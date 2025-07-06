Индивидуальная экскурсия в питомник северных ездовых собак - это шанс пообщаться с дружелюбными хаски и якутскими лайками. Гости смогут узнать о характере и жизни каждой собаки, их питании и тренировках.Прогулка

проходит без цепей и вольеров, что делает общение с питомцами максимально комфортным и радостным. Посетители получат массу положительных эмоций и смогут сделать памятные фотографии. Важно помнить, что кормить собак запрещено, а на территорию питомника лучше приходить в удобной одежде

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения питомника - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться прогулками на свежем воздухе в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от общения с собаками, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, экскурсия может быть интересной благодаря зимним пейзажам, но необходимо одеваться теплее.

Сейчас июль — это идеальное время.