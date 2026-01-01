Мои заказы

Два кремля. Псков и Великий Новгород на праздники

Окунитесь в историю! Приглашаем вас на увлекательный тур в Великий Новгород и Псков – два города с древнейшей историей, такие похожие и такие разные одновременно. Восхититесь красотой Великого Новгорода, одним
из старейших городов страны.

Он славится своими уникальными памятниками архитектуры, среди которых Кремлевская площадь с Детинцем, Собор Святой Софии и многие другие. Псков же поразит вас своей тайной и загадочностью. Здесь вы найдете множество сказочных крепостей, архитектурных памятников и древних монастырей.

Погрузитесь в атмосферу средневековья, прогуляетесь по древним улочкам и узнаете много интересного об истории этих городов.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия в Великом Новгороде

07:06 (МСК)/10:36 (СПб) Ориентировочное время прибытия в Великий Новгород. Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.

Трансфер в отель. Расчетный час в гостиницах 14:00. Ранний заезд за доп. плату (бронировать заранее).

Завтрак в ресторане гостиницы. Для туристов, прибывающих после 10:00, замена завтрака на обед.

11:00 Ориентировочное время начала экскурсии.

3-х часовая авто-пешеходная экскурсия по городу.

Ярославово дворище и Древний торг «Великий Новгород – Ганзейский город». Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда заморских купцов. Самое древнее здание на территории Ярославова дворища — Никольский собор (1113 г.).

Софийская сторона. Пешеходная театрализованная интерактивная экскурсия на территории Кремля. Посадник Господина Государя Великого Новгорода Сбыслав или посадница Ефимия ведет сказ о том, как Детинец строили, о славном князе Владимире, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном.

Грановитая (Владычная) палата. Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».

Обед в центре города. Доп. плата 1000 руб. (только по предварительному бронированию).

15:30 Ориентировочное время окончания программы в центре города. Трансфер по гостиницам не предусмотрен.

Свободное время. Самостоятельное посещение достопримечательностей по карте гостя.

Обзорная экскурсия в Великом НовгородеОбзорная экскурсия в Великом НовгородеОбзорная экскурсия в Великом НовгородеОбзорная экскурсия в Великом Новгороде
2 день

К звёздам синих куполов «и» Витославлицы

Завтрак в ресторане гостиницы.

Внимание! 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).

12:00 «К звёздам синих куполов». 4-х часовая авто-экскурсионная программа по окрестностям Великого Новгорода.

Поездка в действующий мужской монастырь, узнаем о житии монахов. На территории построен Георгиевский собор, этот храм использовался как усыпальница новгородских князей. Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие.

Экскурсия в Чудесную деревню «Витославлицы» — узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом. Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.

Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков».

Обед по-Новгородски в ресторанном комплексе «Юрьевское подворье».

16:00 Ориентировочное окончание программы в центре города. Трансфер по гостиницам не предусмотрен.

Свободное время. Самостоятельное посещение достопримечательностей по карте гостя.

17:00 Трансфер на ж/д вокзал.

17:50-21:55 Переезд комфортабельным скоростным поездом Ласточка № 820 в Псков (ж/д билет включен в стоимость тура).

К звёздам синих куполов «и» ВитославлицыК звёздам синих куполов «и» ВитославлицыК звёздам синих куполов «и» Витославлицы
3 день

Достопримечательности Пскова. Изборск

Завтрак в отеле.

Внимание! 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).

08:30 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! …»

Более чем 1500 летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.

Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам.

Псковский Кремль — музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город — «Псковские Помпеи», Вечевую площадь — символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране.

Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс» — место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.

Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.

11:30 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата». Приезд в Изборск. Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».

Изборск или «Железный град» — одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами. Перед Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная».

14:00 Обед.

Переезд в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями.

Печоры — «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.). Один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах.

Отправление в Псков.

19:30 Отправление поезда № 10 сообщение Псков — Москва.

Примечание:

  1. При посещении Троицкого собора (3-ий день) и Псково-Печерского монастыря (2-ой день) желательно иметь юбки и головные уборы.
  2. При посещении Святых Славянских ключей можно взять пустую посуду для Святой воды.
Достопримечательности Пскова. ИзборскДостопримечательности Пскова. ИзборскДостопримечательности Пскова. ИзборскДостопримечательности Пскова. Изборск
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеМесто в 2-местном номереОдноместный номерМесто на доп. месте (3-й в стандартном номере)

Доп. сутки проживание ½ DBL/Sng

нетто

Г-ца «Садко» 3* завтрак швед. стол31500 р. 34000 р. 29600 р. 3150 р. / 3800 р. / 1700 р.
Г-ца «Велком Инн» 3* завтрак швед. стол32600 р. 36400 р. 30800 р. 3750 р. / 5400 р. / 2400 р.
Г-ца «Интурист»3* завтрак швед. стол33400 р. 39300 р. 30150 р. 4250 р. / 7500 р. / 1800 р.
Г-ца «Волхов» 4* завтрак швед. стол35600 р. 38400 р. 31600 р. 5500 р. / 6400 р. / 2500 р.
Г-ца «Береста Парк отель» 4* в ст-ть входят утренняя сауна, бассейн с 8:00-12:00362500 р. 43700 р. 30950 р. 6200 р. / 10600 р. / 2200 р.

Скидка на ребенка при любом размещении до 16 лет – 500 руб.

Варианты проживания

Интурист

1 ночь

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

ИнтуристИнтуристИнтуристИнтуристИнтурист
Садко

1 ночь

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.

Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.

СадкоСадкоСадкоСадкоСадкоСадкоСадкоСадко
Гостиница «Welcome Inn»

1 ночь

Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.

Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.

Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.

Гостиница «Welcome Inn»Гостиница «Welcome Inn»Гостиница «Welcome Inn»Гостиница «Welcome Inn»Гостиница «Welcome Inn»Гостиница «Welcome Inn»Гостиница «Welcome Inn»Гостиница «Welcome Inn»Гостиница «Welcome Inn»Гостиница «Welcome Inn»
Волхов

1 ночь

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.

К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

На территории работает финская сауна.

ВолховВолховВолховВолховВолхов
Береста Парк отель

1 ночь

Парк-отель «Береста» расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.

Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.

Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.

Провести деловое мероприятие любого формата можно в просторном конференц-зала на 200 человек. Он оборудован необходимой техникой и мебелью.

Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.

Береста Парк отельБереста Парк отельБереста Парк отельБереста Парк отельБереста Парк отельБереста Парк отель
«Рижская» 3* Псков

1 ночь

Гостиница «Рижская» - одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.

Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.

Для проведения деловых мероприятий отель предлагает пространство площадью 60 кв. м, на котором расположены конференц-залы. Зал оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.

Расстояние до аэропорта составляет - 5,4 км, а до железнодорожного вокзала около четырех километров.

«Рижская» 3* Псков«Рижская» 3* Псков«Рижская» 3* Псков«Рижская» 3* Псков«Рижская» 3* Псков
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака, обед по-Новгородски в ресторанном комплексе «Юрьевское подворье», обед в Пскове
  • Услуги гида
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • Трансфер ж/д-отель-ж/д
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода, обратно из Пскова
  • Питание, не указанное в программе тура: обед в 1-й день - 1000 руб. /чел., ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

