1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
Начало: Псков
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
6 670₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника в ремесленной деревне
Отправить в печь собственный ароматный пряник и узнать историю этого лакомства
Начало: В ремесленной деревне
Завтра в 10:30
11 июня в 10:00
от 4 000₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Душистый мастер-класс «Печорские травы»: ткачество на бердечке
Создать невероятное панно с элементами трав и цветов с нуля
Начало: В деревне Сорокино
Завтра в 11:30
10 июня в 11:00
от 6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина19 мая 2024нам очень понравилось на Хлебном хуторе! гид Ольга интересно рассказала об этом месте и истории пряника, провела нам мастер-класс очень колоритная ремесленная деревня, есть где прогуляться там же мы пообедали вкусными домашними пельменями и борщом)
- ВВалерия6 мая 2024Никита настоящий профессионал! Он историк, прекрасный рассказчик, увлечённый историей Псковского края, его широкий кругозор позволяет разъяснить любую тему, ответить на
- ААлександр4 мая 2024Большое спасибо Ольге за душевную встречу! Очень хорошо, качественно, легко, интересно, позитивно и вкусно. Рекомендую для взрослых, детей и пёселей. Развития вашему делу!
- ААнна1 мая 2024Остались очень довольны экскурсией. Продуманный маршрут, доступная и интересная информация. Отдельное спасибо за терпение к детям и их вопросам. Однозначно рекомендуем! Никита потрясающий рассказчик с невероятно широким кругозором. Слушать было одно удовольствие!
- ООксана3 января 2024Все очень понравилось, было познавательно и интересно. Всем рекомендуем гида.
Ответы на вопросы от путешественников по Печорам в категории «Для школьников»
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