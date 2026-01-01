Программа тура по дням
Обзорная экскурсия в Великом Новгороде
07:06 (МСК)/10:36 (СПб) Ориентировочное время прибытия в Великий Новгород. Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.
Трансфер в отель. Расчетный час в гостиницах 14:00. Ранний заезд за доп. плату (бронировать заранее).
Завтрак в ресторане гостиницы. Для туристов, прибывающих после 10:00, замена завтрака на обед.
11:00 Ориентировочное время начала экскурсии.
3-х часовая авто-пешеходная экскурсия по городу.
Ярославово дворище и Древний торг «Великий Новгород – Ганзейский город». Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда заморских купцов. Самое древнее здание на территории Ярославова дворища — Никольский собор (1113 г.).
Софийская сторона. Пешеходная театрализованная интерактивная экскурсия на территории Кремля. Посадник Господина Государя Великого Новгорода Сбыслав или посадница Ефимия ведет сказ о том, как Детинец строили, о славном князе Владимире, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном.
Грановитая (Владычная) палата. Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».
Обед в центре города. Доп. плата 1000 руб. (только по предварительному бронированию).
15:30 Ориентировочное время окончания программы в центре города. Трансфер по гостиницам не предусмотрен.
Свободное время. Самостоятельное посещение достопримечательностей по карте гостя.
К звёздам синих куполов «и» Витославлицы
Завтрак в ресторане гостиницы.
Внимание! 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).
12:00 «К звёздам синих куполов». 4-х часовая авто-экскурсионная программа по окрестностям Великого Новгорода.
Поездка в действующий мужской монастырь, узнаем о житии монахов. На территории построен Георгиевский собор, этот храм использовался как усыпальница новгородских князей. Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие.
Экскурсия в Чудесную деревню «Витославлицы» — узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом. Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.
Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков».
Обед по-Новгородски в ресторанном комплексе «Юрьевское подворье».
16:00 Ориентировочное окончание программы в центре города. Трансфер по гостиницам не предусмотрен.
Свободное время. Самостоятельное посещение достопримечательностей по карте гостя.
17:00 Трансфер на ж/д вокзал.
17:50-21:55 Переезд комфортабельным скоростным поездом Ласточка № 820 в Псков (ж/д билет включен в стоимость тура).
Достопримечательности Пскова. Изборск
Завтрак в отеле.
Внимание! 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).
08:30 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! …»
Более чем 1500 летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.
Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам.
Псковский Кремль — музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город — «Псковские Помпеи», Вечевую площадь — символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране.
Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс» — место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.
Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.
11:30 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата». Приезд в Изборск. Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».
Изборск или «Железный град» — одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами. Перед Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная».
14:00 Обед.
Переезд в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями.
Печоры — «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.). Один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах.
Отправление в Псков.
19:30 Отправление поезда № 10 сообщение Псков — Москва.
Примечание:
- При посещении Троицкого собора (3-ий день) и Псково-Печерского монастыря (2-ой день) желательно иметь юбки и головные уборы.
- При посещении Святых Славянских ключей можно взять пустую посуду для Святой воды.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Место в 2-местном номере
|Одноместный номер
|Место на доп. месте (3-й в стандартном номере)
Доп. сутки проживание ½ DBL/Sng
нетто
|Г-ца «Садко» 3* завтрак швед. стол
|31500 р.
|34000 р.
|29600 р.
|3150 р. / 3800 р. / 1700 р.
|Г-ца «Велком Инн» 3* завтрак швед. стол
|32600 р.
|36400 р.
|30800 р.
|3750 р. / 5400 р. / 2400 р.
|Г-ца «Интурист»3* завтрак швед. стол
|33400 р.
|39300 р.
|30150 р.
|4250 р. / 7500 р. / 1800 р.
|Г-ца «Волхов» 4* завтрак швед. стол
|35600 р.
|38400 р.
|31600 р.
|5500 р. / 6400 р. / 2500 р.
|Г-ца «Береста Парк отель» 4* в ст-ть входят утренняя сауна, бассейн с 8:00-12:00
|362500 р.
|43700 р.
|30950 р.
|6200 р. / 10600 р. / 2200 р.
Скидка на ребенка при любом размещении до 16 лет – 500 руб.
Варианты проживания
Интурист
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Садко
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.
Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.
Гостиница «Welcome Inn»
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Волхов
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.
К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
На территории работает финская сауна.
Береста Парк отель
Парк-отель «Береста» расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.
Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.
Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.
Провести деловое мероприятие любого формата можно в просторном конференц-зала на 200 человек. Он оборудован необходимой техникой и мебелью.
Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.
«Рижская» 3* Псков
Гостиница «Рижская» - одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.
Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Для проведения деловых мероприятий отель предлагает пространство площадью 60 кв. м, на котором расположены конференц-залы. Зал оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.
Расстояние до аэропорта составляет - 5,4 км, а до железнодорожного вокзала около четырех километров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака, обед по-Новгородски в ресторанном комплексе «Юрьевское подворье», обед в Пскове
- Услуги гида
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Трансфер ж/д-отель-ж/д
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода, обратно из Пскова
- Питание, не указанное в программе тура: обед в 1-й день - 1000 руб. /чел., ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 руб.