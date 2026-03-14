Я открою для вас город, где вырос будущий Штирлиц. Здесь формировался характер Вячеслава Тихонова — сдержанный и внимательный к деталям. Мы заглянем в дом-музей актёра, пройдём по местам его детства. А затем в кафе — за обедом или чаем — вы примете участие в интеллектуальной викторине. И, разумеется, получите тематические подарки!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Тёплая встреча

Перед началом прогулки мы поддержим добрую традицию: каждому — горячий чай или кофе из термоса в небольших экологичных стаканчиках. Маленький жест в духе Тихонова и мира «Семнадцати мгновений весны»: сам актёр предпочитал чай, а его герой будто бы не обходился без кофе. Напитки возьмём с собой — и отправимся открывать город.

Прогулка с историей

Мы пройдём по центру Павловского Посада, поговорим о городе 1930–40-х годов, вспомним путь актёра от ремесленного уездного быта до ВГИКа. По дороге вы увидите:

старинные купеческие дома

училище и женскую гимназию

школу начала 20 века, где учился юный Вячеслав

Дом-музей и памятник

Далее посетим дом-музей Тихонова. Для нас проведут экскурсию, покажут редкие фотографии, эмоциональные кадры из фильмов, документы, материалы со съёмок. Неподалёку находится памятник актёру. Мы подойдём к нему, обсудим образ, его точность и настроение, сделаем фотографии.

Уютный финал

Завершим программу в уютном кафе. К нашему приходу там приготовят горячий обед, а для ума и сердца — аудиоквиз из 17 вопросов и лёгкую игру в дружеской атмосфере. Если будет желание и подходящее настроение — споём:)

При плохой погоде мы сокращаем уличную часть и больше времени проводим в помещении. Программа остаётся комфортной в любое время года.

Организационные детали