Описание Фото Ответы на вопросы В одной экскурсии - посетите и узнаете историю главных достопримечательностей Псковщины - Псковский кремль, сейчас его называют самый мощный кремль России; побываем в Старом Изборске - крепости XIV века и Псковско-Печорской обители. Каждая из крепостей уникальна.

Любовь Ваш гид в Печорах Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 19 800 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 8 часов 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Обзорная экскурсия по трем достопримечательностям – Псковскому кремлю, Изборской крепости и Псково-Печорскому монастырю. За один день, Вы увидите главные жемчужины Псковской области! Посетим Псковский Кремль-самый мощный кремль России, разберемся в фортификации города-крепости, в главном соборе Пскова, восхитимся – самым высоким иконостасом на северо-западе России. Вспомним историю о трех варяжских братьев, которые пришли княжить на эти земли. Узнаете где правда, а где легенда. В Изборске – побываем в “подлинной” крепости 14века, и на Труворовом городище, куда по приданию приходил младший брат Рюрика. От средневековой крепости, спустимся к Городищенскому озеру и Словенским ключам, здесь круглый год живут- лебеди, ставшие символом Старого Изборска. Из ключей можно набрать воду, рекомендуется взять пустую тару. Озеро и ключи не замерзают даже зимой. В самом “западном” городе Печоры – услышите историю обители, которая никогда не закрывалась – Псково-Печорский мужской монастырь. Узнаете о малочисленном народе - сету, сейчас их около 200чел-к, проживающем на этих землях и сохранившие свои традиции и обычаи. Важная информация: Экскурсия рассчитана на целый день. Подходит для небольших компаний, пар, семей с детьми, возраст от 8 лет, более младшего возраста не рекомендуется.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату