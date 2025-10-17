Кроме прогулки по Великому Новгороду нас ждут небольшие атмосферные городки: Старая Ладога, считающаяся первой столицей Древней Руси, Псков и Пушкинские горы с усадьбой Пушкина, Изборск с знаменитыми Словенскими ключами и Печоры, где находится Псково-Печорский монастырь.
Программа тура по дням
Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца»
Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы в 06:24 поезд № 42 и Спб в 10:26 поезд № 7001 и доп. поезд № 7931).
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Гарантированное размещение в гостинице 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца». 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым — стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание — Лихудов корпус.
Софийский собор (XI в. ) – выдающийся памятник древнерусского зодчества, Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.).
Памятник «Тысячелетие России» — энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.
Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» — сокровищница Великого Новгорода.
Посещение Владычной и Крестовой палат – ювелирное искусство VI-XIX вв. Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве.
Экскурсия «История Новгорода с древнейших времен и до наших дней»: богатейший мир предметов древности (орудия ремесленного труда, оружие, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, шахматы, детские игрушки, маски), относящиеся к периоду неолита и позднего средневековья.
Обед в кафе или ужин (по приезду).
Экскурсия в Старую Ладогу
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в Старую Ладогу (193 км, 3 часа). Может быть, первую столицу Древней Руси. Старая Ладога является самым древним городом на территории России. Именно здесь находился замок легендарного Рюрика, основателя Руси.
Посещение древней Староладожской крепости, возвышающейся на мысу у реки Волхов. Считается, что первая постройка была сделана легендарным князем Рюриком.
Вы пройдете по стенам, осмотрите башни, посетите музейную экспозицию, посвященную истории Старой Ладоги. Полюбуетесь прекрасным Георгиевским собором. Осмотр археологической экспозиции. В городе Старая Ладога вы увидите Варяжскую улицу – древнейшую улицу России.
Обед в кафе.
Посещение Успенского монастыря. Эта обитель известна, прежде всего, своей насельницей – Евдокией Лопухиной – первой жены Петра I. Тем не менее, о его древней истории напоминает Собор Успения Пресвятой Богородицы XII века постройки.
Посещение церкви Рождества Иоанна Предтечи. Вы увидите необычный по архитектуре и внутреннему оформлению храм. Он остается единственным напоминанием о богатой Ладожской ярмарке и Иоанновском монастыре, к которому благоволила семья Бориса Годунова.
Или
Посещение Никольского мужского монастыря (XII–XIII вв. первоначальной постройки). Монастырь расположен в полукилометре от Староладожской крепости.
Местность, где располагается монастырь, необычная, прямо на левом берегу реки Волхов, под холмом (самостоятельный осмотр).
Возвращение в Великий Новгород.
Загородная экскурсия. Отправление в Псков
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия: Большая обзорная экскурсия с основными достопримечательностями Великого Новгорода (3 часа).
Обед в кафе.
17:28 Переезд в Псков. Ласточка или авто.
21:50 Прибытие в г. Псков. Трансфер в гостиницу выбранной категории. Размещение в гостинице г. Псков.
Экскурсия в «Михайловское»
Завтрак в гостинице.
Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее — заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято — Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
Возвращение в г. Псков. Трансфер в гостиницу.
Экскурсии по Псковской области
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.
А также Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Отъезд в г. Изборск.
Экскурсия в «Заповедный Изборск», история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в действующий Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь, православную святыню для всех верующих христиан мира, где обретается дух смирения, терпения и любви.
Возвращение в г. Псков.
Трансфер на вокзал(к поезду №10 Псков — Москва, отправление 19:30; № 812Я Псков-Санкт-Петербург).
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде и Пскове.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Великий Новгород, гост / Псков, гост.
Место в
2-х местном номере
Место в
1-м номере
3-ий взр.
