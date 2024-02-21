В лесах приграничья, в нескольких километрах от Печор, расположилось ремесленное поселение. Здесь готовят 150 видов пряников.



Вы тоже сделаете свой — настоящий, печатный, с пылу с жару! А ещё сойдёте с ума от запахов — смеси специй и печёного теста.



И познакомитесь с историей и культурой этой сладости — поймёте, почему пряник пряный и откуда он вообще появился.