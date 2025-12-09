1 день

Экскурсия по Псково-Печерскому Успенскому мужскому монастырю. Переезд на «Хлебный хутор» в деревню Сорокино

09:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. метро «Московская», Демонстрационный проезд.

Отправление в Печоры. Название города пошло от старого русского слова «печера» (пещера). Город вырос вокруг главной своей достопримечательности – Псково-Печерского Свято-Успенского мужского монастыря.

Сам монастырь стоит на дне оврага, прорезанного рекой Каменец, а крепостные стены идут по его краям.

Экскурсия по Псково-Печерскому Успенскому мужскому монастырю. Это удивительно, но за пять с лишним веков Псково-Печерский монастырь ни на день не закрывался.

На территории монастыря расположены семь храмов, в том числе Успенская церковь, представлявшая в 1473 году простую пещеру в склоне оврага.

За Успенским храмом расположен вход в подземный некрополь с тысячами тел погибших иноков, стрельцов, ополченцев и простых жителей. Лежат среди них и предки А. В. Суворова, М. И. Кутузова и А. С. Пушкина.

Переезд на «Хлебный хутор» в деревню Сорокино. Добраться сюда довольно просто – по запаху, ароматы сладкого теста, специй и чая здесь сконцентрированы в повышенных дозах.

Перед вами гостеприимно распахнется настоящая сказка – ведь здесь по особым технологиям и старинным рецептам выпекаются настоящие печатные пряники.

Вы узнаете некоторые секреты изготовления пряников, а также услышите о специальных «свадебных» пряниках, увидите печатные доски. Все желающие смогут приобрести домашний хлеб, пряники, варенье, в том числе из сосновых шишек (за доп. плату).

Экскурсия и дегустация печатного пряника под ароматный печорский чай.

Переезд в Псков. Размещение в гостинице.

Свободное время, подготовка к новогоднему банкету.

В 22:00–23:00 (время будет уточняться) начало новогодней развлекательной программы в ресторане отеля (по желанию, за доп. плату).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160