Ощутите атмосферу средневековья, полюбуетесь уникальной иконописью и архитектурой, сохранившейся веками.
Завершит путешествие обзорная экскурсия по Изборску, Печорам, Пскову и его древним монастырям, рассказывающим о тысячелетней истории региона.
Программа тура по дням
Приезд. Экскурсия в резиденцию Новгородских владык
Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и СПБ).
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Гарантированное размещение в гостинице 14:00.
Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» – сокровищница Великого Новгорода.
Посещение Владычной и Крестовой палат – ювелирное искусство VI-XIX вв. Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве.
Посещение экспозиции музея «Русская икона» – одна из крупнейших в России экспозиций иконописи XI-XVIII вв. Древнейшая из сохранившихся русских икон «Петр и Павел» XI в.
Основную часть коллекции составляют творения новгородских иконописцев XI-XV вв.
Обед в кафе.
Интерактивная программа "Великий гость". Экскурсия по Кремлевскому комплексу. "Витославлицы"
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).
Интерактивная программа «Великий гость». Во славном городе да Великом Новгороде рады гостям. И каждый гость – честь для хозяина.
Забава Путятишна, да Агафьюшка знахарка или дочь купеческая Ульянка, готовы встретить и угостить, да приветить каждого дорогого гостя., да покуролесят чуток с гостями (угощения: пряник, мед, конфеты).
Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца, в 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым – стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось лет описание – Лихудов корпус.
Софийский собор (XI век) – выдающийся памятник древнерусского зодчества. Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колоколов Великого Новгорода (XVI – XVII вв.).
Памятник «Тысячелетие России» – энциклопедия государства российского, запечатлённая в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.
Свободное время для сувениров.
Обед в кафе.
Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».
Мы посетим удивительное место – Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.
Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.
А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы».
Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!
Свободное время для сувениров.
17:28 Переезд в Псков. Ласточка.
21:50 Прибытие в г. Псков.
Трансфер в гостиницу выбранной категории.
Размещение в гостинице г. Псков.
Псков
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятник равноапостольной княгине Ольге.
Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
Возвращение в г. Псков.
Трансфер на вокзал трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, отправлением в 19:30.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде и Пскове.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Великий Новгород, гост / Псков, гост.
Место в
2- местном номере
Место в
1-местном номере
3-ий взр.
на доп. месте
|«Садко» 3* швед. стол, /
г. Псков, гост. «Октябрьская» 3*, гост. «Рижская» 3* швед. стол,
|25981
|26941
|23229
|«Интурист» 3* швед. стол, /
г. Псков, гост. «Октябрьская» 3*, гост. «Рижская» 3* швед. стол,
|25917
|29501
|23229
«Волхов» 4* швед. стол,/
г. Псков, гост. «Золотая Набережная» 3**
|29757
|33789
|25661
«Волхов» 4* швед. стол,/
г. Псков, гост. «Покровский» 4*
|32957
|37053
|26813
При любом варианте размещения скидка на ребёнка до 14 лет — 600 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Волхов»
Гостиница «Волхов» — старейшая действующая гостиница Великого Новгорода. Новоселье в историческом центре города на Предтеченской улице состоялось в далёком 1959 году, 8 августа и было приурочено к торжествам, посвящённым 1 100-летнему юбилею древнейшего русского города.
Первоначально гостиница насчитывала 108 номеров, её главным украшением стала мраморная лестница.
Полная реконструкция, проведенная в 1998-1999 годах, здания превратила гостиницу в современный, отвечающий всем стандартам комфортабельный отель. Причем, не нарушив первоначального архитектурного замысла, сохранив все положительные особенности добротной постройки.
В 2013-2014 годах была проведена масштабная реновация холлов и номерного фонда, и гостиница вновь преобразилась. Обновление номерного фонда и внешнего вида отеля проводится каждый год.
Для деловых людей в гостинице предусмотрены технически оснащенные конференц-залы и переговорная комната, для туристов — туристическое агентство и сувенирная лавка. И для всех — уютные номера и лобби-бар со свежей прессой, ресторан европейского уровня и библиотека.
Отель «Волхов» находится в самом центре города в двух минутах ходьбы от Кремля.
Современное техническое оснащение, сервис, близость к центру городской деловой жизни и удобное транспортное сообщение создают гостям комфортные условия, как для активной работы, так и для отдыха.
К Вашим услугам:
- 123 уютных номера;
- бесплатный Wi-Fi;
- ресторан «Marusya»;
- лобби-бар;
- два конференц-зала на 50 мест;
- автостоянка;
- бильярд;
- организация экскурсионного и транспортного обслуживания, туров, мастер-классов;
- услуги прачечной;
- сейф (у администратора), камера хранения.
Гостиница Садко
Лучший отель своего класса в Великом Новгороде. Гостиница носит имя героя русских былин. Гостиничный комплекс «Садко» расположен в исторической части Великого Новгорода недалеко от центра города – Кремля.
