионал-спортсмен по вождению по бездорожью. В результате получился уникальный трип по степным дорогам и горным вершинам. Ко всем опорным пунктам маршрута Антон на своём внедорожнике подвозил буквально впритирку, даже на вершину горы. А тебе оставалось просто выйти из машины и … слегка пособирать с пола свою челюсть))) Потому что локации были просто потрясающие! Озеро на вершине горы с колоритным сухим деревом, которое оказалось вовсе не деревом, а - ну, на экскурсии сами узнаете. Меловые горы - неземные пейзажи! Пустыня посреди степи и трип по ней на внедорожнике - это нечто! На вершине горы собрать пригоршню окаменелостей! Степные просторы, уходящие в бесконечность, запах полыни, осенние яркие краски, … Я запомню это надолго. Спасибо, Оренбуржье! Спасибо, Антон. P.S. Нужно иметь в виду, что это именно путешествие - уникальное по своим возможностям, но почти без путевой информации. Хотя знания у Антона о крае богатые, на любой вопрос он отвечает. Но, видимо, здесь главным действующим лицом была природа. И, наверное, это правильно.

Отзыв на: Оренбург в стиле модерн А Алена 5 Очень интересно и приятно, маршрут, рассказы и факты о городе

Отзыв на: На внедорожнике по степям Оренбуржья! С Светлана 5 Отличная экскурсия. Посмотрели все разнообразие оренбуржской области. Может весной степь и более красочна, но и осень богата оттенками. Очень рекомендую.

Отзыв на: Исторический центр Оренбурга Е Елена 5 Здравствуйте! Были с коллегой в Оренбурге с рабочим визитом и очень приятно скоротали вечер до самолёта в компании Дмитрия. Провел нас по центру, все рассказал, все показал. Приятный рассказчик и человек.