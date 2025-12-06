Мои заказы

Активности – экскурсии в Печорах

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Печорах, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника
Примите участие в мастер-классе по приготовлению пряника и узнайте секреты ремесленного хутора. Вас ждёт чаепитие, экскурсия и прогулка по лесной тропе
Начало: В ремесленной деревне
Завтра в 10:30
11 дек в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 30 чел.
Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
2 часа
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Печоры: мастер-класс по литью бумаги
Окунитесь в мир старинного ремесла и создайте уникальную бумагу в Печорах. Вас ждёт мастерская, чай из самовара и много интересного
Начало: В деревне Тайлово (3 км от центра города)
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
6 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Исторические тайны Печор
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя крепости и монастыри, которые расскажут вам о прошлом и настоящем этого уникального региона
Начало: Псков
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
9335 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    6 декабря 2025
    Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
    Замечательное место с аистами)
    Замечательное место с аистами)
  • С
    Стенина
    13 ноября 2025
    Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
    Очень понравился мастер-класс, узнали много нового об изготовлении бумаги, сами попробовали, очень интересно и увлекательно! Отдельная благодарность за атмосферу и очень вкусный чай с угощениями! Однозначно рекомендую.
  • А
    Александра
    30 октября 2025
    Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
    Все очень понравилось 😊
  • М
    Мария
    29 октября 2025
    Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
    Тихое душевное место, приятные Елена и Юрий, очень увлекательный рассказ про историю появления бумаги и что было до неё! Нам
    читать дальше

    продемонстрировали и дали попробовать писать на разных поверхностях (восковые и глиняные дощечки, кожа козы, пергамент, береста и др) Сами сделали бумагу из ветоши (старой ткани), нанесли рисунок! Пока бумага сохла, попили вкусный Иван чай с домашним вареньем из одуванчиков, с мёдом и домашним печеньем. Особый чуткий и внимательный подход Елены и Юрия к гостям) благодарим от всей души)

    продемонстрировали и дали попробовать писать на разных поверхностях (восковые и глиняные дощечки, кожа козы, пергамент, береста и др) Сами сделали бумагу из ветоши (старой ткани), нанесли рисунок! Пока бумага сохла, попили вкусный Иван чай с домашним вареньем из одуванчиков, с мёдом и домашним печеньем. Особый чуткий и внимательный подход Елены и Юрия к гостям) благодарим от всей души)
  • В
    Вера
    26 октября 2025
    Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
    Очень душевная, уютная и гостепреимная атмосфера. Вкусная и домашняя еда после мастеркласса. Очень рады что такие люди, преданные своему делу окружают нас. Процветания вам.
    Очень душевная, уютная и гостепреимная атмосфера. Вкусная и домашняя еда после мастеркласса. Очень рады что такие люди, преданные своему делу окружают нас. Процветания вам.
  • Л
    Любовь
    1 августа 2025
    Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
    Понравился мастер-класс по изготовлению пряников: сначала Ольга рассказала об особенностях приготовления пряников, далее мы их изготовили и отправили выпекаться, погуляли
    читать дальше

    по деревне, потом попили вкусный чай с пряниками. Вся семья (мы с мужем и дети) остались довольны. Также мы сходили к мельнице. В конце забрали пряники и купили пряники на гостинцы родным и друзьям, а себе вкусный чай, с удовольствием пьем его. В целом хорошо провели время, желаю дальнейшего процветания и развития этой деревни и успехов сотрудникам!

    по деревне, потом попили вкусный чай с пряниками. Вся семья (мы с мужем и дети) остались довольны. Также мы сходили к мельнице. В конце забрали пряники и купили пряники на гостинцы родным и друзьям, а себе вкусный чай, с удовольствием пьем его. В целом хорошо провели время, желаю дальнейшего процветания и развития этой деревни и успехов сотрудникам!
  • О
    Олеся
    1 июля 2025
    Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
    Благодарим Юрия и Елену да чудесно проведенное время! Мастер класс будет полезен и интересен взрослым и детям любого школьного возраста.
    Со
    читать дальше

    мной был подросток, уж этот возраст сложно сейчас удивить и заинтересовать. Но чудеснейшая обстановка мастерской! Программа! История! Поглотили его целиком и полностью) рекомендую и буду рекомендовать всем! Благодарю 🙏🏼

    Со
  • Е
    Елена
    17 мая 2025
    Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
    Было интересно и взрослым, и детям! И очень вкусно. Рекомендую выделить на посещение время с запасом-есть где погулять и чем заняться
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2025
    Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
    Приятное место, рекомендую для посещения.
    Приятное место, рекомендую для посещения.
  • Е
    Елена
    28 февраля 2025
    Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
    Интересный хутор. Интересно о пряниках. Молодцы, что дают самим его сделать. И чай с пряниками = вкусно. Погода была солнечная,
    читать дальше

    лежал снежок, собачки приветливые, настроение неторопливое и все легло приятностью и легкостью. После суеты, домашний неспешный разговор и сотворение пряника очень умилил. Остались очень приятные ощущения от экскурсии - как будто ничего особенного, а все хорошо и вспоминается с доброй улыбкой

    лежал снежок, собачки приветливые, настроение неторопливое и все легло приятностью и легкостью. После суеты, домашний неспешный разговор и сотворение пряника очень умилил. Остались очень приятные ощущения от экскурсии - как будто ничего особенного, а все хорошо и вспоминается с доброй улыбкой
  • П
    Полина
    19 мая 2024
    Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
    нам очень понравилось на Хлебном хуторе!
    гид Ольга интересно рассказала об этом месте и истории пряника, провела нам мастер-класс
    очень колоритная ремесленная деревня, есть где прогуляться
    там же мы пообедали вкусными домашними пельменями и борщом)
    нам очень понравилось на Хлебном хуторе!
  • А
    Александр
    4 мая 2024
    Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
    Большое спасибо Ольге за душевную встречу! Очень хорошо, качественно, легко, интересно, позитивно и вкусно. Рекомендую для взрослых, детей и пёселей. Развития вашему делу!
    Большое спасибо Ольге за душевную встречу! Очень хорошо, качественно, легко, интересно, позитивно и вкусно. Рекомендую для взрослых, детей и пёселей. Развития вашему делу!

Забронируйте экскурсию в Печорах на 2025 год по теме «Активности», 56 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль