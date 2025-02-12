Описание тура
Два города с древнейшей историей, такие похожие и такие разные.
Великий Новгород запомнится вам древней архитектурой и завораживающими видами. Вы исследуете ухоженную территорию Кремля и посетите Софийский собор – старейший из сохранившихся храмов России. Погуляете по Ярославову дворищу, оцените необычный Ганзейский фонтан и погрузитесь в торговые традиции города.
А после, за один день, вы познакомитесь с Псковом, посетите Псково-Печерский монастырь и прогуляетесь по древней Изборской крепости. Вы осмотрите башни Псковского кремля, белоснежные церкви и колоритные памятники, полюбуетесь Городищенским озером и подниметесь на смотровые площадки с невероятными видами.
Заезды по пятницам в период с 01.10.24 по 30.04.25 за исключением праздничных дат.
Программа тура по дням
Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
07:06 и 10:36 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.
Трансфер в отель. Расчетный час в гостиницах 14:00. Ранний заезд за доп. плату бронировать заранее.
Завтрак в ресторане гостиницы. Для туристов, прибывающих после 10:00 замена завтрака на обед.
Сбор от гостиниц города. Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.
11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона.
Детинец — «каменная летопись Новгорода». Кремль — стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор — самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород», памятник 1000-летию России.
Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников и части легендарного пути «из варяг в греки».
Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан — символ союза Ганзейских городов Нового времени.
Организация обеда в кафе — доп. плата. 700 р. /чел. Бронирование заранее.
Свободное время в центре города.
Самостоятельное посещение достопримечательностей по каре гостя или посещение доп. экскурсий.
Посещение Георгиевского собора и «Витославлицы»
Завтрак в отеле.
Внимание! 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).
Сбор от гостиниц города. Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.
11:00 2-х часовая авто-экскурсия по окрестностям.
«К звездам синих куполов». Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей – Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.
Чудесная деревня – «Витославлицы» – архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.
Организация обеда в кафе города – доп. плата 700р. /чел. Бронирование заранее.
15:00 Свободное время в центре города.
Самостоятельное посещение достопримечательностей по карте гостя или посещение доп. экскурсий.
17:00 Трансфер на вокзал.
17:50-21:57 Переезд в г. Псков (комфортабельным скоростным поездом или автобусом – билет включен в стоимость тура).
Встреча с поезда, трансфер в отель. Размещение в г. Рижская 3* (Рижский проспект, 25).
Псков, Изборск и Печоры
Завтрак в кафе гостиницы.
Внимание! 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).
09.00 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! …». Более чем 1500 летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.
Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам.
Псковский Кремль — музей под открытым небом,включающий в себя Довмонтов город — «Псковские Помпеи», Вечевую площадь — символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране.
А также Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс» — место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.
Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.
11:30 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата». Приезд в Изборск. Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».
Изборск или «Железный град» — одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами. Перед Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная».
С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими источниками-водопадами — Славянскими ключами.
14:00 Обед.
Экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями. Печоры — «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.).
Один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах. В монастырских пещерах сохранились захоронения предков В. Н. Татищева, М. И. Кутузова, М. П. Мусоргского, А. С. Пушкина.
Историко-архитектурный ансамбль 11-ти храмов XV-XX вв., хозяйственные постройки и большая звонница с сохранившимся набором старинных колоколов. Крепость XVI в. с 9 крепостными башнями и полным комплексом стеновых ограждений.
Отправление в Псков.
18:30 Освобождение камеры хранения. Трансфер на ж/д вокзал.
19:30 Отправление поезда № 10 Псков — Москва.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в Великом Новгороде (1 ночь) и в гостинице “Рижская” 3* в Пскове (1 ночь).
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Размещение
|½ DBL
|SNG
|Доп. место (3-й в стандартном номере евро раскладушка)
Доп. сутки проживание
½ DBL/ SNG/доп. место
|Садко 3* завтрак швед. стол
|26500
|27800
|24700
|2700 /3420 /1600
|Интурист 3* завтрак швед. стол
|26500
|30000
|24200
|2850 /5100 /1200
|Велком Инн 3* завтрак швед. стол
|26500
|27600
|24950
|2500 /3200 /1700
|Волхов 4* завтрак швед. стол
|27900
|30000
|26400
|3250 /7300 /2100
|Береста Парк отель 4* завтрак швед. стол
|27900
|31300
|26000
|3550 /5550 /2100
Скидка на ребенка до 14 лет при любом размещении – 1000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Садко» 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.
Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница «Волхов» 4
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
Гостиница «Интурист» 3
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Гостиница Welcome inn
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.
Береста Парк отель
Парк-отель «Береста» расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.
Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.
Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.
Провести деловое мероприятие любого формата можно в просторном конференц-зала на 200 человек. Он оборудован необходимой техникой и мебелью.
Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.
Гостиница «Рижская» 3* в Пскове
Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- Питание, указанное в прграмме: 3 завтрака и 1 обед на выездной экскурсии
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Ж/д билет В. Новгород - Псков
- Трансфер встреча/проводы/автоэкскурсии
- В подарок: карта гостя (единая туристическая карта, дающая право на бесплатное посещение музеев и экскурсий, а также включающая выгодные предложения и скидки на кафе, рестораны и культурные мероприятия города)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно из г. Пскова
- Питание, не указанное в программе: обеды в Великом Новгороде - 1 обед 700 руб. (рекомендуем бронировать с туром заранее) и ужины
- Дополнительные услуги: молодежный пакет экскурсий - 2 500 руб. /чел. паломнический пакет экскурсий - 3 500 руб. /чел. исторический пакет экскурсий - 3 500 руб. /чел
- Молодежный пакет экскурсий - 2 500 руб. /чел
- Паломнический пакет экскурсий - 3 500 руб. /чел
- Исторический пакет экскурсий - 3 500 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Есть ли скидки на тур?
Да, всем детям до 14 лет скидка – 1000 руб.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.