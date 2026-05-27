Отправимся прямиком в объятия двух домашних вулканов — Корякского и Авачинского. На перевале между ними около 10 000 лет назад родилась из недр земли двугорбая экструзия Верблюд. Вы покорите гору, а наградой станут замечательные виды на вулканы и Авачинскую губу. Это не просто подъём — это маленькая победа над собой и большой шаг к сердцу Камчатки.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Высота горы Верблюд — около 200 метров, подняться на неё можно без особого труда. Так что вооружимся треккинговыми палками и отправимся в путь!
С вершины вам откроются великолепные панорамные виды Авачинской губы, Корякского и Авачинского вулканов, города Елизово.
А ещё вы увидите альпийскую растительность, зацепившуюся за камни, и встретите любопытных и всегда голодных ерашек — американских сусликов.
Организационные детали
- До места старта добираемся на комфортабельном Toyota Land Cruiser 100.
- Подъём несложный и доступен путешественникам с базовой физической подготовкой.
- Мы выдадим вам треккинговые палки и угостим ланчем.
- Возможно провести экскурсию для 4-10 человек за доплату – 16 900 ₽ за чел.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов в Паратунке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1410 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим камчатскими деликатесами. С собой вы увезёте незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.
Входит в следующие категории Паратунки
Похожие экскурсии на «Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд (из Паратунки)»
Мини-группа
до 8 чел.
На вездеходе - к гамулам на Вилючинском перевале
Отправиться по бездорожью Камчатки к вулканическим пейзажам, диким источникам и термам
Начало: От вашего отеля в Паратунке
Расписание: в понедельник и пятницу в 10:00
1 июн в 10:00
5 июн в 10:00
12 000 ₽ за человека
Групповая
Где-то на краю света: поездка на Халактырский пляж с видеосъёмкой (из Паратунки)
Стать главным героем фильма о путешествии на Камчатку
Начало: В Паратунке
Сегодня в 20:15
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Огненная Камчатка: вулканы, водопады и Дачные горячие источники (из Паратунки)
По следам древних извержений - в Паратунскую долину и Малую долину гейзеров
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
29 мая в 07:30
18 000 ₽ за человека
Индивидуальная
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники (из Паратунки)
Увидеть девять вулканов со смотровой площадки и искупаться в горячих целебных водах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
от 29 900 ₽ за человека
от 70 000 ₽ за человека