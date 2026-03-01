Групповая
Где-то на краю света: поездка на Халактырский пляж с видеосъёмкой (из Паратунки)
Стать главным героем фильма о путешествии на Камчатку
Начало: В Паратунке
«Квадрокоптер снимет вас на фоне океана и пляжа с разных ракурсов»
Завтра в 08:00
8 мар в 08:00
10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 24 чел.
Камчатка: путешествие на край Евразии (из Паратунки)
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три Брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего места проживания
«Халактырский пляж и пикник на океане»
9 мар в 09:00
10 мар в 09:00
от 70 000 ₽ за всё до 24 чел.
Индивидуальная
до 24 чел.
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Паратунки)
Оказаться на краю земли, послушать прибой и прогуляться по чёрному вулканическому песку Камчатки
Начало: У вашего отеля
«Добравшись до Халактырского пляжа, на кромке прибоя мы согреемся чаем с шиповником, который по осени собирался в этих же местах»
Завтра в 15:00
9 мар в 09:00
от 29 900 ₽ за всё до 24 чел.
