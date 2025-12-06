Индивидуальная
Мастер-класс по изготовлению печорского пряника
Примите участие в мастер-классе по приготовлению пряника и узнайте секреты ремесленного хутора. Вас ждёт чаепитие, экскурсия и прогулка по лесной тропе
Начало: В ремесленной деревне
Завтра в 10:30
11 дек в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 30 чел.
Групповая
до 20 чел.
Печоры: мастер-класс по литью бумаги
Окунитесь в мир старинного ремесла и создайте уникальную бумагу в Печорах. Вас ждёт мастерская, чай из самовара и много интересного
Начало: В деревне Тайлово (3 км от центра города)
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Исторические тайны Печор
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя крепости и монастыри, которые расскажут вам о прошлом и настоящем этого уникального региона
Начало: Псков
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
9335 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда6 декабря 2025Замечательное место с аистами)
- ССтенина13 ноября 2025Очень понравился мастер-класс, узнали много нового об изготовлении бумаги, сами попробовали, очень интересно и увлекательно! Отдельная благодарность за атмосферу и очень вкусный чай с угощениями! Однозначно рекомендую.
- ААлександра30 октября 2025Все очень понравилось 😊
- ММария29 октября 2025Тихое душевное место, приятные Елена и Юрий, очень увлекательный рассказ про историю появления бумаги и что было до неё! Нам
- ВВера26 октября 2025Очень душевная, уютная и гостепреимная атмосфера. Вкусная и домашняя еда после мастеркласса. Очень рады что такие люди, преданные своему делу окружают нас. Процветания вам.
- ВВалерия4 октября 2025Добрый день, экскурсия очень понравилась и взрослым и детям, не "нудно" очень живо и интересно, спасибо Никите)
- ЮЮлиана24 августа 2025Никита - потрясающий гид и прекрасный рассказчик! наша группа осталась в полном восторге от экскурсии. Маршрут, содержание, глубина познаний Никиты,
- ЛЛюбовь1 августа 2025Понравился мастер-класс по изготовлению пряников: сначала Ольга рассказала об особенностях приготовления пряников, далее мы их изготовили и отправили выпекаться, погуляли
- ЕЕлена27 июля 2025Никита отличный экскурсовод и очень приятный человек, все четко и по делу, экскурсия была адаптирована под ребёнка, привез настоящие доспехи, ребёнок в восторге. Благодарю и рекомендую!
- ООльга18 июля 2025Очень интересный экскурс в историю. Особенно понравился Изборск. Рекомендую попасть туда именно с Никитой, вспомните историю, восстановите картину прошлого. Никита прекрасный рассказчик, знает все и даже чуть больше). А гид, который еще и фотографирует, так вообще навес золота))
- ООлеся1 июля 2025Благодарим Юрия и Елену да чудесно проведенное время! Мастер класс будет полезен и интересен взрослым и детям любого школьного возраста.
Со
- ААлёна10 июня 2025Спасибо Никите за интересную экскурсию по Изборску и Печорам!
Экскурсия началась вовремя, проходила на комфортном микроавтобусе, Никита отвечал на все наши вопросы и перестраивался под запросы нашей мини-группы.
Удачи и процветания!
- ЕЕлена5 июня 2025Прекрасная экскурсия! Никита очень образованный и увлеченный человек! 6 часов на одном дыхании.
Все очень интересно, структурировано, уместный юмор.
Это не заученный
- ЕЕлена17 мая 2025Было интересно и взрослым, и детям! И очень вкусно. Рекомендую выделить на посещение время с запасом-есть где погулять и чем заняться
- ЕЕкатерина12 мая 2025Приятное место, рекомендую для посещения.
- ММешалкина24 апреля 2025Отлично прошла экскурсия! Все доступно и интересно было рассказано, маршрут не сложный и интересный!
- ССветлана8 апреля 2025Никита, спасибо вам большое за проведенную экскурсию! Интересно слушать, почерпнули новые факты из истории, рассказ был интересный, не сильно перегруженный.
- ЕЕлена1 апреля 2025Спасибо Никите за содержательную и очень интересную экскурсию. Смело рекомендуем Никиту, как большого профессионала и приятного человека. Экскурсия насыщенная и объёмная, тем не менее пролетела легко и даже 9-летнему ребёнку зашла.
- ЕЕлена28 февраля 2025Интересный хутор. Интересно о пряниках. Молодцы, что дают самим его сделать. И чай с пряниками = вкусно. Погода была солнечная,
- ООльга23 сентября 2024Экскурсия будет интересна людям, увлекающимся историей, реконструкцией исторических событий.
