1 день

Псков и Печоры

07:00 Подача автобуса по адресу: ст. метро «Московская», Демонстрационный проезд.

07:15 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга в Псков (293 км), один из древнейших русских городов.

Обзорная экскурсия по городу с посещением Псковского Кремля и Троицкого собора. Псковский Кремль (Кром) – главная достопримечательность и визитная карточка древнего города, а Троицкий собор – его священный символ.

Собор во все времена считался святыней и средоточием государственной жизни Пскова. Здесь хранились главные сокровища и реликвии города: древние грамоты, княжеские печати и государственная казна. Переезд в Печоры.

Посещение Псково – Печерского Свято-Успенского мужского монастыря с экскурсией. Это один из древнейших и крупных мужских монастырей России, расположенный в живописнейших местах с карстовыми пещерами, чья история, полная боев за веру и за землю, насчитывает уже 542 года.

На территории монастыря расположены семь храмов, в том числе Успенская церковь, представлявшая в 1473 году простую пещеру в склоне оврага.

За Успенским храмом расположен вход в подземный некрополь с тысячами тел погибших иноков, стрельцов, ополченцев и простых жителей.

Отъезд в Пушкинские горы. Размещение на турбазе «Пушкиногорье».

Ужин.

