Экскурсии в Переславле-Залесском

Отзыв на: Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру О Ольга 5 Очень приятная и артистичная гид Марина. Люблю когда экскурсрвод получает удовольствие от своей работы. Это настроение передается и экскурсантам. Спасибо за экскурсию.

Отзыв на: Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто! Е Елена 5 Юрий - потрясающий рассказчик, идеально знающий историю своего края. Приятное, интересное, глубокое, комфортное изложение, гибкость в подходе, корректировка маршрута по нашему желанию. За все это Юрию огромное спасибо! Искренне рекомендую!

Отзыв на: Переславль-Залесский: воин и рыбак Н Наталья 5 Прошла экскурсия вовремя и только для нас двоих. Была возможность общаться и задавать вопросы. Очень интересно. Гид Александр молодец!

Отзыв на: Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру Т Татьяна 5 Экскурсия с Натальей очень понравилась. Мы погрузились в историю самых значимых событий города и увидели его совершенно другими глазами. Маршрут несложный и неутомительный, Наталья- настоящий профессионал, умеющий вызвать интерес у туриста любого возраста. Желаем всем гостям Переславля-Залесского получить удовольствие от прикосновения к истории нашей страны

Отзыв на: Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру А Александра 5 Спасибо гиду Марине за экскурсию. Очень увлекательно и эмоционально. Введите более длинный формат экскурсии, часа на 2, чтобы успеть охватить побольше, я бы с радостью сходила.

Отзыв на: Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто! М Мария 5 Отличная экскурсия) много всего того, чего сами бы не увидели и не узнали) спасибо!

Отзыв на: Переславль-Залесский: из 12 века в 21 А Андрей 5 Хочу поблагодарить Анну за чудесную экскурсию, которая оставила много приятных впечатлений. Анна действительно тот человек который любит Переславль Залесский. Спасибо Вам большое. Рекомендую.

Отзыв на: Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто! Ю Юлия 5 Замечательная Экскурсия, грамотный маршрут, хороший автомобиль гида. Все понравилось

Отзыв на: Переславль-Залесский: город, где заблудилось время Н Наталия 5 Спасибо Наталье за яркую экскурсию. Любит город, историю и своё дело. Позитивные эмоции, интересная информация и приятно проведённое время.