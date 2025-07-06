Индивидуальная экскурсия в питомник северных ездовых собак - это шанс пообщаться с дружелюбными хаски и якутскими лайками. Гости смогут узнать о характере и жизни каждой собаки, их питании и тренировках.
Прогулка
Прогулка
5 причин купить эту экскурсию
- 🐾 Контактное общение с собаками
- 📸 Возможность сделать фото
- 🗣️ Узнать о северных породах
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🚗 Доступно на личном транспорте
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения питомника - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться прогулками на свежем воздухе в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от общения с собаками, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, экскурсия может быть интересной благодаря зимним пейзажам, но необходимо одеваться теплее.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Что можно увидеть
- Питомник северных ездовых собак
Описание экскурсииПриглашаем вас на уникальную индивидуальную экскурсию в наш семейный питомник северных ездовых собак! Это идеальное мероприятие для любителей животных и тех, кто хочет узнать больше о северных породах. В нашем питомнике вы сможете не только пообщаться с веселыми и дружелюбными хаски и якутскими лайками, но и узнать много нового о них. Что вас ждёт:• Контактное общение с питомцами. Прогулка по питомнику без цепей и вольеров — здесь можно обниматься, играть с собаками и делать фотографии на память.
- Знакомство с каждой собакой. Мы расскажем вам о характере каждого питомца, его статусе в стае и поделимся интересными фактами о жизни собак в упряжке. Что вы узнаете:• Процессы ухода и тренировок. Вы узнаете, как кормим собак, заботимся о них, а также о тренировках для работы в упряжке.
- Отличия хаски и якутских лаек. Узнайте, чем эти северные породы отличаются друг от друга, и откройте для себя их уникальные особенности. Мы гарантируем, что экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и радость от общения с пушистыми и добрыми друзьями! Важная информация: Рекомендация посещения питомника: - Кормить собак и проносить еду на территорию строго запрещено! - Соответствующая погоде одежда, мероприятия проходят на улице. Одежда без меховых свисающих элементов. Собаки любят обниматься, ставят лапы, могут испачкать, когтями оставить зацепку на одежде, а летом, в сезон активной линьки оставить сувенир в виде шерсти на одежде. - Дети находятся под полным контролем взрослых. - Детские игрушки пронесенные на территорию питомника, будут расценены собаками как подарок, могут испортить. - На территории питомника туалета нет, по этому рекомендуем посетить его заранее. - Общественный транспорт к нам не ходит, добраться можно только на личном транспорте, либо на такси. - Если вы боитесь большого количества собак, просьба сообщить заранее, мы выпустим самых послушных и комфортное для вас количество собак.
Ежедневно с 10.00 до 20.00 по предварительной записи. Запись ведется на начало часа к примеру с 10.00 до 11.00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия
- Общение
- Фотосессии на свою технику
Что не входит в цену
- Катания на упряжке
- Художественная фотосессия
- Прогулки и дог-треккинг
Место начала и завершения?
С. Алексино. ул. Большая, д14
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10.00 до 20.00 по предварительной записи. Запись ведется на начало часа к примеру с 10.00 до 11.00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Благодарим вас за бронирование, мы с нетерпением ждем встречи с вами. Уверены, что вы получите незабываемые впечатления от общения с нашими собаками
- Если у вас возникнут какие-либо вопросы или что-то изменится, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы сделаем все возможное, чтобы ваше пребывание у нас было максимально комфортным и приятным
- Наши номера для связи:
- +7 (980) 747-12-52 Александр (WhatsApp, Telegram)
- +7 (910) 664-58-60 Анастасия (WhatsApp, Telegram)
- Наш сайт: xacku-pz. ru
- Группа VK: vk. com/xacku-pz
- Профиль на яндекс картах: yandex. ru/profile/242036682600
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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