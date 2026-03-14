Прогуляться по Павловскому Посаду и проникнуться магией советского кино
Я открою для вас город, где вырос будущий Штирлиц. Здесь формировался характер Вячеслава Тихонова — сдержанный и внимательный к деталям. Мы заглянем в дом-музей актёра, пройдём по местам его детства. А затем в кафе — за обедом или чаем — вы примете участие в интеллектуальной викторине. И, разумеется, получите тематические подарки!
Перед началом прогулки мы поддержим добрую традицию: каждому — горячий чай или кофе из термоса в небольших экологичных стаканчиках. Маленький жест в духе Тихонова и мира «Семнадцати мгновений весны»: сам актёр предпочитал чай, а его герой будто бы не обходился без кофе. Напитки возьмём с собой — и отправимся открывать город.
Прогулка с историей
Мы пройдём по центру Павловского Посада, поговорим о городе 1930–40-х годов, вспомним путь актёра от ремесленного уездного быта до ВГИКа. По дороге вы увидите:
старинные купеческие дома
училище и женскую гимназию
школу начала 20 века, где учился юный Вячеслав
Дом-музей и памятник
Далее посетим дом-музей Тихонова. Для нас проведут экскурсию, покажут редкие фотографии, эмоциональные кадры из фильмов, документы, материалы со съёмок. Неподалёку находится памятник актёру. Мы подойдём к нему, обсудим образ, его точность и настроение, сделаем фотографии.
Уютный финал
Завершим программу в уютном кафе. К нашему приходу там приготовят горячий обед, а для ума и сердца — аудиоквиз из 17 вопросов и лёгкую игру в дружеской атмосфере. Если будет желание и подходящее настроение — споём:)
При плохой погоде мы сокращаем уличную часть и больше времени проводим в помещении. Программа остаётся комфортной в любое время года.
Организационные детали
Общая протяжённость маршрута около 2,5 км неспешным шагом (в два приёма: от места встречи до музея, затем от музея до кафе). Пешеходная часть спокойная, подходит для разного уровня подготовки
Возможно использование радиогид-системы с индивидуальными наушниками
В стоимость включено: приветственный напиток, обзорная экскурсия, авторская интерактивная программа с беспроигрышной лотереей и сувенирами
Оплачивается отдельно: экскурсия в музее — 600 ₽ за чел., мастер-класс (по желанию) — 200 ₽ за чел., комплексный обед в кафе (по предоплате гиду) — 600 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваш гид в Павловском Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 1828 туристов
Коренной житель Павловского Посада, я исследую тему купечества, старинных маленьких городов, их историю через призму профессионализма, целеустремлённости, семейных ценностей и детства. Мои собственные детство и юность прошли в одном из читать дальшеуменьшить
таких городов, под шелест ветвей и птичий щебет. Красота природы и старинных улиц даёт мне вдохновение и отдохновение — оба эти состояния важны, чтобы находить что-то особенное в простых вещах. Безостановочно ищу скрытые уголки, неописуемые истории, закулисные факты о городе, в котором провожу экскурсию. Мне это нравится! Прекрасно, что у меня есть возможность делиться этим с другими: вот почему родились истории, экскурсии и байки. В каждом городе есть индивидуальность, настроение, хорошие и плохие дни, секреты — и они ждут, чтобы их взломали! У каждого свой город. Пусть тот, в который мы приедем, тоже будет вашим!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
замечательный дом - музей В. Тихонова, очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод в музее и великолепный гид по городу Марианна! спасибо большое за яркие эмоции и впечатления
Марианна
Ответ организатора:
Юлия, спасибо, было здорово организовать насыщенный день в Павловском Посаде для вашей весёлой группы😊
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