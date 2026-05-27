Если Камчатка — это край Евразии, то Халактырский пляж — это край Камчатки. Здесь непременно стоит побывать каждому, кто оказался на полуострове: ощутить, как ног касается могучий Тихий океан, пройти по вулканическому песку и почувствовать себя единственным человеком во Вселенной. А мы дополним поездку горячим чаем с камчатскими деликатесами и рассказами о Камчатке — её природе, истории и катаклизмах.

Описание экскурсии

Наедине с Тихим океаном. Добравшись до Халактырского пляжа, на кромке прибоя мы согреемся чаем с шиповником, который по осени собирался в этих же местах. Чаепитие дополним сладостями и камчатскими деликатесами. Затем у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по чёрному вулканическому песку вдоль Авачинского залива, слушая звуки прибоя. Вы сможете остаться наедине с Тихим океаном и убедиться, что этот пляж — поистине место силы, вдохновения и релакса. А в сезон у вас будет возможность насобирать и ощутить необычный вкус ягоды шикши, в обилии произрастающей на Халактырском пляже.

Мобильная фотосессия вашего знакомства с океаном. Квадросъёмка по договорённости

Самое интересное о Камчатке. В пути гид поделится с вами историями о Тихом океане и нашем вулканическом полуострове, о флоре и фауне Камчатки. Поговорим о природных катаклизмах, о формирования береговой линии и ценности чёрного вулканического песка.

Секретная смотровая и не только. Также по дороге мы заберёмся на впечатляющую смотровую площадку на высоте 57 метров: приготовьтесь созерцать великолепный вид на Авачинский залив и группу домашних вулканов! А ещё вы увидите, где располагалось село Халактырка, пострадавшее от цунами в 1952 году.

Организационные детали