Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Печорах

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Печорах, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
Примите участие в мастер-классе по приготовлению пряника и узнайте секреты ремесленного хутора. Вас ждёт чаепитие, экскурсия и прогулка по лесной тропе
Начало: В ремесленной деревне
Завтра в 15:00
22 янв в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 30 чел.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
6 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя крепости и монастыри, которые расскажут вам о прошлом и настоящем этого уникального региона
Начало: Псков
«Неподалеку от Труворова городища находится замечательный памятник, созданный самой природой, — Словенские ключи»
22 янв в 13:00
23 янв в 08:00
9335 ₽ за всё до 20 чел.
Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
Окунитесь в мир старинного ремесла и создайте уникальную бумагу в Печорах. Вас ждёт мастерская, чай из самовара и много интересного
Начало: В деревне Тайлово (3 км от центра города)
Завтра в 16:00
22 янв в 11:00
от 3600 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислава
    10 января 2026
    Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
    Были на мастер-классе с двумя сыновьями 13 и 15 лет. Нам всем очень понравилось, даже сыну-подростку 15 лет, который у
    читать дальше

    нас всегда очень критично оценивает разные подобные мероприятия. Мастер класс организован очень продумано: сначала экскурс в историю бумаги, причем это не просто рассказ, а с демонстрацией разных материалов, которые раньше использовались как бумага. Пробовали рисовать на глиняных и восковых табличках. Затем сами сделали бумагу из ветоши, очень увлекательный творческий процесс. Для меня было открытием, что из ветоши можно делать бумагу. И в конце вкусный чай со сладостями. Юрий и Елена очень увлечённые своим делом и творческие люди. Особенную атмосферу вечеру придали стихи Юрия, которые нам читала Елена. Очень благодарны Елене и Юрию за такое душевное мероприятие и однозначно рекомендуем к посещению.

  • Т
    Татьяна
    6 января 2026
    Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
    Отличный мастер класс, ушли с бумагой, сделанной своими руками. Рекомендую к посещению.
  • С
    Стенина
    13 ноября 2025
    Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
    Очень понравился мастер-класс, узнали много нового об изготовлении бумаги, сами попробовали, очень интересно и увлекательно! Отдельная благодарность за атмосферу и очень вкусный чай с угощениями! Однозначно рекомендую.
  • М
    Мария
    29 октября 2025
    Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
    Тихое душевное место, приятные Елена и Юрий, очень увлекательный рассказ про историю появления бумаги и что было до неё! Нам
    читать дальше

    продемонстрировали и дали попробовать писать на разных поверхностях (восковые и глиняные дощечки, кожа козы, пергамент, береста и др) Сами сделали бумагу из ветоши (старой ткани), нанесли рисунок! Пока бумага сохла, попили вкусный Иван чай с домашним вареньем из одуванчиков, с мёдом и домашним печеньем. Особый чуткий и внимательный подход Елены и Юрия к гостям) благодарим от всей души)

    Тихое душевное место, приятные Елена и Юрий, очень увлекательный рассказ про историю появления бумаги и чтоТихое душевное место, приятные Елена и Юрий, очень увлекательный рассказ про историю появления бумаги и чтоТихое душевное место, приятные Елена и Юрий, очень увлекательный рассказ про историю появления бумаги и чтоТихое душевное место, приятные Елена и Юрий, очень увлекательный рассказ про историю появления бумаги и чтоТихое душевное место, приятные Елена и Юрий, очень увлекательный рассказ про историю появления бумаги и что
  • В
    Валерия
    4 октября 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Добрый день, экскурсия очень понравилась и взрослым и детям, не "нудно" очень живо и интересно, спасибо Никите)
  • Ю
    Юлиана
    24 августа 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Никита - потрясающий гид и прекрасный рассказчик! наша группа осталась в полном восторге от экскурсии. Маршрут, содержание, глубина познаний Никиты,
    читать дальше

    всё очень понравилось. Особенно отмечу тот факт, что Никита подстроился под все наши специфические запросы по месту и времени начала, по маршруту, по времени перерывов и т. д. Когда в следующий раз будем в Пскове, однозначно пойдем на экскурсию с Никитой еще!

  • Е
    Елена
    27 июля 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Никита отличный экскурсовод и очень приятный человек, все четко и по делу, экскурсия была адаптирована под ребёнка, привез настоящие доспехи, ребёнок в восторге. Благодарю и рекомендую!
    Никита отличный экскурсовод и очень приятный человек, все четко и по делу, экскурсия была адаптирована подНикита отличный экскурсовод и очень приятный человек, все четко и по делу, экскурсия была адаптирована подНикита отличный экскурсовод и очень приятный человек, все четко и по делу, экскурсия была адаптирована подНикита отличный экскурсовод и очень приятный человек, все четко и по делу, экскурсия была адаптирована подНикита отличный экскурсовод и очень приятный человек, все четко и по делу, экскурсия была адаптирована под
  • О
    Ольга
    18 июля 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Очень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историю, восстановите картину прошлого. Никита прекрасный рассказчик, знает все и даже чуть больше). А гид, который еще и фотографирует, так вообще навес золота))
    Очень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историюОчень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историюОчень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историюОчень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историюОчень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историюОчень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историюОчень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историюОчень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историюОчень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историю
  • О
    Олеся
    1 июля 2025
    Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги
    Благодарим Юрия и Елену да чудесно проведенное время! Мастер класс будет полезен и интересен взрослым и детям любого школьного возраста.
    Со
    читать дальше

    мной был подросток, уж этот возраст сложно сейчас удивить и заинтересовать. Но чудеснейшая обстановка мастерской! Программа! История! Поглотили его целиком и полностью) рекомендую и буду рекомендовать всем! Благодарю 🙏🏼

    Благодарим Юрия и Елену да чудесно проведенное время! Мастер класс будет полезен и интересен взрослым и детям любого школьного возраста
  • А
    Алёна
    10 июня 2025
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Спасибо Никите за интересную экскурсию по Изборску и Печорам!
    Экскурсия началась вовремя, проходила на комфортном микроавтобусе, Никита отвечал на все наши вопросы и перестраивался под запросы нашей мини-группы.
    Удачи и процветания!

Ответы на вопросы от путешественников по Печорам в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Печорах
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне;
  2. Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси;
  3. Печоры: мастер-класс по старинному литью бумаги.
Какие места ещё посмотреть в Печорах
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Труворово городище;
  2. Словенские ключи;
  3. Псково-Печерский монастырь.
Сколько стоит экскурсия по Печорам в январе 2026
Сейчас в Печорах в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 9335. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Печорах на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 59 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март