Обзорные экскурсии в Павловском Посаде

Что вас ожидает

Рукотворные достопримечательности

Вы проедете по улочке с сохранившимися домами начала 20 века, в том числе жилым зданием в готическом стиле. Увидите главные святыни города: Храм Вознесения на Городке, построенный фабрикантами Кудиными, Покровско-Васильевский мужской монастырь, в котором хранятся мощи местного святого Василия Павловопосадского, Церковь Воскресения Христова — колокольню с часами, механизм которых идентичен Кремлёвским курантам. Около Часовни памяти 1812 года я расскажу о роли павловопосадцев в войне 1812 года, а в микрорайоне Филимоново — о постройках времен фабрикантов Соколиковых. Кроме того, вас ждёт павлопосадский «Париж» и магазин «Павлово-Посадские платки».

Живописные окрестности и местная жизнь

Мост через реку Клязьма приведёт вас к местному Байкалу, на берегах которого любят отдыхать павлопосадцы, и озеру Данилище, которое, по преданию, обладает двойным дном — я расскажу об этой и других легендах. В целом, мой рассказ будет построен в формате живого диалога: вы не услышите многочисленных незапоминающихся дат и имён, только интересные рассказы о местах, в которых приятно провести время.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят познакомиться с городом за один день. Велопрогулка проходит в среднем темпе и подойдёт для людей с разными навыками езды на велосипеде.