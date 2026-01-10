Индивидуальная
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
Примите участие в мастер-классе по приготовлению пряника и узнайте секреты ремесленного хутора. Вас ждёт чаепитие, экскурсия и прогулка по лесной тропе
Начало: В ремесленной деревне
Завтра в 15:00
22 янв в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 30 чел.
до 20 чел.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя крепости и монастыри, которые расскажут вам о прошлом и настоящем этого уникального региона
Начало: Псков
«Неподалеку от Труворова городища находится замечательный памятник, созданный самой природой, — Словенские ключи»
22 янв в 13:00
23 янв в 08:00
9335 ₽ за всё до 20 чел.
до 10 чел.
Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
Окунитесь в мир старинного ремесла и создайте уникальную бумагу в Печорах. Вас ждёт мастерская, чай из самовара и много интересного
Начало: В деревне Тайлово (3 км от центра города)
Завтра в 16:00
22 янв в 11:00
от 3600 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислава10 января 2026Были на мастер-классе с двумя сыновьями 13 и 15 лет. Нам всем очень понравилось, даже сыну-подростку 15 лет, который у
- ТТатьяна6 января 2026Отличный мастер класс, ушли с бумагой, сделанной своими руками. Рекомендую к посещению.
- ССтенина13 ноября 2025Очень понравился мастер-класс, узнали много нового об изготовлении бумаги, сами попробовали, очень интересно и увлекательно! Отдельная благодарность за атмосферу и очень вкусный чай с угощениями! Однозначно рекомендую.
- ММария29 октября 2025Тихое душевное место, приятные Елена и Юрий, очень увлекательный рассказ про историю появления бумаги и что было до неё! Нам
- ВВалерия4 октября 2025Добрый день, экскурсия очень понравилась и взрослым и детям, не "нудно" очень живо и интересно, спасибо Никите)
- ЮЮлиана24 августа 2025Никита - потрясающий гид и прекрасный рассказчик! наша группа осталась в полном восторге от экскурсии. Маршрут, содержание, глубина познаний Никиты,
- ЕЕлена27 июля 2025Никита отличный экскурсовод и очень приятный человек, все четко и по делу, экскурсия была адаптирована под ребёнка, привез настоящие доспехи, ребёнок в восторге. Благодарю и рекомендую!
- ООльга18 июля 2025Очень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историю, восстановите картину прошлого. Никита прекрасный рассказчик, знает все и даже чуть больше). А гид, который еще и фотографирует, так вообще навес золота))
- ООлеся1 июля 2025Благодарим Юрия и Елену да чудесно проведенное время! Мастер класс будет полезен и интересен взрослым и детям любого школьного возраста.
- ААлёна10 июня 2025Спасибо Никите за интересную экскурсию по Изборску и Печорам!
Экскурсия началась вовремя, проходила на комфортном микроавтобусе, Никита отвечал на все наши вопросы и перестраивался под запросы нашей мини-группы.
Удачи и процветания!
