Пройдете сквозь стены древнего Псковского Кремля и спуститесь в таинственные пещеры действующего монастыря, где история России застыла в вечной мерзлоте и тишине. За один день — от мощных
Программа тура по дням
Псков и Печоры
07:00 Подача автобуса по адресу: ст. метро «Московская», Демонстрационный проезд.
07:15 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга в Псков (293 км), один из древнейших русских городов.
Обзорная экскурсия по городу с посещением Псковского Кремля и Троицкого собора. Псковский Кремль (Кром) – главная достопримечательность и визитная карточка древнего города, а Троицкий собор – его священный символ.
Собор во все времена считался святыней и средоточием государственной жизни Пскова. Здесь хранились главные сокровища и реликвии города: древние грамоты, княжеские печати и государственная казна. Переезд в Печоры.
Посещение Псково – Печерского Свято-Успенского мужского монастыря с экскурсией. Это один из древнейших и крупных мужских монастырей России, расположенный в живописнейших местах с карстовыми пещерами, чья история, полная боев за веру и за землю, насчитывает уже 542 года.
На территории монастыря расположены семь храмов, в том числе Успенская церковь, представлявшая в 1473 году простую пещеру в склоне оврага.
За Успенским храмом расположен вход в подземный некрополь с тысячами тел погибших иноков, стрельцов, ополченцев и простых жителей.
Отъезд в Пушкинские горы. Размещение на турбазе «Пушкиногорье».
Ужин.
Экскурсия в усадьбу "Михайловское". Переезд в усадьбу "Тригорское"
09:00 Завтрак.
Экскурсия в «Михайловское» – родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта.
Экскурсия в «Тригорское» – «приют сияньем муз одетый» – дом друзей А. С. Пушкина, место, ставшее для него вторым домом в годы михайловской ссылки.
Обитателям Тригорского посвящены бесценные пушкинские стихи, здесь живо ощущаются тригорские реалии романа «Евгений Онегин».
Тригорский парк – памятник садово-паркового искусства второй половины 18 века. Отдельные уголки парка носят имена, связанные с написанием романа «Евгений Онегин»: «аллея Татьяны», «скамья Онегина» и «дуб уединенный»…
Экскурсия в Святогорский монастырь. Он был основан по повелению царя Ивана IV и издревле входил в ряд самых почитаемых на Руси.
В монастыре на фамильном кладбище Ганнибалов-Пушкиных похоронены: дед поэта Осип Абрамович Ганнибал, бабушка Мария Алексеевна, мать Надежда Осиповна и отец Сергей Львович. Святогорский монастырь стал последним земным приютом и для Пушкина. Посещение могилы А. С. Пушкина.
Обед.
Свободное время.
Отдых турбазе «Пушкиногорье»
Завтрак. Отдых.
Отдых турбазе «Пушкиногорье»
Завтрак. Отдых.
Отдых турбазе «Пушкиногорье»
Завтрак. Свободное время.
Около 15:00 отъезд группы из Пушкинских Гор в Санкт-Петербург.
Прибытие в Санкт-Петербург около 23:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
Пушкиногорье
|Размещение
|Цена
|2-местный номер «эконом», корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|31 200
|1-местное размещение в 2-местном номере «эконом»
|37 800
|2-местный номер «стандарт», корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|33 120
|1-местное размещение в 2-местном номере «стандарт»
|39 900
|2-местный 1-комнатный номер «комфорт», корпус №2 (душ, туалет, холодильник, ТВ)
|34 500
|1-местное размещение в 2-местном 1-комнатном номере «комфорт», корпус №2 (душ, туалет, холодильник, ТВ)
|43 300
|2-местный 2-комнатный номер «комфорт», корпус №2, №3
|35 050
|1-местное размещение в 2-местном 2-комнатном номере «комфорт», корпус №2, №3
|44 400
|2-местный номер «улучшенный», корпус №1
|33 400
|1-местное размещение в 2-местном номере «улучшенный», корпус №1
|40 000
|2-местный номер «студия», корпус №1
|35 600
|3-местный номер «эконом», корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|28 450
|4-местный 2-комнатный номер «эконом», корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|28 450
|Доп. место – диван (в номерах комфорт и студии)
|25 450
Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 300 рублей. На школьника старше 14 лет и пенсионерам – 100 рублей.
Варианты проживания
Комплекс отдыха «Пушкиногорье»
Комплекс отдыха «Пушкиногорье» находится на лоне природы в поселке Пушкинские Горы и располагает сауной и пунктом проката лыжного снаряжения. Расстояние до музея-заповедника Михайловское и музея Пушкина составляет 7 км.
Комфортабельные номера располагают телевизором, балконом и собственной ванной комнатой с душем.
В кафе комплекса «Пушкиногорье» подаются блюда русской и европейской кухни. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi. Также к услугам гостей бильярд, библиотека и экскурсионное бюро.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на турбазе «Пушкиногорье»
- Питание, указанное в программе: 4 завтрака
- Автотранспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины, обеды (заказ и оплата на месте)
- Прокат спортивного снаряжения (шашки, шахматы, лыжи, финские сани, сани-ледянки, шампура, мангал и т. п.)
- Русский бильярд
- Баня-сауна: 4000-5000 руб. /2 часа (цену уточнять!)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 300 рублей, на школьника старше 14 лет и пенсионерам – 100 рублей.