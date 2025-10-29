Мои заказы

Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги

Окунитесь в мир старинного ремесла и создайте уникальную бумагу в Печорах. Вас ждёт мастерская, чай из самовара и много интересного
В Печорах открыта уникальная возможность посетить мастер-класс по старинному литью бумаги.

Участники увидят весь процесс изготовления бумаги, начиная с подготовки сырья и заканчивая сушкой готовых листочков.

В аутентичной мастерской гости смогут сами
читать дальше

изготовить бумагу из льняной ветоши и узнать, на чём писали до её появления. Пока бумага сохнет, гостей угостят чаем из самовара с традиционной выпечкой и вареньем. Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 6 лет

4
3 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 📜 Изготовление бумаги своими руками
  • 🏺 Погружение в историю ремесла
  • 🖋 Попробовать писать на древних материалах
  • 🍵 Чай из самовара с выпечкой
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги© Юрий
Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги© Юрий
Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги© Юрий
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 11:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Аутентичная мастерская

Описание мастер-класса

  • Вы погрузитесь в историю бумаги настолько, что старинные предметы окажутся у вас в руках
  • Познакомитесь с работой аутентичной мастерской по литью бумаги из льняной ветоши
  • Узнаете все этапы отлива бумаги и услышите, на чём писали до её появления (и попробуете это сделать)
  • Собственноручно изготовите листочки из различного сырья
  • А мы отожмём на прессе и высушим вашу бумагу, чтобы потом вы забрали её с собой

Пока листочки будут сохнуть, мы угостим вас вкусным травяным чаем из настоящего самовара с сушками, мёдом и домашним вареньем.

Организационные детали

  • Познакомиться со старинным ремеслом будет интересно взрослым и детям от 6 лет
  • Мероприятие проведу я или другой мастер из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Тайлово (3 км от центра города)
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваша команда гидов в Печорах
Живу в городе Печоры более 6 лет. В 2021 году мы женой и партнёрами открыли свою ремесленную мастерскую по литью бумаги, как это делали наши предки в старину. Нами было
читать дальше

изучено и обработано большое количество материалов по этому ремеслу. Проведены несколько курсов занятий со школьниками младших и старших классов. Мастерская вошла в Национальный туристический маршрут по сельскому туризму. Предлагаемые мастер-классы позволят вам познакомиться с историей этого увлекательно промысла и получить азы самостоятельного литья бумаги старинным ручным способом. А в конце — чаепитие у самовара и стихи от хозяина мастерской.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
Мария
Мария
29 окт 2025
Тихое душевное место, приятные Елена и Юрий, очень увлекательный рассказ про историю появления бумаги и что было до неё! Нам продемонстрировали и дали попробовать писать на разных поверхностях (восковые и
читать дальше

глиняные дощечки, кожа козы, пергамент, береста и др) Сами сделали бумагу из ветоши (старой ткани), нанесли рисунок! Пока бумага сохла, попили вкусный Иван чай с домашним вареньем из одуванчиков, с мёдом и домашним печеньем. Особый чуткий и внимательный подход Елены и Юрия к гостям) благодарим от всей души)

Тихое душевное место, приятные Елена и Юрий, очень увлекательный рассказ про историю появления бумаги и чтоТихое душевное место, приятные Елена и Юрий, очень увлекательный рассказ про историю появления бумаги и чтоТихое душевное место, приятные Елена и Юрий, очень увлекательный рассказ про историю появления бумаги и чтоТихое душевное место, приятные Елена и Юрий, очень увлекательный рассказ про историю появления бумаги и чтоТихое душевное место, приятные Елена и Юрий, очень увлекательный рассказ про историю появления бумаги и что
Е
Елена
18 авг 2025
Добрый день. Второй год посещаем мастер -классы в Псковской области. Всегда нас встречали очень гостеприимно и тепло. Всегда уезжали с хорошим настроением. Но 16 августа 2025, когда приехали на мастер-класс
читать дальше

по старинному литью бумаги, мы получили один НЕГОТИВ от принимающей стороны. Нас было 6 чел (3 ребенка (6.5, 9, 13 лет) и 3 взрослых). Мастер-класс был заказан на 5 чел., одного взрослого, который не участвовал в мастер-классе, но должен был снимать и помогать маленькому ребенку ДАЖЕ не пустили мастерскую. И как результат: фотографий нет, ребенок не успел сделать до конца работу, что привело к слезам, а хозяйка вообще села и уехал. Во всё гостеприимство, теплое, дружелюбное отношение, к людям, которые к ним приезжают. После всего негатива, рекомендовать не буду.

Юрий
Юрий
Ответ организатора:
Формат мастер-класса описан досконально. Елена попыталась безоплатно провести на него дополнительного человека. Наши доводы приняты не были, Елена и ее
читать дальше

подруга покинули помещение мастерской и более в нем не появлялись, отдыхали на территории.
В мастер-классе участвовали дети и один взрослый. Мастер-класс прошел согласно нашего предложения. Светлана (взрослый участник МК) сделала фотографии детей в процессе изготовления листочков. После окончания МК все участники на вопрос:"Вам понравилось?", дружно ответили "Очень!". Никаких слез не было, были улыбки на лицах.
Предоплату за одного человека не участвовавшего в мастер-классе была сразу же возвращена заказчику.

Олеся
Олеся
1 июл 2025
Благодарим Юрия и Елену да чудесно проведенное время! Мастер класс будет полезен и интересен взрослым и детям любого школьного возраста.
Со мной был подросток, уж этот возраст сложно сейчас удивить и заинтересовать. Но чудеснейшая обстановка мастерской! Программа! История! Поглотили его целиком и полностью) рекомендую и буду рекомендовать всем! Благодарю 🙏🏼
Благодарим Юрия и Елену да чудесно проведенное время! Мастер класс будет полезен и интересен взрослым и детям любого школьного возраста.

Входит в следующие категории Печор

Похожие экскурсии из Печор

Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника
Примите участие в мастер-классе по приготовлению пряника и узнайте секреты ремесленного хутора. Вас ждёт чаепитие, экскурсия и прогулка по лесной тропе
Начало: В ремесленной деревне
11 ноя в 10:30
12 ноя в 10:30
от 4000 ₽ за всё до 30 чел.
Экскурсия «Печоры - Изборск» из Пскова на транспорте туристов
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия «Печоры - Изборск» из Пскова на транспорте туристов
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
10 500 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Печорах. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Печорах