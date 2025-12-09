А после окунетесь в пряничную сказку на «Хлебном хуторе», где воздух пропитан ароматом имбирного теста и глинтвейна.
Программа тура по дням
Экскурсия по Псково-Печерскому Успенскому мужскому монастырю. Переезд на «Хлебный хутор» в деревню Сорокино
09:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. метро «Московская», Демонстрационный проезд.
Отправление в Печоры. Название города пошло от старого русского слова «печера» (пещера). Город вырос вокруг главной своей достопримечательности – Псково-Печерского Свято-Успенского мужского монастыря.
Сам монастырь стоит на дне оврага, прорезанного рекой Каменец, а крепостные стены идут по его краям.
Экскурсия по Псково-Печерскому Успенскому мужскому монастырю. Это удивительно, но за пять с лишним веков Псково-Печерский монастырь ни на день не закрывался.
На территории монастыря расположены семь храмов, в том числе Успенская церковь, представлявшая в 1473 году простую пещеру в склоне оврага.
За Успенским храмом расположен вход в подземный некрополь с тысячами тел погибших иноков, стрельцов, ополченцев и простых жителей. Лежат среди них и предки А. В. Суворова, М. И. Кутузова и А. С. Пушкина.
Переезд на «Хлебный хутор» в деревню Сорокино. Добраться сюда довольно просто – по запаху, ароматы сладкого теста, специй и чая здесь сконцентрированы в повышенных дозах.
Перед вами гостеприимно распахнется настоящая сказка – ведь здесь по особым технологиям и старинным рецептам выпекаются настоящие печатные пряники.
Вы узнаете некоторые секреты изготовления пряников, а также услышите о специальных «свадебных» пряниках, увидите печатные доски. Все желающие смогут приобрести домашний хлеб, пряники, варенье, в том числе из сосновых шишек (за доп. плату).
Экскурсия и дегустация печатного пряника под ароматный печорский чай.
Переезд в Псков. Размещение в гостинице.
Свободное время, подготовка к новогоднему банкету.
В 22:00–23:00 (время будет уточняться) начало новогодней развлекательной программы в ресторане отеля (по желанию, за доп. плату).
Псков. Экскурсия по Кремлю. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу
Завтрак «шведский стол».
Около 11:30 начало экскурсионной программы.
Экскурсия по Кремлю. Псковский Кремль (Кром) – главная достопримечательность и визитная карточка древнего города, а Троицкий собор — его священный символ. Собор во все времена считался святыней и средоточием государственной жизни Пскова.
Здесь хранились главные сокровища и реликвии города: древние грамоты, княжеские печати и государственная казна. К северу от собора, в амбарах и погребах хранились запасы хлеба, оружие, порох и доспехи.
Обед в кафе (по желанию, за доп. плату).
Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову. Место моления княгини Ольги (левый берег реки Великой), панорамы старого города, набережные.
Достопримечательности Среднего города: городские парки, храм Василия на Горке, театр, каменные купеческие палаты, парадные городские площади, памятник княгини Ольге и др.
Осмотр крепостных стен Окольного города и памятников военной истории.
Свободное время.
18:30Для желающих – посещение греческой сыроварни «Тремпелис» с дегустацией 10 видов сыра, бокалом вина и живой греческой музыкой (за доп. плату, продолжительность около 1,5 часов).
Греция – родина сыра, собственные традиции сыроварения отличают греков от всех остальных верностью старинным рецептам. Сыроварня «Тремпелис» – первое в России производство, открытое потомственным греческим сыроваром.
Во время экскурсии вы узнаете об истории возникновения греческого предприятия на псковской земле и особенностях изготовления разновидностей греческого сыра.
А также посетите ферму, где содержатся около 50 коз англо-нубийской породы, чье молоко используется для производства сыра, а также лошади и котики.
Программа завершится дегустацией 10 видов сыра с бокалом греческого вина под аккомпанемент живой музыки на греческом бузуки. После экскурсии будет возможность приобрести понравившиеся виды сыра.
Осмотр Изборской крепости. Экскурсия в «Медовый хуторок»
Завтрак «шведский стол».
