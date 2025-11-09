1 день

Торжок - Нилова пустынь

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Трансфер в Нилову пустынь (~ 370 км). Путевая информация.

Транзитная обзорная экскурсия по Торжку.

Торжок – древнейший город с более чем тысячелетней историей.

Первое упоминание о Торжке датируется 1015 годом, и уже в то время он был фортпостом Великого Новгорода на одном из важных торговых путей. Несмотря на то, что город неоднократно захватывали, в Торжке сохранилось множество старинных архитектурных памятников, и он найдет, чем вас удивить. В городе расположен один из древнейших в России, ныне действующий Борисо-Глебский монастырь.

Торжок славился своими ярмарками, купцами, кожами, золотным шитьем. Через транзитный город проезжали и здесь останавливались В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, П. А. Вяземский, С. А. Соболевский, В. Г. Белинский, М. Бакунин, И. С. Тургенев.

Во время экскурсии вы узнаете, как Торг стал Новым, а потом Торжком, как правильно готовить пожарские котлеты и как они связаны с А. С. Пушкиным.

Обед в кафе города.

Отправление автобусом на остров «Столбный», где находится русская святыня — мужской монастырь Нилова пустынь с чудотворными мощами преподобного Нила Столобенского.

Преподобный Нил прославился исцелениями, спасением людей от штормов на Селигере, а также невероятным духовным подвигом — за 27 лет своего отшельничества он ни разу не ложился, а спал, опираясь на два деревянных крюка. По его завещанию на острове был возведен величественный монастырь — «златоглавый город на острове».

Здесь возвышаются великолепные храмы и монастырские строения, а окружает обитель гранитная набережная!

Богоявленский собор Ниловой пустыни возведен по проекту, участвовавшему в конкурсе проектов на строительство Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

На колокольне Богоявленского собора находится одна из лучших смотровых площадок Селигера (подъем на смотровую площадку по желанию), с которой можно полюбоваться незабываемыми видами на монастырские храмы, бескрайние дали Селигерского края.

Переезд на Валдай (~ 200 км).

Размещение в отеле «Валдайские зори» (резервный отель «Березка», г. Вышний Волочек).

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160