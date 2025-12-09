Почувствуете магию поэзии в заснеженных пушкинских усадьбах! Войдете в мир, где творил гений: поклонитесь могиле Пушкина в Святогорском монастыре и пройдете по аллеям, ставшим страницами «Евгения Онегина».
Программа тура по дням
Псков и Печоры
07:15 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от станции метро «Московская».
Демонстрационный проезд.
Экскурсия по трассе.
Прибытие в Псков. В месте слияния рек Великая и Пскова стоит высокая скала, на которой в начале 10 века был построен Кремль.
Экскурсия по Кремлю. Псковский кремль (Кром) – главная достопримечательность и визитная карточка древнего города, а Троицкий собор – его священный символ. Собор во все времена считался святыней и средоточием государственной жизни Пскова.
Здесь хранились главные сокровища и реликвии города: древние грамоты, княжеские печати и государственная казна.
По желанию, за дополнительную плату обед в кафе.
Переезд в Печоры. Название города происходит от древнерусского слова «печера», что означает «пещера». Город сформировался вокруг главной достопримечательности – Псково-Печерского Свято-Успенского мужского монастыря.
Посещение Псково-Печерского Успенского монастыря. Является одним из старейших и крупнейших мужских монастырей России, находится в живописной долине, славящейся своими карстовыми песчаными пещерами.
Сегодня на его территории возвышается более десяти храмов, три из которых уникальные пещерные сооружения.
За Успенским храмом находится вход в подземный некрополь, где нашли последнее пристанище тысячи монахов, стрельцов, ополченцев и простых людей.
Отъезд в Пушкинские Горы – центр заповедника, включающего в себя усадьбы Михайловское, Петровское, Тригорское и Святогорский монастырь.
Размещение на турбазе «Пушкиногорье».
Подготовка к празднованию Нового 2026 года.
Около 22:30 новогодний ужин (за дополнительную плату, по желанию).
Экскурсия в Святогорский монастырь. Экскурсия на пасеку. Мастер-класс «Свеча желаний»
Поздний завтрак.
Экскурсия в Святогорский монастырь, расположенный в поселке Пушкинские Горы. Свято-Успенский Святогорский монастырь был основан по повелению царя Ивана IV и издревле входил в ряд самых почитаемых на Руси.
В монастыре на фамильном кладбище Ганнибалов-Пушкиных похоронены: дед поэта Осип Абрамович Ганнибал, бабушка Мария Алексеевна, мать Надежда Осиповна и отец Сергей Львович. Святогорский монастырь стал последним земным приютом и для Пушкина.
Посещение могилы А. С. Пушкина.
Осмотр Савкино. На пути из Михайловского в Тригорское, примерно в километре от музея-усадьбы «Михайловское», на крутом берегу Сороти возвышается городище Савкино или Савкина горка, как его называли в послепушкинское время – одно из самых живописных мест Пушкинского заповедника.
Археологические материалы позволили прийти к выводу, что на городище имеются следы жизни IX–XIII и конца XIV–XVI веков. Винтом идущая вдоль холма дорога, типичная для подобных укреплений, ведет на его вершину.
Отсюда открывается превосходный вид на озеро Кучане и парк Петровского, усадьбу поэта и луга, причудливо изрезанные руслом Сороти. За рекой расстилается деревня Дедовцы, мимо нее вьется старая дорога на Псков.
Обед.
Экскурсия на пасеку «Пчелиная Усадьба». Вас ждет вся история пчеловодства от старины (бортничество) до современных технологий (ульи, медогонки, пчеловодный инвентарь).
Посетители узнают много интересного о различных продуктах пчеловодства (мёд, перга, прополис, маточное молочко, забрус и др.), их полезных свойствах и применении.
Помимо экскурсии, Вас ждет дегустация меда и угощение: сбитень на травах (для детей), медовуха (слабоалкогольная) и медовый крепкий русский самогон (для взрослых).
В медовой лавке вы сможете приобрести разные сорта псковского мёда, пчелопродукцию и сувениры.
Мастер-класс «Свеча желаний». Свеча – символ жизни! Свечи являются одним из самых доступных, но в то же время стильных элементов декора для оформления пространства. К тому же свечи, сделанные своими руками, исполняют желания!
Участники примут участие в мастер-классе «Свеча желаний» и смастерят авторские восковые свечи.
