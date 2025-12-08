Вы почувствуете дыхание истории в могущественных крепостях Пскова и Изборска, стоявших
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по г. Твери. Вечерняя экскурсия по Великому Новгороду
06:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:00 Отправление группы в г. Тверь. Путевая информация.
Обзорная экскурсия по г. Твери. Тверь — когда-то столица всех русских земель, а сейчас современный город, административный центр Тверской области, расположившийся по обоим берегам Волги.
Горожане по праву гордятся своими земляками, прославившими город на многие века: купцом-путешественником Афанасием Никитиным, ходившим за три моря, тверским князем Михаилом Ярославичем и автором-исполнителем русского шансона Михаилом Кругом.
Вы проедете по центральным городским улицам и увидите важные достопримечательности:
- главную святыню Тверской земли – Спасо-Преображенский собор;
- красивейшую набережную Степана Разина;
- не останется в стороне парадная часть города — знаменитое Тверское «Трехлучие», или «Версальский трезубец», — уникальная часть планировки города, сохранившаяся с XVIII века;
- императорский Путевой дворец (внешний осмотр), из окон которого Екатерина Вторая и не только любовались волжскими видами.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Великий Новгород.
Вечерняя экскурсия по Великому Новгороду — первой столице Древней Руси, одному из древнейших городов России, расположенному у истоков реки Волхов и озера Ильмень.
Его справедливо называют городом-музеем, где сохранилось множество памятников зодчества и монументальной живописи XI-XVII веков.
Знакомство с Великим Новгородом начнется с левой Софийской стороны — Новгородского кремля.
Древнее название кремлевского комплекса — Детинец, он был заложен Ярославом Мудрым в 1044 году, является самым древним в России оборонительным сооружением, до наших дней сохранились 9 из 13 башен кремля.
Вы полюбуетесь Софийским собором, одним из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества и знаменитым памятником Тысячелетия Руси.
Продолжим знакомство с Новгородом на Ярославовом дворище и древнем Новгородском торге. Торговая сторона свое название получила от расположенного на ней Торга, который был экономическим центром города.
Торговые ряды — самое оживленное место в городе в XVI в. Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля. Сразу за Торгом находились «дворы», куда приезжали купцы со всех сторон света. В XVII – XVIII вв. на месте Торга был выстроен Гостиный двор.
Здесь находятся архитектурные памятники Великого Новгорода: Николо-Дворищенский собор, церковь Прокопия, церковь Параскевы Пятницы, церковь Успения, церковь Георгия.
Ужин в ресторане отеля.
Псков, Печоры и Изборск
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Псков. Путевая экскурсия.
Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Пскову, в ходе которой Вы познакомитесь с Довмонтовым городом и его достопримечательностями, узнаете историю Вечевой площади Пскова, посетите главный кафедральный собор города — собор Святой Троицы.
В ходе автобусной части экскурсии Вы осмотрите Покровский комплекс, Ольгинскую часовню, увидите Палаты купца Подзноева, Меньшиковские палаты и др. Познакомитесь с многочисленными храмами Пскова, с храмами-близнецами, памятниками и с его старинными улицами.
Обед в кафе города.
Переезд в Печоры.
Экскурсия по Свято-Успенскому Псково-Печерскому мужскому монастырю, основанному в XV в.
Переезд в г. Изборск.
Изборск — один из древнейших русских городов, впервые упоминается в летописи в 862 году. «Отсюда есть пошла Земля русская», и здесь зарождалась российская государственность.
Веками древний город защищал северо-западные рубежи, играл первостепенную роль в сохранении православной веры и независимости русского государства.
Одна из главных достопримечательностей Изборска — это крепость на горе Жеравьей, которая была выстроена в 14 веке и дошла до наших дней в относительно неплохом состоянии.
Именно с этой крепости, как считается, начал своё существование Изборск: долгие столетия крепость защищала западные границы страны.
В ходе экскурсии по Изборской крепости Вы сможете подняться на боевой ход крепости и полюбоваться красотой Изборско-Мальской долины со смотровой площадки на башне Луковка, посетить Никольский собор XIV века, увидеть знаменитые Словенские ключи.
Возвращение в г. Псков.
Размещение.
Пушкинские горы
06:30 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в Пушкинский заповедник, Пушкинские горы. Путевая экскурсия.
Посещение усадьбы Петровское, с которой все начиналось для семьи Ганнибалов-Пушкиных на Псковской земле. Экскурсия «Почтенный замок Ганнибалов», по домам прадеда и двоюродного деда поэта и экскурсионная прогулка по парку усадьбы «Под сенью липовых аллей».
ИЛИ
Посещение Тригорского, имения друзей поэта, семейства Осиповых-Вульф. Экскурсия с посещением дома, где проживала семья, «Приют сияньем муз одетый» и прогулка по парку, по следам Пушкина и Онегина.
Посещение усадьбы Михайловское, имение матери поэта. Экскурсия «Поэта дом опальный» по господскому дому, где жил и творил А. С. Пушкин. Экскурсия «Люблю сей темный сад…» по усадебному парку.
Обед в кафе города.
Посещение Святогорского монастыря, где находится могила А. С. Пушкина.
Отправление в г. Москву.
Позднее прибытие в г. Москву (ориентировочно после 23:55 к ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории «стандарт». Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.
