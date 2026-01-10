читать дальше

нас всегда очень критично оценивает разные подобные мероприятия. Мастер класс организован очень продумано: сначала экскурс в историю бумаги, причем это не просто рассказ, а с демонстрацией разных материалов, которые раньше использовались как бумага. Пробовали рисовать на глиняных и восковых табличках. Затем сами сделали бумагу из ветоши, очень увлекательный творческий процесс. Для меня было открытием, что из ветоши можно делать бумагу. И в конце вкусный чай со сладостями. Юрий и Елена очень увлечённые своим делом и творческие люди. Особенную атмосферу вечеру придали стихи Юрия, которые нам читала Елена. Очень благодарны Елене и Юрию за такое душевное мероприятие и однозначно рекомендуем к посещению.