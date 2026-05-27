Почему песок на Халактырском пляже чёрный и откуда на берегу Тихого океана дюны? Как устроены вулканы и почему одни — спящие, а другие — действующие? Приглашаем узнать ответы и познакомиться со столицей Камчатского края. Вы посмотрите на главные городские виды, заглянете в музей вулканов и прогуляетесь у Тихого океана. Один день — три разных лица полуострова.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

10:00 — выезд из посёлка Паратунка

11:30 — Петропавловск-Камчатский и смотровые площадки. Вы увидите как на ладони Авачинскую бухту и домашние вулканы (Авачинский, Корякский, Вилючинский). Мы расскажем, как город получил имя двух фрегатов, почему бухта считается одной из лучших в мире и кто из коренных жителей — ительменов, коряков и алеутов — дал названия местным сопкам

13:00 — музей «Вулканариум». Единственный в России, который посвятили вулканам. Вы узнаете, почему Камчатка стала одним из самых вулканически активных мест на планете. Потрогаете обсидиан и пемзу — продукты извержений. Ударите в волшебный бубен, который, говорят, исполняет желания. А затем в очках виртуальной реальности подниметесь над облаками, пролетите над кратерами, зависнете над Курильским озером с медведями и окажетесь над открытым океаном

14:30 — обед в кафе (в холодное время) или на пляже (горячий суп, салат, сэндвич и чай)

16:00 — Халактырский пляж. Это 30 километров чёрного вулканического песка, где слышен шум прибоя Тихого океана. Вода в нём холодная даже в июле, но прогуляться босиком по кромке — обязательный ритуал. Вы почувствуеете дыхание самого большого океана Земли, сделаете десятки кадров и будете созерцать горизонт, где не видно ничего, кроме воды и неба

17:00 — выезд в посёлок Паратунка

Организационные детали