Стоимость тура на 1 человека в рублях (двухместное размещение):
|Питание
|Только завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|Стоимость
|22 590
|24 090
|25 090
Стоимость тура на 1 человека в рублях (двухместное размещение) в даты: 1-3 мая, 9-11 мая, 12-14 июня:
|Питание
|Только завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|Стоимость
|25 190
|26 690
|27 690
Доплата за одноместный номер – 4 800 руб.
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 400 руб.
Выбор места в автобусе – 1 470 руб., оплачивается при покупке тура.
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Садко» 3*, г. Великий Новгород
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании.
Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Амакс отель Россия Великий Новгород
«Амакс отель Россия Великий Новгород» 3* располагается на побережье реки Волхов в одноимённом городе по адресу наб. Александра Невского, д. 19/1. Это трехэтажное здание, которое имеет достаточно удобное расположение в центре города.
В числе предоставляемых постояльцам услуг можно выделить следующие: бесплатный Wi-Fi на всей территории, парковочная зона для автомобилей, камера хранения багажа, кулер, прачечная, глажка белья, трансфер, побудка к определенному времени и сейф. Кроме того, питание гостей организовано в ресторане гостиницы.
Комфортабельные и уютные апартаменты оформлены в теплых, пастельных тонах стандарта сети AMAKS Hotels&Resorts. В зависимости от категории в номерах имеются холодильники, телевизоры, стол, стул, шкаф, тумба, багажная полка, зеркало, а ванные комнаты оснащены косметическими принадлежностями, комплектом полотенец, феном, халатом и тапочками.
Все номера просторные и имеют достаточно хорошую шумоизоляцию, которая позволит хорошо отдохнуть после тяжелого дня. По необходимости можно заказать уборку номера или замену постельных принадлежностей. Квалифицированный персонал всегда сможет Вам помочь, если возникнут вопросы во время проживания.
На первом этаже располагается прекрасный ресторан, рассчитанный на 250 мест, из окон которого открывается прекрасный вид. Здесь подают вкуснейшие блюда по меню и разнообразные напитки. Кроме того, имеется возможность заказать завтрак или ужин в номер.
На территории отеля предоставляется организация банкетов, фуршетов и семейных торжеств. Вы сможете детально распланировать свой праздник, а наши сотрудники помогут в проведении торжества. Это прекрасное место для различных мероприятий и запоминающихся праздников.
Для проведения конференций, семинаров, тренингов, совещаний обучающих программ, имеется два зала, которые полностью оснащены современным презентационным оборудованием (экран, проектор, флипчарт, микрофон).
Здесь установлена необходимая мебель предоставляются канцелярские принадлежности. В вашем распоряжении большой и малый зал на выбор. Они находятся на первом этаже отеля, а их площадь составляет от 40 кв. м до 513 кв. м. По желанию гостей, нашими сотрудниками проводится организация питания (кофе-брейк, бизнес-ланч, фуршет)
Благодаря удобному местоположению, до основных объектов инфраструктуры можно добраться за короткий промежуток времени. В пяти минутах ходьбы от отлея находится Новгородский Кремль и пляжная зона.
Всего за 10 минут можно доехать до железнодорожного вокзала. Кроме того в 5 км находится живописное озеро Ильмень, где можно совершить пешую прогулку на свежем воздухе. В непосредственной близости можно увидеть Путевой дворец, церковь Праскевы-Пятницы на Торгу, а также Ярославово Дворище — который является архитектурным памятником X-XI веков.
Welcome inn
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.
Отель «Рижская» 3*, г. Псков
Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Октябрьская
Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.
Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.
На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».
Отель окружают важные городские достопримечательности, среди которых древние церкви зодческой школы, комплекс музейных зданий «Поганкины палаты» и постройки губернского прошлого Пскова. Вечером можно скрасить досуг прогулками по ближайшим паркам и набережным, рассматривая старинные крепостные стены и памятники.
В туристическом бюро консультируют индивидуальных посетителей и группы. Здесь можно приобрести обзорные экскурсии по памятным местам города и области по специальным программам. Благодаря развитой дорожной системе, путь от железнодорожного вокзала займет примерно 15 мин., а от аэропорта — 25 минут.
Транзит
Отель «Транзит» расположен в тихом спокойном районе Пскова. К услугам гостей бильярдная, сауна, сувенирный магазин, круглосуточная стойка регистрации, караоке, экскурсионное бюро.
Номерной фонд предлагает гостям номера шести типов, включая классы «Люкс» и «Полулюкс». К удобству клиентов бесплатный интернет, спутниковое ТВ, система климат-контроля и отопления, холодильник, ванные принадлежности. Полы покрыты мягким ковровым покрытием.
Ресторан «Маэстро» предлагает разнообразное меню из русских, кавказских и европейских блюд. Гости могут ознакомиться с богатой винной картой. Завтрак сервируется по системе «шведский стол». Возможен заказ диетических и вегетарианских блюд.
Конференц-зал организует деловые заседания, обеспечивая их техническое сопровождение. Клиенты могут воспользоваться факсом и копировальной техникой, есть бесплатный доступ к сети интернет.
В 10 минутах пути на любом наземном транспорте гости отеля могут добраться до Чудского озера и железнодорожного вокзала. В 400 метрах располагается аэропорт. Исторический центр города находится в одном километре. В окрестностях расположены многочисленные исторические объекты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории «стандарт»
- Питание (по выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 1470 руб., оплачивается при покупке тура
- Питание (при выборе неполного)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Какая есть важная информация по туру?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место за дополнительную плату.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.