на доп. месте
«Садко» 3* швед. стол, /
г. Псков, гост. «Октябрьская» 3*, гост. «Рижская» 3* швед. стол
|52544
|55104
|47808
«Интурист» 3* швед. стол, /
г. Псков, гост. «Октябрьская» 3*, гост. «Рижская» 3* швед. стол
|52800
|58432
|47040
«Садко» 3* швед. стол, /
г. Псков, гост. ««Золотая Набережная» 3* 3* швед. стол
|54336
|63040
|47808
«Интурист» 3* швед. стол, /
г. Псков, гост. «Золотая Набережная» 3* швед. стол
|54592
|66368
|47680
«Волхов» 4* швед. стол,
г. Псков, гост. «Золотая Набережная» 3*
|57408
|67136
|50112
«Волхов» 4* швед. стол,
г. Псков, гост. Двор Подзноева (бизнес корпус 3*)
|60224
|71232
|52672
«Волхов» 4* швед. стол,
г. Псков, гост. «Покровский»
|61312
|71744
|52672
При любом варианте размещения скидка на ребёнка до 14 лет — 800 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Волхов»
Гостиница «Волхов» — старейшая действующая гостиница Великого Новгорода. Новоселье в историческом центре города на Предтеченской улице состоялось в далёком 1959 году, 8 августа и было приурочено к торжествам, посвящённым 1 100-летнему юбилею древнейшего русского города.
Первоначально гостиница насчитывала 108 номеров, её главным украшением стала мраморная лестница.
Полная реконструкция, проведенная в 1998-1999 годах, здания превратила гостиницу в современный, отвечающий всем стандартам комфортабельный отель. Причем, не нарушив первоначального архитектурного замысла, сохранив все положительные особенности добротной постройки.
В 2013-2014 годах была проведена масштабная реновация холлов и номерного фонда, и гостиница вновь преобразилась. Обновление номерного фонда и внешнего вида отеля проводится каждый год.
Для деловых людей в гостинице предусмотрены технически оснащенные конференц-залы и переговорная комната, для туристов — туристическое агентство и сувенирная лавка. И для всех — уютные номера и лобби-бар со свежей прессой, ресторан европейского уровня и библиотека.
Отель «Волхов» находится в самом центре города в двух минутах ходьбы от Кремля.
Современное техническое оснащение, сервис, близость к центру городской деловой жизни и удобное транспортное сообщение создают гостям комфортные условия, как для активной работы, так и для отдыха.
К Вашим услугам:
- 123 уютных номера;
- бесплатный Wi-Fi;
- ресторан «Marusya»;
- лобби-бар;
- два конференц-зала на 50 мест;
- автостоянка;
- бильярд;
- организация экскурсионного и транспортного обслуживания, туров, мастер-классов;
- услуги прачечной;
- сейф (у администратора), камера хранения.
Гостиница Садко
Лучший отель своего класса в Великом Новгороде. Гостиница носит имя героя русских былин. Гостиничный комплекс «Садко» расположен в исторической части Великого Новгорода недалеко от центра города – Кремля.
Памятники средневековой архитектуры, уникальные музейные коллекции, сохранившийся живописный ландшафт, удобное географическое положение создают прекрасные условия для продуктивной работы и полноценного отдыха в гостинице «Садко».
Гостиница реновировалась в 2006 г. и в данный момент проходит частичная реновация номеров (20203 г.).
Номерной фонд: 171 номер – состоит из 77 одноместных номеров (это самая крупная гостиница своего класса по наличию одноместных номеров в городе), 75 двухместных, 5 полулюксов и 14 люксов.
Номера оборудованы телевизором и телефоном, ванной/душем, туалетом, необходимым набором мебели: кровать, письменный стол, стул, тумба, кресло для отдыха (во всех, кроме двухместных), зеркало, платяной шкаф. Бесплатно предоставляется городской телефонный справочник, по просьбе – фен и утюг.
Рады сообщить Вам, что все номера гостиницы обеспечены доступом к сети WI-FI Рестораны и бары: В ресторане отеля «Садко» для гостей создана уютная домашняя атмосфера. Вас ждет доброжелательный персонал, легендарное богатство русского стола, здоровые продукты и приемлемые цены.
Меню порадует гостей обилием и разнообразием блюд, половина из которых — фирменные. Экспресс-кафе (зимний и летний вариант) К услугам гостей: На первом этаже оборудован конференц-зал на 50 мест, сувенирный киоск, парикмахерская. Иностранные языки обслуживания: английский, немецкий.
Гостиница Интурист
Интурист — удобный отель для туристов и деловых людей в центре Великого Новгорода.
В шаговой доступности от гостиницы находится Новгородский Кремль, Софийский Собор, областная и городская администрации, важные спортивные сооружения города, концертные площадки, драматический театр.
