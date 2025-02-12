3 день

Псков, Изборск и Печоры

Завтрак в кафе гостиницы.

Внимание! 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).

09.00 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! …». Более чем 1500 летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.

Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам.

Псковский Кремль — музей под открытым небом,включающий в себя Довмонтов город — «Псковские Помпеи», Вечевую площадь — символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране.

А также Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс» — место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.

Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.

11:30 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата». Приезд в Изборск. Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».

Изборск или «Железный град» — одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами. Перед Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная».

С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими источниками-водопадами — Славянскими ключами.

14:00 Обед.

Экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями. Печоры — «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.).

Один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах. В монастырских пещерах сохранились захоронения предков В. Н. Татищева, М. И. Кутузова, М. П. Мусоргского, А. С. Пушкина.

Историко-архитектурный ансамбль 11-ти храмов XV-XX вв., хозяйственные постройки и большая звонница с сохранившимся набором старинных колоколов. Крепость XVI в. с 9 крепостными башнями и полным комплексом стеновых ограждений.

Отправление в Псков.

18:30 Освобождение камеры хранения. Трансфер на ж/д вокзал.

19:30 Отправление поезда № 10 Псков — Москва.

