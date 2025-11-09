Программа тура по дням
Торжок - Нилова пустынь
02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Трансфер в Нилову пустынь (~ 370 км). Путевая информация.
Транзитная обзорная экскурсия по Торжку.
Торжок – древнейший город с более чем тысячелетней историей.
Первое упоминание о Торжке датируется 1015 годом, и уже в то время он был фортпостом Великого Новгорода на одном из важных торговых путей. Несмотря на то, что город неоднократно захватывали, в Торжке сохранилось множество старинных архитектурных памятников, и он найдет, чем вас удивить. В городе расположен один из древнейших в России, ныне действующий Борисо-Глебский монастырь.
Торжок славился своими ярмарками, купцами, кожами, золотным шитьем. Через транзитный город проезжали и здесь останавливались В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, П. А. Вяземский, С. А. Соболевский, В. Г. Белинский, М. Бакунин, И. С. Тургенев.
Во время экскурсии вы узнаете, как Торг стал Новым, а потом Торжком, как правильно готовить пожарские котлеты и как они связаны с А. С. Пушкиным.
Обед в кафе города.
Отправление автобусом на остров «Столбный», где находится русская святыня — мужской монастырь Нилова пустынь с чудотворными мощами преподобного Нила Столобенского.
Преподобный Нил прославился исцелениями, спасением людей от штормов на Селигере, а также невероятным духовным подвигом — за 27 лет своего отшельничества он ни разу не ложился, а спал, опираясь на два деревянных крюка. По его завещанию на острове был возведен величественный монастырь — «златоглавый город на острове».
Здесь возвышаются великолепные храмы и монастырские строения, а окружает обитель гранитная набережная!
Богоявленский собор Ниловой пустыни возведен по проекту, участвовавшему в конкурсе проектов на строительство Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
На колокольне Богоявленского собора находится одна из лучших смотровых площадок Селигера (подъем на смотровую площадку по желанию), с которой можно полюбоваться незабываемыми видами на монастырские храмы, бескрайние дали Селигерского края.
Переезд на Валдай (~ 200 км).
Размещение в отеле «Валдайские зори» (резервный отель «Березка», г. Вышний Волочек).
Свободное время.
Валдай - Великий Новгород
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Валдай – старинный и красивейший город с 500-летней историей.
Город известен своими православными святынями и природными объектами, такими как Национальный парк и чистейшее Валдайское озеро, растянувшееся на 40 километров.
09:00 Главным символом Валдайского края является Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь (посещение), основанный в 1653 г. на живописном острове Сельвицкий Валдайского озера.
Иверский монастырь был основан Новгородским митрополитом Никоном, пожелавшим возвести обитель по образу и подобию Иверского монастыря на Афоне.
Главная святыня обители – чудотворная икона Иверской Божьей Матери, которую, по преданию, написал евангелист Лука еще в дни земной жизни Богородицы.
Подлинным произведением искусства является и уникальный оклад иконы, созданный в городе Златоусте мастерами Лохтачевыми и украшенный жемчугом, топазами, аметистами и цитринами.
Во время прогулки по монастырю мы полюбуемся его прекрасным архитектурным ансамблем и живописными пейзажами.
Отправление в Великий Новгород (~ 150 км).
Обед в кафе города.
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Ярославова дворища.
Великий Новгород – один из старейших городов России, сыгравший важнейшую роль в становлении страны. Именно сюда был призван «на княжение» Рюрик, здесь создавались первые русские книги, а Средние века существовала Новгородская республика, которая проводила свою независимую политику.
Купеческое начало отразилось на территориальном делении города – исторически здесь два основных района: Софийская часть с Кремлем и Торговая часть с пристанью.
Новгородский кремль, основанный еще в середине 11 века расположен на небольшом возвышении на берегу реки Волхов. В бытность Новгородской республики в кремле проходили вече – собрания местного народа для обсуждения разнообразных вопросов и проблем.
На территории Кремля расположен памятник Тысячелетия России. Он был установлен в 1862 году.
Софийский собор (посещение) один из символов Новгорода, он был возведен в начале 11 века по образу и подобию одноимённого собора в Киеве, однако получился настолько уникальным, что сам стал ярким образцом новгородского архитектурного стиля. Собор белокаменный, с пятью высокими куполами, напоминающими по форме русские шлемы, четыре из которых серые и только один сверкает золотом.