Гостиница Интурист предлагает своим гостям 118 комфортных номеров различных категорий и цен. Имеются номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.
Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы, в том числе и в номерах.
Дополнительные сервисы: услуги ресторана, конференц-зал, услуги бизнес-центра.
Круглосуточная охрана, видео наблюдение в общественных зонах, сейфы и камерa хранения багажа - залог безопасности Вашего пребывания в гостинице «Интурист».
В номерах гостиницы Интурист не курят.
Расчетный час в гостинице 12.00, время заезда - 14:00. При наличии свободных номеров возможно заселение раньше времени заезда без дополнительной оплаты
К оплате принимаем наличные / безналичные рубли, банковские карты Visa, MasterCard, Maestro.
Интурист – надежность, качество, доступные цены!
Гостиница Октябрьская
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.
Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.
Завтрак сервируется в кафе гостиницы.
Основные достопримечательности, среди которых Псковский кремль, Летний сад и Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, расположены в 15 минутах ходьбы. Сотрудники туристического бюро гостиницы помогут организовать экскурсии.
Аэропорт Пскова находится в 10 минутах езды от гостиницы «Октябрьская». По запросу может быть организован трансфер.
Отель Золотая набережная
Трёхзвёздочный отель «Золотая набережная» расположен в исторической части Пскова, рядом с набережной и городскими достопримечательностями. Гостей ожидает гостеприимный и высококвалифицированный персонал. В число услуг входит парковка и камера хранения багажа.
Внутренняя обстановка отеля оформлена в классическом стиле с применением витражей, росписи по стенам и ценных пород дерева. Просторные номера различных категорий оснащены всем для приятного и спокойного отдыха. Установлены удобные спальные места и телевизор, в свободном доступе Wi-Fi. В ванной комнате имеется фен и средства личной гигиены.
На территории работает два ресторана, где подаются вкусные и разнообразные блюда, а так же широкий ассортимент напитков. Гостям доступен «континентальный» завтрак.
В шаговой доступности Свято-Троицкий собор - 0,1 км, Музей-усадьба М. П. Мусоргского - 0,3 км, Здание Приказной палаты - 0,5 км, Драматический театр им. А. С. Пушкина - 0,8 км. Расстояние до аэропорта составляет 4,5 км, до ж/д вокзала - 2,7 км.
Отель Двор Подзноева
Гостиница «Двор Подзноева» находится вблизи центра города Псков, по-соседству с такими достопримечательностями как Поганкины палаты, историко-архитектурный музей и дом Массона.
К услугам предоставляется 75 номеров выполненные в классическом стиле, каждый оснащен мини-баром, сейфом, телевизором, ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Имеется доступ к бесплатному Wi-Fi.
На территории работает ресторан, в котором по утрам сервируется завтрак. Также можно заказать разнообразные блюда по меню.
Расстояние до аэропорта составляет 4 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.
Гостиница Рижская
Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Менее чем в 1 км от гостиницы «Рижская» возвышаются великолепные золотые купола Псковского Крома. Драматический театр имени Пушкина находится всего в 5 минутах езды.
За 15 минут можно доехать до центрального железнодорожного вокзала, а оттуда легко добраться до аэропорта Пскова.
Hotel Pokrovsky
Отель «Покровский» расположен в Пскове, в 49 км от Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В этом 4-звездочном отеле обустроен общий лаундж и установлен банкомат. Стойка регистрации работает круглосуточно. Организуется трансфер от/до аэропорта и доставка еды и напитков в номер. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Номера оснащены кондиционером, письменным столом, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
К услугам гостей 4-звездочного отеля «Покровский» хаммам и детская игровая площадка. В окрестностях популярны пешие прогулки. В комплексе работает пункт проката велосипедов.
Город Псков находится в 1,5 км от отеля «Покровский», а деревня Гнилище — в 2,7 км. Расстояние до международного аэропорта Псков составляет 5 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание, указанное в программе: 4 завтрака, 4 обеда
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Ж/д билет Великий Новгород-Псков
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и авиа - и ж/д обратно из Пскова
- Личные расходы
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Дополнительные экскурсии (стоимость уточнять у гида)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Какие скидки есть в туре?
При любом варианте размещения скидка на ребенка, до 14лет: 700 руб.