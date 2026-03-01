Найдено 3 экскурсии в категории « Пляжи » в Паратунке, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 3 часа Групповая Где-то на краю света: поездка на Халактырский пляж с видеосъёмкой (из Паратунки) Стать главным героем фильма о путешествии на Камчатку Начало: В Паратунке «Квадрокоптер снимет вас на фоне океана и пляжа с разных ракурсов» 10 000 ₽ за человека На машине 11 часов Индивидуальная до 24 чел. Камчатка: путешествие на край Евразии (из Паратунки) Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три Брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день Начало: У вашего места проживания «Халактырский пляж и пикник на океане» от 70 000 ₽ за всё до 24 чел. На машине На микроавтобусе 5 часов Индивидуальная до 24 чел. Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Паратунки) Оказаться на краю земли, послушать прибой и прогуляться по чёрному вулканическому песку Камчатки Начало: У вашего отеля «Добравшись до Халактырского пляжа, на кромке прибоя мы согреемся чаем с шиповником, который по осени собирался в этих же местах» от 29 900 ₽ за всё до 24 чел. Другие экскурсии Паратунки

