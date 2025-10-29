В Печорах открыта уникальная возможность посетить мастер-класс по старинному литью бумаги.
Участники увидят весь процесс изготовления бумаги, начиная с подготовки сырья и заканчивая сушкой готовых листочков.
В аутентичной мастерской гости смогут сами
5 причин купить этот мастер-класс
- 📜 Изготовление бумаги своими руками
- 🏺 Погружение в историю ремесла
- 🖋 Попробовать писать на древних материалах
- 🍵 Чай из самовара с выпечкой
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Аутентичная мастерская
Описание мастер-класса
- Вы погрузитесь в историю бумаги настолько, что старинные предметы окажутся у вас в руках
- Познакомитесь с работой аутентичной мастерской по литью бумаги из льняной ветоши
- Узнаете все этапы отлива бумаги и услышите, на чём писали до её появления (и попробуете это сделать)
- Собственноручно изготовите листочки из различного сырья
- А мы отожмём на прессе и высушим вашу бумагу, чтобы потом вы забрали её с собой
Пока листочки будут сохнуть, мы угостим вас вкусным травяным чаем из настоящего самовара с сушками, мёдом и домашним вареньем.
Организационные детали
- Познакомиться со старинным ремеслом будет интересно взрослым и детям от 6 лет
- Мероприятие проведу я или другой мастер из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Тайлово (3 км от центра города)
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Печорах
Живу в городе Печоры более 6 лет. В 2021 году мы женой и партнёрами открыли свою ремесленную мастерскую по литью бумаги, как это делали наши предки в старину.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
29 окт 2025
Тихое душевное место, приятные Елена и Юрий, очень увлекательный рассказ про историю появления бумаги и что было до неё! Нам продемонстрировали и дали попробовать писать на разных поверхностях (восковые и
Е
Елена
18 авг 2025
Добрый день. Второй год посещаем мастер -классы в Псковской области. Всегда нас встречали очень гостеприимно и тепло. Всегда уезжали с хорошим настроением. Но 16 августа 2025, когда приехали на мастер-класс
Юрий
Ответ организатора:
Формат мастер-класса описан досконально. Елена попыталась безоплатно провести на него дополнительного человека. Наши доводы приняты не были, Елена и ее
Олеся
1 июл 2025
Благодарим Юрия и Елену да чудесно проведенное время! Мастер класс будет полезен и интересен взрослым и детям любого школьного возраста.
Со мной был подросток, уж этот возраст сложно сейчас удивить и заинтересовать. Но чудеснейшая обстановка мастерской! Программа! История! Поглотили его целиком и полностью) рекомендую и буду рекомендовать всем! Благодарю 🙏🏼
