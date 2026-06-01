Индивидуальная
до 5 чел.
Павловск: царственная песнь его парков
Погрузиться в мир императорской архитектуры и тенистых аллей музея-заповедника
«Оценим самые живописные локации Павловского парка: Колоннаду Аполлона, Галерею Гонзаго, долину реки Славянки»
Завтра в 11:00
10 июн в 11:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Романтический Павловск: по дворцу и парку с персональным гидом
Полюбоваться роскошными интерьерами, погулять по пейзажному парку и узнать любовные секреты
Начало: У парка в Павловске
23 июн в 10:30
24 июн в 10:00
9320 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Пушкин, Павловск, Царское Село: пешком сквозь времена и эпохи
Пять километров по трём векам - с рассказами и викториной
Начало: У ж/д вокзала Павловска
«Оно помнит прогулки Павла I и закладку парка в английском пейзажном стиле»
13 июн в 10:00
14 июн в 13:00
1200 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Павловску в категории «Природа и пейзажи»
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