Переезд в Старый Изборск. Изборск, небольшое село с населением около 800 человек, лежит в 30 км к западу от Пскова. А когда-то Изборск был городом, одним из древнейших на Руси, и во все времена этот город-крепость вставал на пути у иноземных захватчиков для защиты Псковских земель.
Осмотр одного из памятников русского фортификационного искусства – Изборской крепости. Здесь можно окунуться в таинственную и суровую атмосферу средневековья, прикоснуться к хранящим следы жестоких боев и времени стенам Изборской крепости, прислушаться к вековой тишине древнего городища.
Экскурсия в «Медовый хуторок» – один из самых любимых и посещаемых частных музеев Псковской области. Погружение в пчеловодство и крестьянско-барскую жизнь русского хутора XIX–XX века.
На краю русской земли ощутите себя дворянином, и крестьянином, разберитесь в льняном, кузнечном, плотницком деле, сезонных сельских подработках. Возможно, единственный музей, где вы сможете пощупать абсолютно все экспонаты.
На территории вы увидите оригинально размещенную музейную экспозицию крестьянского быта 19-21 веков: орудия труда, предметы домашнего обихода, ремесленные станки, медогонки, лодка, коллекции плугов, фонарей, прялок, топоров и молоточков, замков, утюгов, самоваров и мн. др.
Пасечный комплекс представлен различным инструментарием, древними ульями-самоделами от дуплянки и колод до раритетов различных конструкций: Дадана-Блатта, Роже Делона, и улья-биостатора Глазова.
Вы познаете романтику медового ремесла, посмотрите на пчел и на то, как экскурсовода жалит пчела.
Дегустационная программа-угощение: чай с сушками, ароматный сыр, домашнеее вино и невероятная медовуха по рецептам старины (для взрослых).
Возвращение в Псков.
Обед в кафе (по желанию, за доп. плату).
Отправление в Санкт-Петербург. Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург в 23:00.
Окончание тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
Гостиница «Рижская»*** г. Псков
|Размещение
|Стоимость
|2-х местный номер «стандарт»
|25 550
|1-местный номер «стандарт»
|27 250
2-х местный 2-х комнатный номер «люкс»
(двуспальная кровать)
|26 550
|Дополнительное место в люксе (3-й в номере)
|23 300
Скидка на школьника до 16 лет – 200 рублей.
Варианты проживания
Рижская
Отель «Рижская» находится в 1,3 км от центра Пскова. Для автолюбителей предусмотрена парковка.
Для гостей оборудованы 233 номера разной категории и вместимости, которые оснащены всем необходимым для комфортабельного проживания, например: удобным спальным местом с чистым постельным бельем, прикроватной мебелью, розетками возле кровати, письменным столом, телевизором и собственной ванной комнатой. Доступна точка высокоскоростного интернета.
В каждом номере есть холодильник. Пообедать можно в приотельном ресторане, где подают традиционные блюда псковского региона и стран Балтии.
Конференц-зал рассчитан на 60 мест и идеально подойдет для проведения деловых встреч, конференций, семинаров.
Можете посетить Рижский парк, Дом молодёжи, Театр кукол. Расстояние до вокзала — 3,4 км, до аэропорта — 5, км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака, чаепитие
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек - обслуживание производится на микроавтобусе)
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: пакет питания (2 обеда: 1 и 2 января) - 1500 руб. /чел. и ужины
- Новогодний банкет с развлекательной программой
- Экскурсия на греческую сыроварню «Тремпелис» с дегустацией 10 видов сыра, бокалом вина и живой музыкой - 1600 руб. /чел. (заказ и оплата заранее при покупке тура)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая стоимость новогоднего банкета?
Новогодний банкет с развлекательной программой в ресторане «Андромеда» гостиницы "Рижская" 3* 31.12.2025 (в программе: поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, ведущая, диджей, игры, танцы – 8000 руб. /взр., 6000 руб. /реб. 12-18 лет (по общему меню, без алкоголя), 4500 руб. /реб. до 12 лет (цены ориентировочные, точная стоимость и меню будут известны в октябре 2025 г.).