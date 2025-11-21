1 день

Экскурсия в Свято-Благовещенскою Никандрову пустынь

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона №16.

Завтрак в кафе в центре города.

Экскурсияв Свято-Благовещенскою Никандрову пустынь — православный мужской монастырь в честь Преподобного Никандра пустынножителя.

Когда-то уединенная обитель пустынножителя преподобного Никандра, основанная более четырехсот лет назад, претерпела времена как процветания, так и упадка, но теперь обрела возрождение.

В последние годы были вновь возведены братские корпуса и храмы. Монастырь расположен в уникальном месте, окруженным невероятным по красоте и ощущаемой благодати лесом, а чудеса наблюдаются там и сейчас.

Нередко здесь можно заметить хрономиражи-таинственные фигуры древних монахов. Знаменит монастырь и своими источниками с целебной водой.

Всего источников четыре и каждый обладает своими удивительными чудодейственными свойствами:

«Глазной источник» в честь Казанской иконы Божией Матери, источник преподобного Александра Свирского (купальня с голубой радоновой водой +6°С), источники Святых Апостолов Петра и Павла и Животворящего Креста Господня, источник преподобного Никандра, по преданию, ископанный самим преподобным

16:00 Возвращение в Псков.

Поздний обед в кафе.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.