В зависимости от возраста участника на мастер-классе Вы сможете сделать: самую простую (для самых юных участников) крученую восковую свечу; композицию из трех свечек; заливные восковые свечи (для более старших участников).
Свободное время.
Праздничный ужин с бокалом шампанского.
Михайловское «и» Тригорское
Завтрак.
«Михайловское» – родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта.
Посещение дома-музея А. С. Пушкина с экскурсией и осмотр усадебных построек Михайловского.
Экскурсия по живописному парку, где Вы увидите «пруд под сенью ив густых», мемориальные аллеи, «остров уединения», «черный Ганнибалов пруд» и другие парковые забавы.
Посещение музея-усадьбы «Тригорское» и экскурсия по парку. Имение близких друзей Пушкина. Хозяйкой дома была П. А. Осипова-Вульф, глава большого семейства. Ссыльный Пушкин подружился с ее сыном Алексеем и двумя старшими дочерьми.
Пушкиноведы уверены, что Тригорское – это дом Лариных в романе «Евгений Онегин», да и сами тригорские барышни считали себя прототипами героинь романа – Татьяны и Ольги.
Неизменной популярностью у посетителей пользуются поэтические уголки тригорского парка – «аллея Татьяны», «скамья Онегина» и «дуб уединенный».
Обед.
Отправление в Санкт-Петербург. Ориентировочное время прибытие в Санкт-Петербург 22:00–23:00.
Окончание тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
Пушкиногорье
|Размещение
|Цена
|2-местный номер «эконом», корпус №1
|31 260
|1-местное размещение в 2-местном номере «эконом»
|35 110
|2-местный номер «стандарт», корпус №1
|32 380
|1-местное размещение в 2-местном номере «стандарт»
|36 340
|2-местный номер «улучшенный», корпус №1
|32 540
|2-местный номер «студия», корпус №1
|33 830
|2-местный 1-комнатный номер ПК (комфорт), корпус №2
|33 190
|1-местное размещение в 2-местном 1-комнатном номере ПК (комфорт), корпус №2
|38 330
|2-местный 2-комнатный номер ПК (комфорт), корпус №2, №3
|33510
|1-местное размещение в 2-х местном 2-комнатном номере ПК (комфорт), корпус №2, №3
|38 970
|3-местный номер «эконом», корпус №1
|29 650
|4-местный, 2-комнатный номер «эконом», корпус №1
|29 650
|1-местный улучшенный, корпус №1
|36 400
|Доп. место (диван) в номерах категории комфорт, студия
|27 900
Скидка на школьника до 16 лет – 200 рублей. На школьника младше 14 лет – 400 рублей.
Варианты проживания
Комплекс отдыха «Пушкиногорье»
Комплекс отдыха «Пушкиногорье» находится на лоне природы в поселке Пушкинские Горы и располагает сауной и пунктом проката лыжного снаряжения. Расстояние до музея-заповедника Михайловское и музея Пушкина составляет 7 км.
Комфортабельные номера располагают телевизором, балконом и собственной ванной комнатой с душем.
В кафе комплекса «Пушкиногорье» подаются блюда русской и европейской кухни. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi. Также к услугам гостей бильярд, библиотека и экскурсионное бюро.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на турбазе «Пушкиногорье»
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака, 2 обеда, 1 праздничный ужин 01.01.2026 г
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек - обслуживание производится на микроавтобусе)
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины (кроме праздничного), обед в 1 день - 800 руб. /чел. (заказ и оплата заранее при покупке тура)
- Новогодний банкет
- Прокат спортивного снаряжения (шашки, шахматы, лыжи, финские сани, сани-ледянки, шампура, мангал и т. п.)
- Русский бильярд
- Баня-сауна: 4000-5000 руб. /2 часа (цену уточнять!)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на школьника до 16 лет – 200 рублей, скидка для школьников младше 14 лет – 400 рублей.
Какая стоимость новогоднего банкета?
Новогодний банкет с развлекательной программой (с 22:30 до 04:00: 22:45-02:00 – программа, 02:00-04:00 – дискотека) – 7300 руб. /взр., 6500 руб. /взр. без алкоголя, 4300 руб. /реб. до 13 лет включительно (заказ и оплата заранее при покупке тура; цены ориентировочные, уточнять при бронировании).