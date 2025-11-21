Станете свидетелем хрономиражей древних иноков и попьете из целебных источников, чья сила хранится веками. Погрузитесь в былинную мощь Псковского Кремля и колыбель гения в Пушкинских Горах.
Пройдете сквозь века от стен неприступной Изборской крепости к святым пещерам Псково-Печерской обители, где история России оживает наяву.
Программа тура по дням
Экскурсия в Свято-Благовещенскою Никандрову пустынь
08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона №16.
Завтрак в кафе в центре города.
Экскурсияв Свято-Благовещенскою Никандрову пустынь — православный мужской монастырь в честь Преподобного Никандра пустынножителя.
Когда-то уединенная обитель пустынножителя преподобного Никандра, основанная более четырехсот лет назад, претерпела времена как процветания, так и упадка, но теперь обрела возрождение.
В последние годы были вновь возведены братские корпуса и храмы. Монастырь расположен в уникальном месте, окруженным невероятным по красоте и ощущаемой благодати лесом, а чудеса наблюдаются там и сейчас.
Нередко здесь можно заметить хрономиражи-таинственные фигуры древних монахов. Знаменит монастырь и своими источниками с целебной водой.
Всего источников четыре и каждый обладает своими удивительными чудодейственными свойствами:
«Глазной источник» в честь Казанской иконы Божией Матери, источник преподобного Александра Свирского (купальня с голубой радоновой водой +6°С), источники Святых Апостолов Петра и Павла и Животворящего Креста Господня, источник преподобного Никандра, по преданию, ископанный самим преподобным
16:00 Возвращение в Псков.
Поздний обед в кафе.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Экскурсия по Пскову
Завтрак.
«Очарование провинциального городка» – экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.
А также Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе в центре города.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Музей-заповедник «Михайловское»
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские Горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Изборск, Печоры. Окончание программы
Завтрак. Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь.
18.30 Возвращение в г. Псков.
Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, отправлением в 19:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.
Цены указаны в рублях на одного человека.
|Гостиницы
|2-мест. номер
|1-мест. номер
|Доп. место для взрослого
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
|Каркушин Дом 3**
|30 050
|39 430
|25 550
|29 850
|25 350
Фаворит 3**
(под запрос)
|33 990
|43 930
|26 640
|33 790
|26 440
|Октябрьская 3**
|29 870
|31 940
|25 670
|29 670
|25 470
|Барселона 3**
|36 200
|44 270
|26 525
|36 000
|26 325
|Покровский 4**
|38 680
|51 430
|28 480
|38 480
|28 280
Скидка на детей до 14 лет – 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Октябрьская»
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.
Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.
Завтрак сервируется в кафе гостиницы.
Отель «Фаворит»
Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.
В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Отель «Каркушин Дом»
Отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.
В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.
Отель «Покровский»
Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.
Гостиница Barcelona
В нескольких минутах езды от центра города расположилась современная гостиница под названием «Barcelona». Заселение возможно в любое время поскольку администратор работает 24 часа без перерыва.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Люкс». Номерной фонд оборудован двуспальными или односпальными кроватями. Интерьер номеров выполнен в классических светлых тонах. В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.
По утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. На обед и ужин можно заказать любые блюда по меню. Имеется бар с хорошим выбором разнообразных напитков. Для маленьких посетителей отеля предоставляется детское меню.
В пешей доступности находится Дендропарк и Псковский музей-заповедник. Расстояние до железнодорожного вокзала — 3 км, до аэропорта — 4,8 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе (4 завтрака, 4 обеда)
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Пскова и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (ужины)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на детей до 14 лет – 500 руб. /чел.