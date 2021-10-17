Все экскурсии в Оренбурге
Доступно 8 экскурсий 🚌 в Оренбурге на 2021 год, 56 ⭐ отзывов, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
1 300₽
за 1-10 чел.
Оренбург в стиле модерн
Город Оренбург интересен не только своей историей, но и своей архитектурой
Любое свободное в календаре время
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 300₽
за 1-6 чел.
Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
Предлагаю прогулку по улице Советской - главной туристической улице города
Любое свободное в календаре время
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 800₽
за 1-10 чел.
Оренбург в стиле модерн
Погулять по старинным улочкам и раскрыть особенности местной архитектуры
Индивидуальная экскурсия
1ч
1 300₽
за 1-5 чел.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Оренбурга
Дорогие гости Оренбурга, я с удовольствием познакомлю вас с историей города с момента основания и до...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-4 чел.
Исторический центр Оренбурга
Познакомиться с атмосферой, судьбами города и его историей
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Оренбург!
Погулять по центру города и раскрыть тайны Степной Пальмиры на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
10ч
9 000₽
за 1-6 чел.
На внедорожнике по степям Оренбуржья!
Посетить главные достопримечательности края и вдохновиться горами, озерами и пустынями
Индивидуальная экскурсия
9ч
9 000₽
за 1-6 чел.
До Луны и обратно!
Увидеть самый необычный ландшафтный парк Оренбургской области и перенестись в Новгородскую Русь
Последние отзывы «Экскурсии Оренбурга»
- ЛЛена17 октября 2021Впечатления самые положительные. Экскурсия будет интересна и полезна не только гостям города, но и уроженцам Оренбурга. Помогает взглянуть по-новому на привычные вещи (знакомые здания), обратить внимание на ранее не замеченные детали, переосмыслить уже известные факты и узнать много новых. Хочется отметить умение гида Людмилы удерживать длительное время внимание слушателей, грамотную живую речь, способность отвечать даже на неожиданные вопросы, глубокое и всестороннее знание предмета, а также, безусловно, интерес самой Людмилы к тому, о чем она рассказывает.
- ГГузеля17 октября 2021Очень понравилась экскурсия. Хоть мы и местные, но мы совсем мало знаем об улицах, домах и истории города. Совсем другими глазами теперь смотрим на центр города. Обязательно пойдём ещё на экскурсии. Спасибо большое Людмиле за очень интересный рассказ!
- Отзыв на: Добро пожаловать в Оренбург!ААлександра16 октября 2021Добрый день! Приезжали в Оренбург с командой детей, решили взять обзорную экскурсию. Не пожалели, что выбрали Ольгу! Знание истории на 5+, не скучная подача, приятная девушка, дети и взрослые были заинтересованы всю экскурсию. Спасибо еще раз за увлекательный рассказ и прогулку
- Отзыв на: Добро пожаловать в Оренбург!ООльга3 октября 2021Потрясающая экскурсия! Низкий поклон и огромное спасибо Ольге. Ольга ведет экскурсию как единый интересный рассказ, не перегружает датами. Высказывает свое мнение и добавляет интересные подробности. Ольга заряжает своим позитивом, всегда приятно проводить время с человеком который влюблен. Очень жаль, что у нас не хватило времени, чтобы закончить маршрут. Однозначно рекомендую Ольгу как экскурсовода и данный маршрут для посещения. Я и мама были просто в восторге!
- Отзыв на: До Луны и обратно!ООльга3 октября 2021Хочу сказать большое спасибо Антону за поездку. Невероятные пейзажи потрясли нас. Но признаться честно нам не хватило какого-то рассказа по теме поездки. Может быть про историю области. Антон рассказывал какие то факты, но это было больше похоже на какие то разрозненные блоки информации. В целом, Антон приятный собеседник и человек, но экскурсия больше похожа просто на поездку чем на полноценную экскурсию. Маршрут однозначно рекомендую!
- ООксана26 сентября 2021Удивительное путешествие. Прежде всего нужно сказать, что Антон - великолепный водитель, оказалось - профессионал-спортсмен по вождению по бездорожью. В результате получился уникальный трип по степным дорогам и горным вершинам. Ко всем опорным пунктам маршрута Антон на своём внедорожнике подвозил буквально впритирку, даже на вершину горы. А тебе оставалось просто выйти из машины и … слегка пособирать с пола свою челюсть))) Потому что локации были просто потрясающие! Озеро на вершине горы с колоритным сухим деревом, которое оказалось вовсе не деревом, а - ну, на экскурсии сами узнаете. Меловые горы - неземные пейзажи! Пустыня посреди степи и трип по ней на внедорожнике - это нечто! На вершине горы собрать пригоршню окаменелостей! Степные просторы, уходящие в бесконечность, запах полыни, осенние яркие краски, … Я запомню это надолго. Спасибо, Оренбуржье! Спасибо, Антон. P.S. Нужно иметь в виду, что это именно путешествие - уникальное по своим возможностям, но почти без путевой информации. Хотя знания у Антона о крае богатые, на любой вопрос он отвечает. Но, видимо, здесь главным действующим лицом была природа. И, наверное, это правильно.
- ААлена20 сентября 2021Очень интересно и приятно, маршрут, рассказы и факты о городе
- ССветлана20 сентября 2021Отличная экскурсия. Посмотрели все разнообразие оренбуржской области. Может весной степь и более красочна, но и осень богата оттенками. Очень рекомендую.
- Отзыв на: Исторический центр ОренбургаЕЕлена17 сентября 2021Здравствуйте! Были с коллегой в Оренбурге с рабочим визитом и очень приятно скоротали вечер до самолёта в компании Дмитрия. Провел нас по центру, все рассказал, все показал. Приятный рассказчик и человек.
- ААлександра7 сентября 2021Замечательный гид, очень хороший рассказчик. Маршрут великолепный, благодаря которому можно увидеть невероятные красоты Оренбуржья!