Мои заказы

Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Паратунки)

Оказаться на краю земли, послушать прибой и прогуляться по чёрному вулканическому песку Камчатки
Если Камчатка — это край Евразии, то Халактырский пляж — это край Камчатки.

Здесь непременно стоит побывать каждому, кто оказался на полуострове: ощутить, как ног касается могучий Тихий океан, пройти по вулканическому песку и почувствовать себя единственным человеком во Вселенной.

А мы дополним поездку горячим чаем с камчатскими деликатесами и рассказами о Камчатке — её природе, истории и катаклизмах.
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Паратунки)
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Паратунки)
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Паратунки)

Описание экскурсии

Наедине с Тихим океаном. Добравшись до Халактырского пляжа, на кромке прибоя мы согреемся чаем с шиповником, который по осени собирался в этих же местах. Чаепитие дополним сладостями и камчатскими деликатесами. Затем у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по чёрному вулканическому песку вдоль Авачинского залива, слушая звуки прибоя. Вы сможете остаться наедине с Тихим океаном и убедиться, что этот пляж — поистине место силы, вдохновения и релакса. А в сезон у вас будет возможность насобирать и ощутить необычный вкус ягоды шикши, в обилии произрастающей на Халактырском пляже.

Мобильная фотосессия вашего знакомства с океаном. Квадросъёмка по договорённости

Самое интересное о Камчатке. В пути гид поделится с вами историями о Тихом океане и нашем вулканическом полуострове, о флоре и фауне Камчатки. Поговорим о природных катаклизмах, о формирования береговой линии и ценности чёрного вулканического песка.

Секретная смотровая и не только. Также по дороге мы заберёмся на впечатляющую смотровую площадку на высоте 57 метров: приготовьтесь созерцать великолепный вид на Авачинский залив и группу домашних вулканов! А ещё вы увидите, где располагалось село Халактырка, пострадавшее от цунами в 1952 году.

Организационные детали

  • Чай на пляже с шиповником включён в стоимость
  • Экскурсия проходит на джипе Land Cruiser 100 или минивэне Mitsubishi Delica. Дорога туда-обратно займет у нас около часа, на пляже вы проведете около 2 часов (но ваше время никто строго не лимитирует)
  • Также при желании мы можем организовать встречу рассвета у океана с бокалом шампанского
  • Съёмка проходит на iPhone 15 Pro Max. Вы получите от 100 до 300 фотографий за экскурсию
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин
Валентин — ваша команда гидов в Паратунке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1410 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим камчатскими деликатесами. С собой вы увезёте незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.

Входит в следующие категории Паратунки

Похожие экскурсии на «Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Паратунки)»

Где-то на краю света: поездка на Халактырский пляж с видеосъёмкой (из Паратунки)
На машине
3 часа
Групповая
Где-то на краю света: поездка на Халактырский пляж с видеосъёмкой (из Паратунки)
Стать главным героем фильма о путешествии на Камчатку
Начало: В Паратунке
Сегодня в 20:15
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за человека
Камчатка: путешествие на край Евразии (из Паратунки)
На машине
11 часов
Индивидуальная
Камчатка: путешествие на край Евразии (из Паратунки)
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три Брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего места проживания
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
от 70 000 ₽ за человека
Огненная Камчатка: вулканы, водопады и Дачные горячие источники (из Паратунки)
На машине
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Огненная Камчатка: вулканы, водопады и Дачные горячие источники (из Паратунки)
По следам древних извержений - в Паратунскую долину и Малую долину гейзеров
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
29 мая в 07:30
18 000 ₽ за человека
Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд (из Паратунки)
На машине
10 часов
Индивидуальная
Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд (из Паратунки)
Попробовать свои силы в несложном треккинге и насладиться красотой природы Камчатки
Начало: У вашего отеля
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
от 70 000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Паратунке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Паратунке
от 29 900 ₽ за человека