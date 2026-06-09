Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка в Долгих горах
Откройте для себя живописные Долгие горы в Оренбурге! Пройдите 6-8 км налегке, наслаждаясь природой и получая незабываемые фотографии
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборСтепное море Оренбуржья: авторский тур на внедорожнике
Посетить главные достопримечательности края и вдохновиться горами, озерами и пустынями
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
от 22 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по оренбургскому Арбату
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: один шаг от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург в стиле модерн
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
Сегодня в 15:00
10 авг в 14:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Один шаг от Европы до Азии
Начало: Ул. Советская, 1, памятник В.П. Чкалову
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Оренбург
Узнайте тайны Оренбурга: Пушкин, Даль и Гагарин оставили здесь свой след. Прогулка по историческому центру и загадочные истории ждут вас
Начало: На ул. Набережная 29
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 4500 ₽
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Оренбург на авто
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга: стела "Добрый ангел мира", мост из Европы в Азию, Марсово поле, культурный комплекс "Национальная деревня" и Караван-сарай
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Там, где спит дракон: по Оренбургской степи к Долгим горам
Отдохнуть от суеты города и увидеть другое Оренбуржье
Сегодня в 11:00
25 авг в 09:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Кузнечный мастер-класс в Оренбурге
Погрузиться в атмосферу прошлого, освоить необычный навык и сделать подкову своими руками
Начало: У мастерской
13 авг в 12:00
14 авг в 12:00
от 2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Оренбург - сердце Евразии. Обзорная экскурсия
Увидеть купеческий город, прикоснуться к истории и понять сегодняшние реалии
Начало: У Гостиного двора
11 авг в 11:00
13 авг в 11:00
от 3500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
Начало: Советская улица, 52, Оренбург
Расписание: Любое свободное в календаре время
Сегодня в 15:00
10 авг в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс по живописи «Оренбургские шали»
Совместить рисование и знакомство с визитной карточкой города - пуховым платком
Начало: Возле гимназии №1
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
от 2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по модерновому Оренбургу
Начало: Ул. Советская, 26
Расписание: Любое свободное в календаре время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Оренбургу
Познакомьтесь с Оренбургом: его история, архитектура и природа. Прогулка по набережной Урала и знакомство с городскими достопримечательностями
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Улица знатного торга в Оренбурге
Пройти по старинной Гостинодворской, рассмотреть дома и раскрыть тайны богатых династий
Начало: В районе парка «Салют, Победа!»
Сегодня в 15:30
10 авг в 14:30
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Оренбургу «Прогулка по Музейной миле»
Познакомиться с городом, который часто называют маленьким Питером
Начало: В районе Марсова поля
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Оренбургу на транспорте туристов
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, исследуя его уникальные памятники и живописные уголки. Автомобильно-пешеходная прогулка подарит незабываемые впечатления
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
6900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия «На границе Европы и Азии» на транспорте туристов
Откройте для себя Оренбург с его уникальными достопримечательностями: стела «Европа - Азия», музейные комплексы и национальные традиции
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 17 чел.
Шихан Торатау, скала Калим-Ускан и водопад Кук-Караук
Три природных символа за один день
Начало: На улице Туркестаская
16 авг в 07:00
22 авг в 07:00
3300 ₽ за человека
Групповая
Аркаим - место силы: 2 дня в сердце уральской степи
Пройти по горам-хранителям и прикоснуться к тайнам бронзового века (из Оренбурга)
Начало: На Туркестанской улице
15 авг в 06:00
22 авг в 06:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка тропой степного волка
Погрузитесь в мир оренбургских гор, наслаждаясь захватывающими видами и приятной атмосферой. Уникальный маршрут для всех любителей природы
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Обзорная экскурсия по Уфе и лимонарий - из Оренбурга
Цитрусовая экзотика, советские кварталы и современные арт-пространства
Начало: На ул. Туркестанская
22 авг в 05:00
5 сен в 05:00
4500 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
По Оренбургу - на автобусе и пешком
Про казаков, пуховый платок, поэта и шпиона, крылья Гагарина, соль Ломоносова и не только
10 авг в 10:00
11 авг в 08:00
от 21 150 ₽
23 500 ₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбургский пуховый платок: прогулка по городу и посещение музея
Погрузитесь в атмосферу старого Оренбурга, узнайте секреты вязания пуховых платков и посетите уникальный музей. Незабываемое путешествие ждёт вас
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История Оренбурга за 100 минут
Узнайте, как крепость стала культурным центром России. Прогулка по историческим местам Оренбурга откроет вам уникальные архитектурные стили
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 6200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по набережной реки Урал - между Европой и Азией
Увлекательная прогулка вдоль реки Урал откроет перед вами тайны Оренбурга и покажет уникальные места, где встречаются Европа и Азия
Завтра в 09:30
10 авг в 08:00
от 6350 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Б
Дата посещения: 6 июн 2026
Огромное спасибо Людмиле за интересную и содержательную экскурсию по Оренбургу!
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В
Дата посещения: 30 сен 2025
Экскурсию ро кл. Советской, Оренбургскому Арбату, нам проводила Людмила. Рассказ был интересным, познавательным. Кроме подробного рассказа про то, что рассматривали, Людмила ответила на все вопросы. Эрудированный и грамотный экскурсовод. Благодарны. Рекомендуем.
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Е
Дата посещения: 19 авг 2025
Приехали в командировку и захотели узнать получше Оренбург. Очень увлекательная экскурсия, и это благодаря интереснейшему рассказу Людмилы. Хотелось бы её
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А
Большое спасибо Людмиле за прекрасную экскурсию по Оренбургу. Рассказ об истории города был интересным, материал легко усваивался, был ярко проиллюстрирован.
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в
отличный экскурс. все превосходно. организатор молодец!
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А
Были в Оренбурге первый раз, до экскурсии с Людмилой успели сходить в музей истории Оренбурга. Несмотря на это узнали очень много нового и интересного, Людмила с самого начала очень располагает к себе, время пролетело незаметно. Очень рекомендуем!
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А
Очень понравилась экскурсия. Длилась более 2.5 часов в сильно жаркую погоду, но было настолько интересно, что даже не заметили такой
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Экскурсия была увлекательная. Запрос был следующий… рассказать об исторической архитектуре зданий, расположенных на конкретной улице. Аудитория состояла из 8 человек.
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Е
Хотели поблагодарить Екатерину Юрьевну за замечательную обзорную экскурсию по городу Оренбургу. Лёгкая, эрудированная, настроенная на слушателя экскурсовод. Мы не заметили
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Отличная, запоминающаяся экскурсия. Михаил отличный собеседник 🫶Невероятные пейзажи. Удобная обувь один из важных моментов.
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Всего 378 отзывов в Оренбурге
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Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу
Самые популярные экскурсии в Оренбурге
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Сейчас в Оренбурге можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 2000 до 22 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 378 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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