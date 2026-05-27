Здесь непременно стоит побывать каждому, кто оказался на полуострове: ощутить, как ног касается могучий Тихий океан, пройти по вулканическому песку и почувствовать себя единственным человеком во Вселенной.
А мы дополним поездку горячим чаем с камчатскими деликатесами и рассказами о Камчатке — её природе, истории и катаклизмах.
Описание экскурсии
Наедине с Тихим океаном. Добравшись до Халактырского пляжа, на кромке прибоя мы согреемся чаем с шиповником, который по осени собирался в этих же местах. Чаепитие дополним сладостями и камчатскими деликатесами. Затем у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по чёрному вулканическому песку вдоль Авачинского залива, слушая звуки прибоя. Вы сможете остаться наедине с Тихим океаном и убедиться, что этот пляж — поистине место силы, вдохновения и релакса. А в сезон у вас будет возможность насобирать и ощутить необычный вкус ягоды шикши, в обилии произрастающей на Халактырском пляже.
Мобильная фотосессия вашего знакомства с океаном. Квадросъёмка по договорённости
Самое интересное о Камчатке. В пути гид поделится с вами историями о Тихом океане и нашем вулканическом полуострове, о флоре и фауне Камчатки. Поговорим о природных катаклизмах, о формирования береговой линии и ценности чёрного вулканического песка.
Секретная смотровая и не только. Также по дороге мы заберёмся на впечатляющую смотровую площадку на высоте 57 метров: приготовьтесь созерцать великолепный вид на Авачинский залив и группу домашних вулканов! А ещё вы увидите, где располагалось село Халактырка, пострадавшее от цунами в 1952 году.
Организационные детали
- Чай на пляже с шиповником включён в стоимость
- Экскурсия проходит на джипе Land Cruiser 100 или минивэне Mitsubishi Delica. Дорога туда-обратно займет у нас около часа, на пляже вы проведете около 2 часов (но ваше время никто строго не лимитирует)
- Также при желании мы можем организовать встречу рассвета у океана с бокалом шампанского
- Съёмка проходит на iPhone 15 Pro Max. Вы получите от 100 до 300 фотографий за экскурсию
- С вами будет гид из нашей команды