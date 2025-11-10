2 день

Интерактивная программа "Великий гость". Экскурсия по Кремлевскому комплексу "Стены и башни Древнего Детинца"

Завтрак в гостинице.

Интерактивная программа «Великий гость». Во славном городе да Великом Новгороде рады гостям. И каждый гость – честь для хозяина.

Забава Путятишна, да Агафьюшка знахарка или дочь купеческая Ульянка, готовы встретить и угостить, да приветить каждого дорогого гостя, да покуролесят чуток с гостями (угощения: пряник, мед, конфеты).

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца», в1044 г. был заложен Ярославом Мудрым — стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание — Лихудов корпус.

Софийский собор (XI в. ) – выдающийся памятник древнерусского зодчества. Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.).

Памятник «Тысячелетие России» – энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Свободное время для сувениров.

Обед.

Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».

Мы посетим удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.

Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества – «Витославлицы».

Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160