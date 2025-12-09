1 день

Псков и Печоры

07:15 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от станции метро «Московская».

Демонстрационный проезд.

Экскурсия по трассе.

Прибытие в Псков. В месте слияния рек Великая и Пскова стоит высокая скала, на которой в начале 10 века был построен Кремль.

Экскурсия по Кремлю. Псковский кремль (Кром) – главная достопримечательность и визитная карточка древнего города, а Троицкий собор – его священный символ. Собор во все времена считался святыней и средоточием государственной жизни Пскова.

Здесь хранились главные сокровища и реликвии города: древние грамоты, княжеские печати и государственная казна.

По желанию, за дополнительную плату обед в кафе.

Переезд в Печоры. Название города происходит от древнерусского слова «печера», что означает «пещера». Город сформировался вокруг главной достопримечательности – Псково-Печерского Свято-Успенского мужского монастыря.

Посещение Псково-Печерского Успенского монастыря. Является одним из старейших и крупнейших мужских монастырей России, находится в живописной долине, славящейся своими карстовыми песчаными пещерами.

Сегодня на его территории возвышается более десяти храмов, три из которых уникальные пещерные сооружения.

За Успенским храмом находится вход в подземный некрополь, где нашли последнее пристанище тысячи монахов, стрельцов, ополченцев и простых людей.

Отъезд в Пушкинские Горы – центр заповедника, включающего в себя усадьбы Михайловское, Петровское, Тригорское и Святогорский монастырь.

Размещение на турбазе «Пушкиногорье».

Подготовка к празднованию Нового 2026 года.

Около 22:30 новогодний ужин (за дополнительную плату, по желанию).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160