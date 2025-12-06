Н Надежда Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне Замечательное место с аистами)

С Стенина Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги Очень понравился мастер-класс, узнали много нового об изготовлении бумаги, сами попробовали, очень интересно и увлекательно! Отдельная благодарность за атмосферу и очень вкусный чай с угощениями! Однозначно рекомендую.

А Александра Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне Все очень понравилось 😊

М Мария Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги читать дальше продемонстрировали и дали попробовать писать на разных поверхностях (восковые и глиняные дощечки, кожа козы, пергамент, береста и др) Сами сделали бумагу из ветоши (старой ткани), нанесли рисунок! Пока бумага сохла, попили вкусный Иван чай с домашним вареньем из одуванчиков, с мёдом и домашним печеньем. Особый чуткий и внимательный подход Елены и Юрия к гостям) благодарим от всей души) Тихое душевное место, приятные Елена и Юрий, очень увлекательный рассказ про историю появления бумаги и что было до неё! Нам

В Вера Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне Очень душевная, уютная и гостепреимная атмосфера. Вкусная и домашняя еда после мастеркласса. Очень рады что такие люди, преданные своему делу окружают нас. Процветания вам.

Л Любовь Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне читать дальше по деревне, потом попили вкусный чай с пряниками. Вся семья (мы с мужем и дети) остались довольны. Также мы сходили к мельнице. В конце забрали пряники и купили пряники на гостинцы родным и друзьям, а себе вкусный чай, с удовольствием пьем его. В целом хорошо провели время, желаю дальнейшего процветания и развития этой деревни и успехов сотрудникам! Понравился мастер-класс по изготовлению пряников: сначала Ольга рассказала об особенностях приготовления пряников, далее мы их изготовили и отправили выпекаться, погуляли

О Олеся Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги

Со читать дальше мной был подросток, уж этот возраст сложно сейчас удивить и заинтересовать. Но чудеснейшая обстановка мастерской! Программа! История! Поглотили его целиком и полностью) рекомендую и буду рекомендовать всем! Благодарю 🙏🏼 Благодарим Юрия и Елену да чудесно проведенное время! Мастер класс будет полезен и интересен взрослым и детям любого школьного возраста.Со

Е Елена Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне Было интересно и взрослым, и детям! И очень вкусно. Рекомендую выделить на посещение время с запасом-есть где погулять и чем заняться

Е Екатерина Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне Приятное место, рекомендую для посещения.

Е Елена Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне читать дальше лежал снежок, собачки приветливые, настроение неторопливое и все легло приятностью и легкостью. После суеты, домашний неспешный разговор и сотворение пряника очень умилил. Остались очень приятные ощущения от экскурсии - как будто ничего особенного, а все хорошо и вспоминается с доброй улыбкой Интересный хутор. Интересно о пряниках. Молодцы, что дают самим его сделать. И чай с пряниками = вкусно. Погода была солнечная,

П Полина Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне нам очень понравилось на Хлебном хуторе!

гид Ольга интересно рассказала об этом месте и истории пряника, провела нам мастер-класс

очень колоритная ремесленная деревня, есть где прогуляться

там же мы пообедали вкусными домашними пельменями и борщом)