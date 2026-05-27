В одной экскурсии - посетите и узнаете историю главных достопримечательностей Псковщины - Псковский кремль, сейчас его называют самый мощный кремль России; побываем в Старом Изборске - крепости XIV века и Псковско-Печорской обители. Каждая из крепостей уникальна.
Описание экскурсииОбзорная экскурсия по трем достопримечательностям – Псковскому кремлю, Изборской крепости и Псково-Печорскому монастырю. За один день, Вы увидите главные жемчужины Псковской области! Посетим Псковский Кремль-самый мощный кремль России, разберемся в фортификации города-крепости, в главном соборе Пскова, восхитимся – самым высоким иконостасом на северо-западе России. Вспомним историю о трех варяжских братьев, которые пришли княжить на эти земли. Узнаете где правда, а где легенда. В Изборске – побываем в “подлинной” крепости 14века, и на Труворовом городище, куда по приданию приходил младший брат Рюрика. От средневековой крепости, спустимся к Городищенскому озеру и Словенским ключам, здесь круглый год живут- лебеди, ставшие символом Старого Изборска. Из ключей можно набрать воду, рекомендуется взять пустую тару. Озеро и ключи не замерзают даже зимой. В самом “западном” городе Печоры – услышите историю обители, которая никогда не закрывалась – Псково-Печорский мужской монастырь. Узнаете о малочисленном народе - сету, сейчас их около 200чел-к, проживающем на этих землях и сохранившие свои традиции и обычаи. Важная информация: Экскурсия рассчитана на целый день. Подходит для небольших компаний, пар, семей с детьми, возраст от 8 лет, более младшего возраста не рекомендуется.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Псковский кремль
- Псково-Печорский монастырь
- Старый Изборск
- Труворово городище
- Словенские ключи
Место начала и завершения?
Псков, Октябрьский пр-т, Октябрьская площадь
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Экскурсия рассчитана на целый день
- Подходит для небольших компаний, пар, семей с детьми, возраст от 8 лет, более младшего возраста не рекомендуется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
