Обзорные экскурсии в Павловском Посаде

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Дружеская обзорная по городу и окрестностям

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Велопрогулка — отличный способ за короткое время изучить исторический центр Павловского Посада и его окрестности.

Вы узнаете главное об истории города, рассмотрите архитектуру и святыни, насладитесь пейзажами, а я постараюсь показать вам город таким, каким его люблю.
400 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На велосипеде
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
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Велосипедный Павловский Посад
Велосипедный Павловский Посад

Что вас ожидает

Рукотворные достопримечательности
Вы проедете по улочке с сохранившимися домами начала 20 века, в том числе жилым зданием в готическом стиле. Увидите главные святыни города: Храм Вознесения на Городке, построенный фабрикантами Кудиными, Покровско-Васильевский мужской монастырь, в котором хранятся мощи местного святого Василия Павловопосадского, Церковь Воскресения Христова — колокольню с часами, механизм которых идентичен Кремлёвским курантам. Около Часовни памяти 1812 года я расскажу о роли павловопосадцев в войне 1812 года, а в микрорайоне Филимоново — о постройках времен фабрикантов Соколиковых. Кроме того, вас ждёт павлопосадский «Париж» и магазин «Павлово-Посадские платки».

Живописные окрестности и местная жизнь
Мост через реку Клязьма приведёт вас к местному Байкалу, на берегах которого любят отдыхать павлопосадцы, и озеру Данилище, которое, по преданию, обладает двойным дном — я расскажу об этой и других легендах. В целом, мой рассказ будет построен в формате живого диалога: вы не услышите многочисленных незапоминающихся дат и имён, только интересные рассказы о местах, в которых приятно провести время.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят познакомиться с городом за один день. Велопрогулка проходит в среднем темпе и подойдёт для людей с разными навыками езды на велосипеде.

Организационные детали

  • Прокат велосипеда не входит в стоимость велопрогулки и оплачивается самостоятельно (700 руб. за 4 часа). Я помогу с прокатом.
  • Встречаемся около железнодорожного вокзала (или по договорённости)
  • Маршрут может быть изменен по вашему желанию
Велосипедный Павловский Посад
Велосипедный Павловский Посад
Велосипедный Павловский Посад
Велосипедный Павловский Посад
Велосипедный Павловский Посад
Велосипедный Павловский Посад
Велосипедный Павловский Посад

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Родилась и живу в Павловском Посаде. Я не профессиональный экскурсовод, поэтому множество дат и исторических фактов вы от меня не услышите. Я просто люблю свой город, знаю и покажу вам места, в которых отдыхаешь душой. Не представляю свою жизнь без путешествий, велосипеда и музыки, пытаюсь все это совместить.
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Открыть красоту, уют и яркое достояние скромного подмосковного городка на атмосферной прогулке
В скромном подмосковном городке каждый день рождается набивное чудо — павлово-посадский платок, один из символов русской культуры, шаль, цветы которой украшали плечи первых красавиц в истории. Однако наш уютный рябиновый город знаменит не только произведениями тканого искусства. Здесь родились «последний рыцарь советского кино» Вячеслав Тихонов, один из первопроходцев космических полётов Валерий Федорович Быковский, герой Отечественной войны 1812 года Герасим Курин. На обзорной прогулке вы увидите красоту и уют Павловского Посада, откроете его немаленькое историческое достояние и погрузитесь в красочную атмосферу купеческого прошлого.

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