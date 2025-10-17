1 день

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца»

Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы в 06:24 поезд № 42 и Спб в 10:26 поезд № 7001 и доп. поезд № 7931).

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца». 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым — стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание — Лихудов корпус.

Софийский собор (XI в. ) – выдающийся памятник древнерусского зодчества, Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.).

Памятник «Тысячелетие России» — энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» — сокровищница Великого Новгорода.

Посещение Владычной и Крестовой палат – ювелирное искусство VI-XIX вв. Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве.

Экскурсия «История Новгорода с древнейших времен и до наших дней»: богатейший мир предметов древности (орудия ремесленного труда, оружие, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, шахматы, детские игрушки, маски), относящиеся к периоду неолита и позднего средневековья.

Обед в кафе или ужин (по приезду).

Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160