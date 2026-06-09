читать дальше уменьшить

особенности климата. Живой диалог, много информации от настоящей жизни города и аонечно об истории создания и развития. Мы были толко своей семьей, как раз 5 человек - очень понравился такой формат. Детям 12 лет было тяжеловато гулять и слушать более 2х часов. Но мы это ожидали, экскурсовод тем не менее всячески старалась их втянуть и растормошить. Ну а для взрослых все было супер. Рекомендую именно эту экскурсию для знакомства с говорожом и именно у этого экскурсовода.