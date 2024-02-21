Отправить в печь собственный ароматный пряник и узнать историю этого лакомства
В лесах приграничья, в нескольких километрах от Печор, расположилось ремесленное поселение. Здесь готовят 150 видов пряников.
Вы тоже сделаете свой — настоящий, печатный, с пылу с жару! А ещё сойдёте с ума от запахов — смеси специй и печёного теста.
И познакомитесь с историей и культурой этой сладости — поймёте, почему пряник пряный и откуда он вообще появился.
Вы тоже сделаете свой — настоящий, печатный, с пылу с жару! А ещё сойдёте с ума от запахов — смеси специй и печёного теста.
И познакомитесь с историей и культурой этой сладости — поймёте, почему пряник пряный и откуда он вообще появился.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мастер-класс по приготовлению пряника
Вы получите свой кусочек готового теста, формочки с рисунком, и… начнётся волшебство! Сам процесс весёлый, но непростой. Чтобы пряник получился красивым и ровным, придётся потрудиться. Физкультура для пальцев вам обеспечена — пряник любит, чтобы его помяли! Хозяйка хутора покажет маленькие хитрости, чтобы всё получилось. Вы узнаете про технологию производства — от выбора формы до отправки в печь.
Прогулка по ремесленному хутору
А пока ваш пряник подрумянивается, вы:
- Посетите крепость-реконструкцию «Обдех»
- Сфотографируетесь в тронном зале с 30 тронами и кострищем посередине
- Услышите интересные факты о псковской кухне и 3 популярных местных крупах — горохе, пшенице и перловке. Из них готовят национальные каши — глазуху, пшеничную и мульгикапсад.
- Пройдёте по лесной тропе (по желанию за доплату) и узнаете о жизни леса и обитателях болот
- В трапезной попьёте ароматный чай, приготовленный на травах с хутора. Попробуете пряники, которые пекут в деревне. А свой, любовно сделанный, заберёте с собой!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены мастер-класс, чаепитие с пряником, экскурсия с гидом по хутору
- Дополнительно, по желанию, оплачивается интерактивная 40-минутная экскурсия по «Зелёной тропе» — 200 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Как добраться до ремесленной деревни
- Можно доехать на машине или общественном транспорте
- Из Печор довезёт автобус № 350 «Печоры—Печки—Псков». Проезд — около 80 рублей. Нужно выйти на остановке «деревня Сорокино» и пройти в сторону деревни 200 метров до ворот с вывеской «Хлебный хутор».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в ремесленной деревне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Печорах
Мы — ремесленная деревня «Хлебный хутор», экопоселение в деревне Сорокино. С 2014 года печём хлеб и производим пряники по традиционным рецептам. Развиваем и восстанавливаем ремёсла крестьянского быта: народную роспись, ткачество и другие, проводим мастер-классы.