Памятники средневековой архитектуры, уникальные музейные коллекции, сохранившийся живописный ландшафт, удобное географическое положение создают прекрасные условия для продуктивной работы и полноценного отдыха в гостинице «Садко».
Гостиница реновировалась в 2006 г. и в данный момент проходит частичная реновация номеров (20203 г.).
Номерной фонд: 171 номер – состоит из 77 одноместных номеров (это самая крупная гостиница своего класса по наличию одноместных номеров в городе), 75 двухместных, 5 полулюксов и 14 люксов.
Номера оборудованы телевизором и телефоном, ванной/душем, туалетом, необходимым набором мебели: кровать, письменный стол, стул, тумба, кресло для отдыха (во всех, кроме двухместных), зеркало, платяной шкаф. Бесплатно предоставляется городской телефонный справочник, по просьбе – фен и утюг.
Рады сообщить Вам, что все номера гостиницы обеспечены доступом к сети WI-FI Рестораны и бары: В ресторане отеля «Садко» для гостей создана уютная домашняя атмосфера. Вас ждет доброжелательный персонал, легендарное богатство русского стола, здоровые продукты и приемлемые цены.
Меню порадует гостей обилием и разнообразием блюд, половина из которых — фирменные. Экспресс-кафе (зимний и летний вариант) К услугам гостей: На первом этаже оборудован конференц-зал на 50 мест, сувенирный киоск, парикмахерская. Иностранные языки обслуживания: английский, немецкий.
Гостиница Интурист
Интурист — удобный отель для туристов и деловых людей в центре Великого Новгорода.
В шаговой доступности от гостиницы находится Новгородский Кремль, Софийский Собор, областная и городская администрации, важные спортивные сооружения города, концертные площадки, драматический театр.
Гостиница Интурист предлагает своим гостям 118 комфортных номеров различных категорий и цен. Имеются номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.
Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы, в том числе и в номерах.
Дополнительные сервисы: услуги ресторана, конференц-зал, услуги бизнес-центра.
Круглосуточная охрана, видео наблюдение в общественных зонах, сейфы и камерa хранения багажа - залог безопасности Вашего пребывания в гостинице «Интурист».
В номерах гостиницы Интурист не курят.
Расчетный час в гостинице 12.00, время заезда - 14:00. При наличии свободных номеров возможно заселение раньше времени заезда без дополнительной оплаты
К оплате принимаем наличные / безналичные рубли, банковские карты Visa, MasterCard, Maestro.
Интурист – надежность, качество, доступные цены!
Гостиница Октябрьская
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.
Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.
Завтрак сервируется в кафе гостиницы.
Основные достопримечательности, среди которых Псковский кремль, Летний сад и Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, расположены в 15 минутах ходьбы. Сотрудники туристического бюро гостиницы помогут организовать экскурсии.
Аэропорт Пскова находится в 10 минутах езды от гостиницы «Октябрьская». По запросу может быть организован трансфер.
Гостиница Рижская
Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Менее чем в 1 км от гостиницы «Рижская» возвышаются великолепные золотые купола Псковского Крома. Драматический театр имени Пушкина находится всего в 5 минутах езды.
За 15 минут можно доехать до центрального железнодорожного вокзала, а оттуда легко добраться до аэропорта Пскова.
Отель Золотая набережная
Трёхзвёздочный отель «Золотая набережная» расположен в исторической части Пскова, рядом с набережной и городскими достопримечательностями. Гостей ожидает гостеприимный и высококвалифицированный персонал. В число услуг входит парковка и камера хранения багажа.
Внутренняя обстановка отеля оформлена в классическом стиле с применением витражей, росписи по стенам и ценных пород дерева. Просторные номера различных категорий оснащены всем для приятного и спокойного отдыха. Установлены удобные спальные места и телевизор, в свободном доступе Wi-Fi. В ванной комнате имеется фен и средства личной гигиены.
На территории работает два ресторана, где подаются вкусные и разнообразные блюда, а так же широкий ассортимент напитков. Гостям доступен «континентальный» завтрак.
Гостиничный комплекс Покровский
«Покровский» расположился в городе Псков. Для своих гостей он подготовил не только комфортные номера, но и разнообразные услуги, которые поспособствуют отличному отдыху.
Номерной фонд представлен комфортабельными категориями, каждая из которых обставлена удобной мебелью, имеет собственную ванную комнату и необходимые туалетные принадлежности.
В ресторане повара готовы приготовить самые изысканные блюда, чтобы отдыхающие были довольны и сыты. По утрам накрывают завтраки по типу «шведский стол», а обед и ужин можно заказать с доставкой.
Для тех, кто приехал в Псков по работе, имеется конференц-зал, оснащенный мультимедийным оборудованием.
Вблизи располагаются остановки общественного транспорта, музеи, памятники, парки, драматический театр им. А. С. Пушкина, монастыри и храмы, а также арбитражный суд Псковской области.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Билеты Великий Новгород-Псков (ж/д)
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно из Пскова
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Какие скидки есть в туре?
При любом варианте размещения скидка на ребенка, до 14лет – 600 руб.