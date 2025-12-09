Мои заказы

Пушкинские горы. Зимний отдых. Автобусный тур из Санкт-Петербурга

Почувствуете биение веков.

Пройдете сквозь стены древнего Псковского Кремля и спуститесь в таинственные пещеры действующего монастыря, где история России застыла в вечной мерзлоте и тишине. За один день — от мощных
читать дальше

крепостных башен до подземного некрополя, где воздух пропитан легендами. Перенесетесь в мир русской поэзии.

Пройдете тропами Пушкина по заснеженным паркам Михайловского, присядете на «скамью Онегина» и почтите память гения у его могилы.

А после — вас ждёт уют и отдых на турбазе в самом сердце заповедного края, где зимняя тишина наполнена вдохновением.

Пушкинские горы. Зимний отдых. Автобусный тур из Санкт-ПетербургаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Пушкинские горы. Зимний отдых. Автобусный тур из Санкт-ПетербургаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Пушкинские горы. Зимний отдых. Автобусный тур из Санкт-ПетербургаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Псков и Печоры

07:00 Подача автобуса по адресу: ст. метро «Московская», Демонстрационный проезд.

07:15 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга в Псков (293 км), один из древнейших русских городов.

Обзорная экскурсия по городу с посещением Псковского Кремля и Троицкого собора. Псковский Кремль (Кром) – главная достопримечательность и визитная карточка древнего города, а Троицкий собор – его священный символ.

Собор во все времена считался святыней и средоточием государственной жизни Пскова. Здесь хранились главные сокровища и реликвии города: древние грамоты, княжеские печати и государственная казна. Переезд в Печоры.

Посещение Псково – Печерского Свято-Успенского мужского монастыря с экскурсией. Это один из древнейших и крупных мужских монастырей России, расположенный в живописнейших местах с карстовыми пещерами, чья история, полная боев за веру и за землю, насчитывает уже 542 года.

На территории монастыря расположены семь храмов, в том числе Успенская церковь, представлявшая в 1473 году простую пещеру в склоне оврага.

За Успенским храмом расположен вход в подземный некрополь с тысячами тел погибших иноков, стрельцов, ополченцев и простых жителей.

Отъезд в Пушкинские горы. Размещение на турбазе «Пушкиногорье».

Ужин.

Псков и ПечорыПсков и ПечорыПсков и ПечорыПсков и Печоры
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия в усадьбу "Михайловское". Переезд в усадьбу "Тригорское"

09:00 Завтрак.

Экскурсия в «Михайловское» – родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта.

Экскурсия в «Тригорское» – «приют сияньем муз одетый» – дом друзей А. С. Пушкина, место, ставшее для него вторым домом в годы михайловской ссылки.

Обитателям Тригорского посвящены бесценные пушкинские стихи, здесь живо ощущаются тригорские реалии романа «Евгений Онегин».

Тригорский парк – памятник садово-паркового искусства второй половины 18 века. Отдельные уголки парка носят имена, связанные с написанием романа «Евгений Онегин»: «аллея Татьяны», «скамья Онегина» и «дуб уединенный»…

Экскурсия в Святогорский монастырь. Он был основан по повелению царя Ивана IV и издревле входил в ряд самых почитаемых на Руси.

В монастыре на фамильном кладбище Ганнибалов-Пушкиных похоронены: дед поэта Осип Абрамович Ганнибал, бабушка Мария Алексеевна, мать Надежда Осиповна и отец Сергей Львович. Святогорский монастырь стал последним земным приютом и для Пушкина. Посещение могилы А. С. Пушкина.

Обед.

Свободное время.

Экскурсия в усадьбу "Михайловское". Переезд в усадьбу "Тригорское"Экскурсия в усадьбу "Михайловское". Переезд в усадьбу "Тригорское"Экскурсия в усадьбу "Михайловское". Переезд в усадьбу "Тригорское"Экскурсия в усадьбу "Михайловское". Переезд в усадьбу "Тригорское"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Отдых турбазе «Пушкиногорье»

Завтрак. Отдых.

Отдых турбазе «Пушкиногорье»Отдых турбазе «Пушкиногорье»Отдых турбазе «Пушкиногорье»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Отдых турбазе «Пушкиногорье»

Завтрак. Отдых.

Отдых турбазе «Пушкиногорье»Отдых турбазе «Пушкиногорье»Отдых турбазе «Пушкиногорье»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Отдых турбазе «Пушкиногорье»

Завтрак. Свободное время.

Около 15:00 отъезд группы из Пушкинских Гор в Санкт-Петербург.

Прибытие в Санкт-Петербург около 23:00.

Отдых турбазе «Пушкиногорье»Отдых турбазе «Пушкиногорье»Отдых турбазе «Пушкиногорье»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Пушкиногорье

РазмещениеЦена
2-местный номер «эконом», корпус №1 (душ, туалет, ТВ)31 200
1-местное размещение в 2-местном номере «эконом»37 800
2-местный номер «стандарт», корпус №1 (душ, туалет, ТВ)33 120
1-местное размещение в 2-местном номере «стандарт»39 900
2-местный 1-комнатный номер «комфорт», корпус №2 (душ, туалет, холодильник, ТВ)34 500
1-местное размещение в 2-местном 1-комнатном номере «комфорт», корпус №2 (душ, туалет, холодильник, ТВ)43 300
2-местный 2-комнатный номер «комфорт», корпус №2, №335 050
1-местное размещение в 2-местном 2-комнатном номере «комфорт», корпус №2, №344 400
2-местный номер «улучшенный», корпус №133 400
1-местное размещение в 2-местном номере «улучшенный», корпус №140 000
2-местный номер «студия», корпус №135 600
3-местный номер «эконом», корпус №1 (душ, туалет, ТВ)28 450
4-местный 2-комнатный номер «эконом», корпус №1 (душ, туалет, ТВ)28 450
Доп. место – диван (в номерах комфорт и студии)25 450

Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 300 рублей. На школьника старше 14 лет и пенсионерам – 100 рублей.

Варианты проживания

Комплекс отдыха «Пушкиногорье»

4 ночи

Комплекс отдыха «Пушкиногорье» находится на лоне природы в поселке Пушкинские Горы и располагает сауной и пунктом проката лыжного снаряжения. Расстояние до музея-заповедника Михайловское и музея Пушкина составляет 7 км.

Комфортабельные номера располагают телевизором, балконом и собственной ванной комнатой с душем.

В кафе комплекса «Пушкиногорье» подаются блюда русской и европейской кухни. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi. Также к услугам гостей бильярд, библиотека и экскурсионное бюро.

Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на турбазе «Пушкиногорье»
  • Питание, указанное в программе: 4 завтрака
  • Автотранспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины, обеды (заказ и оплата на месте)
  • Прокат спортивного снаряжения (шашки, шахматы, лыжи, финские сани, сани-ледянки, шампура, мангал и т. п.)
  • Русский бильярд
  • Баня-сауна: 4000-5000 руб. /2 часа (цену уточнять!)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 300 рублей, на школьника старше 14 лет и пенсионерам – 100 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Похожие туры из Печоры

Зимние каникулы в Пскове. Тур на 5 дней
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Зимние каникулы в Пскове. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Псков
3 янв в 10:00
от 33 000 ₽ за человека
Зимние каникулы в Пскове. Тур на 4 дня
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Зимние каникулы в Пскове. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Псков
2 янв в 10:00
от 26 350 ₽ за человека
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде. Тур на 3 дня
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Псков
8 янв в 10:00
от 24 530 ₽ за человека