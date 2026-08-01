СПАсибо, Псков! Тур на 3 дня
Начало: Г. Псков
«"Очарование провинциального городка" – экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома»
22 янв в 10:00
5 фев в 10:00
от 19 130 ₽ за человека
СПАсибо, Псков! Летний тур на 3 дня
Начало: Г. Псков
«Проведете время в древнем Пскове среди кремлёвских стен и купеческих палат, а на следующий день вас ждет мягкий полусвет хамама и сауны»
Завтра в 10:00
28 авг в 10:00
от 20 250 ₽ за человека
-
12%
Два кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
Начало: Великий Новгород
«Он славится своими уникальными памятниками архитектуры, среди которых Кремлевская площадь с Детинцем, Собор Святой Софии и многие другие»
21 фев в 10:00
от 31 500 ₽
36 000 ₽ за человека
СПАсибо, майский Псков! Тур на 3 дня
Начало: Г. Псков
«"Очарование провинциального городка" – экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома»
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 20 380 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Печоре в категории «Кремль»
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