Экскурсионный тур в Псков с отдыхом в Изборске на 5 дней. Зима-весна

Экскурсионный тур в Псков с отдыхом в Изборске на 5 дней
Этот тур — настоящее погружение в тысячелетнюю историю Руси.

Вы прикоснетесь к стенам Псковского Кремля, где решалась судьба государства, и почувствуете благоговение в древнем Псково-Печерском монастыре, история которого не прерывалась ни на день.

Прогуляетесь по тропинкам пушкинского «Михайловского», где рождались гениальные строки, а после исследуете могучую Изборскую крепость и целебные Словенские ключи.
4.9
3 отзыва
Экскурсионный тур в Псков с отдыхом в Изборске на 5 дней. Зима-весна
Экскурсионный тур в Псков с отдыхом в Изборске на 5 дней. Зима-весна
Экскурсионный тур в Псков с отдыхом в Изборске на 5 дней. Зима-весна

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Псков. Обзорная экскурсия по Пскову

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона № 16.

Завтрак в кафе в центре горда.

"Очарование провинциального городка" – экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.

А также Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Прибытие в Псков. Обзорная экскурсия по Пскову
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Пушкинские горы

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские Горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе. Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Пушкинские горы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Изборск. Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

17:15 Трансфер в Изборск. Размещение в гостиничном комплексе "Изборск 3*".

Изборск. Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Отдых в Изборске

Завтрак.

Отдых в гостиничном комплексе"Изборск 3*"недалеко от Изборской крепости.

Обед.

Возможность самостоятельно посетить экспозиции музея, не вошедшие в основную программу экскурсий: Дом купца Шведова и купца Анисимова, музей-усадьбу народности Сето в д. Сигово.

Для активных туристов: прокат велосипедов, конные и пешие прогулки, баня, сауна.

Отдых в Изборске
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Завершение программы

Завтрак в отеле.

12:00 Трансфер в г. Псков.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Каркушин Дом 3** / Изборск 3**31 90045 90023 40031 70023 200

Фаворит 3** / Изборск 3**

(под запрос)

34 40048 78024 00034 20023 800
Октябрьская 3** / Изборск 3**31 65040 78023 35031 45023 150
Барселона 3** / Изборск 3**35 97049 10024 02035 77023 820
Покровский 4** / Изборск 3**37 53053 78025 23037 33025 030

Скидка на детей до 14 лет – 400 руб./чел.

Варианты проживания

Гостиничный комплекс «Покровский»

2 ночи

Гостиничный комплекс "Покровский" расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.

При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби - бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10 - 20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Беспланый Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.

Номера:

STANDART (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

COMFORT — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

SUPERIOR — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

FAMILY — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ,фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

СЮИТ — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4 — 6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.

Гостиничный комплекс «Покровский»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Каркушин Дом»

2 ночи

Гостиница «Каркушин Дом» ждёт своих гостей всего в паре минут от исторического центра Пскова. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, трансфер и многое другое.

Здесь для вас есть прекрасные уютные номера разных категорий с располагающей к отдыху атмосферой. В каждом из них есть всё для вашего комфорта.

На территории работает ресторан, где вы сможете полакомиться блюдами европейской кухни, а также отлично провести время в этом месте.

Псковский кремль находится в 5 минутах ходьбы, а до ж/д и автовокзала можно доехать за 10 минут, до аэропорта Кресты за 15 минут.

Отель «Каркушин Дом»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.

Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.

На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».

Отель окружают важные городские достопримечательности, среди которых древние церкви зодческой школы, комплекс музейных зданий «Поганкины палаты» и постройки губернского прошлого Пскова. Вечером можно скрасить досуг прогулками по ближайшим паркам и набережным, рассматривая старинные крепостные стены и памятники.

В туристическом бюро консультируют индивидуальных посетителей и группы. Здесь можно приобрести обзорные экскурсии по памятным местам города и области по специальным программам. Благодаря развитой дорожной системе, путь от железнодорожного вокзала займет примерно 15 мин., а от аэропорта — 25 минут.

Гостиница «Октябрьская»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Фаворит»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Барселона» 3* (Псков)

2 ночи

В нескольких минутах езды от центра города расположилась современная гостиница под названием «Barcelona». Заселение возможно в любое время поскольку администратор работает 24 часа без перерыва.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Люкс». Номерной фонд оборудован двуспальными или односпальными кроватями. Интерьер номеров выполнен в классических светлых тонах. В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.

По утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. На обед и ужин можно заказать любые блюда по меню. Имеется бар с хорошим выбором разнообразных напитков. Для маленьких посетителей отеля предоставляется детское меню.

В пешей доступности находится Дендропарк и Псковский музей-заповедник. Расстояние до железнодорожного вокзала — 3 км, до аэропорта — 4,8 км.

Отель «Барселона» 3* (Псков)
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Изборск

2 ночи

Гостиничный комплекс «Изборск» находится в Печорском районе. Для своих гостей «Изборск» подготовил множество услуг, которые порадуют каждого человека, который остановится хотя бы на день в этом чудесном комплексе.

Номерной фонд представлен большим разнообразием категорий, в которых есть как одноместные, так двух и трехместные номера. Также можно выбрать номер люкс или апартаменты.

В ресторане комплекса высококвалифицированные повара приготовят блюда европейской кухни для своих гостей.

Возле гостиничного комплекса отличная территория, которая так подходит для прогулок в хорошую погоду.

Изборск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: 5 завтраков, 4 обеда
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер Псков - Изборск - Псков
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины, 1 обед
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на детей до 14 лет – 400 руб. /чел.

Может ли быть изменен программа тура?

Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

