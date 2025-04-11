1 день

Обзорная экскурсия по г. Твери. Вечерняя экскурсия по Великому Новгороду

06:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:00 Отправление группы в г. Тверь. Путевая информация.

Обзорная экскурсия по г. Твери. Тверь — когда-то столица всех русских земель, а сейчас современный город, административный центр Тверской области, расположившийся по обоим берегам Волги.

Горожане по праву гордятся своими земляками, прославившими город на многие века: купцом-путешественником Афанасием Никитиным, ходившим за три моря, тверским князем Михаилом Ярославичем и автором-исполнителем русского шансона Михаилом Кругом.

Вы проедете по центральным городским улицам и увидите важные достопримечательности:

главную святыню Тверской земли – Спасо-Преображенский собор;

красивейшую набережную Степана Разина;

не останется в стороне парадная часть города — знаменитое Тверское «Трехлучие» , или «Версальский трезубец», — уникальная часть планировки города, сохранившаяся с XVIII века;

императорский Путевой дворец (внешний осмотр), из окон которого Екатерина Вторая и не только любовались волжскими видами.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Великий Новгород.

Вечерняя экскурсия по Великому Новгороду — первой столице Древней Руси, одному из древнейших городов России, расположенному у истоков реки Волхов и озера Ильмень.

Его справедливо называют городом-музеем, где сохранилось множество памятников зодчества и монументальной живописи XI-XVII веков.

Знакомство с Великим Новгородом начнется с левой Софийской стороны — Новгородского кремля.

Древнее название кремлевского комплекса — Детинец, он был заложен Ярославом Мудрым в 1044 году, является самым древним в России оборонительным сооружением, до наших дней сохранились 9 из 13 башен кремля.

Вы полюбуетесь Софийским собором, одним из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества и знаменитым памятником Тысячелетия Руси.

Продолжим знакомство с Новгородом на Ярославовом дворище и древнем Новгородском торге. Торговая сторона свое название получила от расположенного на ней Торга, который был экономическим центром города.

Торговые ряды — самое оживленное место в городе в XVI в. Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля. Сразу за Торгом находились «дворы», куда приезжали купцы со всех сторон света. В XVII – XVIII вв. на месте Торга был выстроен Гостиный двор.

Здесь находятся архитектурные памятники Великого Новгорода: Николо-Дворищенский собор, церковь Прокопия, церковь Параскевы Пятницы, церковь Успения, церковь Георгия.

Ужин в ресторане отеля.