Ярославо дворище и Древний торг расположены на противоположном берегу Волхова напротив Кремля. Здесь находится большое количество памятников православной культуры, датируемых 12-16 веками.
18:00 Размещение в отеле «Садко» (резервные отели «Welcome inn», «Интурист», «Садко», «Парк Инн», «АМАКС Россия» или аналог по решению туроператора).
Свободное время.
Псков - Изборск - Печоры
Завтрак в кафе отеля.
Освобождение номеров.
08:00 Переезд в Псков (~200 км).
Экскурсионная программа по Пскову: Начиная с X века, Псков был одним из крупнейших городов Киевской Руси.
Во время экскурсии Вы познакомитесь с Псковским кремлем, Троицким собором (внешний осмотр), Ольгинской часовней (внешний осмотр), монастырями и множественными храмами города. Увидите реки Пскову и Великую, на которых был основан город.
Обед в кафе города.
Переезд в Изборск (~30 км).
Экскурсия по Изборской крепости с посещением Словенских ключей, Труворова креста и Труворова Городища.
Группа во время экскурсии сможет подняться на боевой ход крепости и полюбоваться красотой Изборско-Мальской долины со смотровой площадки башни Луковка.
Переезд в Печоры (~20 км).
Посещение Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря.
Экскурсия по монастырю с осмотром храмов, крепости, с посещением смотровой площадки. Монастырь является жемчужиной Псковской земли, свое молитвенное служение Господу ведет с 1473 года. Особенное, благодатное место.
Посещение Ближних пещер монастыря самостоятельно.
Возвращение в Псков.
Размещение в отеле «Рижская» (резервный отель «Олд Сити»).
Пушкинские горы. Завершение тура
Завтрак в кафе отеля.
Переезд в Пушкинские горы (~115 км).
Экскурсия в музей-заповедник А. С. Пушкина:
- посещение музея-усадьбы «Михайловское» — родового имения матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта;
- экскурсия по дому-музею А. С. Пушкина, прогулка по парку;
- прогулка по парку усадьбы «Тригорское» — здесь расположен дом друзей А. С. Пушкина, место, ставшее для него вторым домом в годы михайловской ссылки. Обитателям Тригорского посвящены бесценные пушкинские стихи, здесь живо ощущаются тригорские реалии романа «Евгений Онегин».
Обед в кафе города.
Посещение Святогорского Успенского монастыря, где находится могила поэта, а также свободное время для посещения Успенского Храма, подачи треб, приобретения Столбушинской продукции, посещения сувенирных лавок.
Отправление в Москву (~630 км).
23:30 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро ВДНХ.
02:00 Ориентировочное прибытие во Владимир.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 34 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 8 900 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).
Ниже представлены варианты отелей (возможна замена на аналогичные).
Варианты проживания
Гостиница Валдайские зори, Валдай
Гостиница "Валдайские зори" находится в одноименном городе. Здесь вы сможете провести любой вид досуга: поиграть в бильярд, попеть в караоке, расслабиться в сауне, сходить в ночной клуб.
В каждом номере есть все необходимое для вашего комфортного проживания. В ванной комнате предоставляются предметы личной гигиены, набор полотенец.
В ресторане Вас ждет прекрасное обслуживание. Дружелюбные официанты помогут вам в выборе блюд и напитков.
Ресторан "Тропикана" и супермаркет "Магнит" находятся от вашего место проживания в шаговой доступности. До железнодорожного вокзала расстояние составляет меньше двух км.
Гостиница Садко, Великий Новгород
Гостиница "Садко" находится в городе Великий Новгород. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
К вашим услугам комфортабельные номера, которые оснащены современной техникой и мебелью.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Вблизи находится центр историко-архитектурный комплекс памятников Ярославова дворища, церковь Спаса на Ильине улице с фресками Феофана Грека, центр музыкальной культуры имени Сергея Рахманинова.
Гостиница Рижская, г. Псков
Гостиница «Рижская» — одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.
Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Для проведения деловых мероприятий отель предлагает пространство площадью 60 кв. м, на котором расположены конференц-залы. Зал оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.
Расстояние до аэропорта составляет — 5,4 км, а до железнодорожного вокзала около четырех километров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (3 завтрака, 4 обеда)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы / Владимира и обратно
- Выбор места в автобусе - 1600 руб
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.