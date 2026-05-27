Из Паратунки - туда, где встаёт солнце

Смотровые площадки Петропавловска-Камчатского, музей «Вулканариум» и чёрный пляж Тихого океана
Почему песок на Халактырском пляже чёрный и откуда на берегу Тихого океана дюны? Как устроены вулканы и почему одни — спящие, а другие — действующие? Приглашаем узнать ответы и познакомиться со столицей Камчатского края. Вы посмотрите на главные городские виды, заглянете в музей вулканов и прогуляетесь у Тихого океана. Один день — три разных лица полуострова.
Описание экскурсии

10:00 — выезд из посёлка Паратунка

11:30 — Петропавловск-Камчатский и смотровые площадки. Вы увидите как на ладони Авачинскую бухту и домашние вулканы (Авачинский, Корякский, Вилючинский). Мы расскажем, как город получил имя двух фрегатов, почему бухта считается одной из лучших в мире и кто из коренных жителей — ительменов, коряков и алеутов — дал названия местным сопкам

13:00 — музей «Вулканариум». Единственный в России, который посвятили вулканам. Вы узнаете, почему Камчатка стала одним из самых вулканически активных мест на планете. Потрогаете обсидиан и пемзу — продукты извержений. Ударите в волшебный бубен, который, говорят, исполняет желания. А затем в очках виртуальной реальности подниметесь над облаками, пролетите над кратерами, зависнете над Курильским озером с медведями и окажетесь над открытым океаном

14:30 — обед в кафе (в холодное время) или на пляже (горячий суп, салат, сэндвич и чай)

16:00 — Халактырский пляж. Это 30 километров чёрного вулканического песка, где слышен шум прибоя Тихого океана. Вода в нём холодная даже в июле, но прогуляться босиком по кромке — обязательный ритуал. Вы почувствуеете дыхание самого большого океана Земли, сделаете десятки кадров и будете созерцать горизонт, где не видно ничего, кроме воды и неба

17:00 — выезд в посёлок Паратунка

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, билеты в музей «Вулканариум», туристический обед
  • Едем на комфортабельных автобусах и минивэнах Tank-300, Mitsubishi Delica, Ford Transit. Детские кресла — по запросу
  • Специальной физической подготовки не требуется
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник и пятницу в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Паратунке
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерія — Організатор в Паратунке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 35 туристов
Привет от большой команды, которая принимает гостей на Камчатке! Мы входим в единый федеральный реестр туроператоров России. Нам важно, чтобы отдых в регионе дикой природы был качественным, безопасным и насыщенным, поэтому
в программы включены только проверенные маршруты и самые топовые локации. В арсенале: собственные лучшие отели на Камчатке, автопарк, рестораны, опытный штат гидов, что позволяет быстро реагировать на изменения и организовывать любые маршруты. Выбирайте удобные даты и отправляйтесь в путешествие мечты, ждём на месте!

