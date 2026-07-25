Экскурсии в Переславле-Залесском

Индивидуальная
до 8 чел.
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
Главные достопримечательности исторического сердца города на обзорной экскурсии
Начало: У ресторана Тройка
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 2850 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПереславль-Залесский: от основания до наших дней
Пройти по центру с горожанкой 19 века и узнать об истории и культуре древнего города
Начало: На Народной площади
12 авг в 08:00
17 авг в 08:30
от 4200 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
15 авг в 14:30
29 авг в 14:30
708 ₽
745 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Узнайте больше о Переславле-Залесском, прогуливаясь по его историческим местам. Погрузитесь в атмосферу старины и откройте для себя культурное наследие
Начало: На Красной площади
22 авг в 11:15
29 авг в 14:15
800 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 12 чел.
Переславский кремль: от северных до южных ворот
Исследуйте древнюю улицу Переславля, погрузитесь в истории и факты, прогуливаясь от северных до южных ворот Кремля. Откройте сердце города
Начало: На Ростовской улице
Завтра в 12:15
22 авг в 12:15
708 ₽
745 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
Завтра в 10:00
11 авг в 11:30
от 6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Переславль
Прикоснуться к истории города и раскрыть его идентичность на обзорной экскурсии
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Перекрёсток времён: путешествие в Переславле
Пройти по главному мосту, увидеть исторические памятники, старинные храмы и интересные уголки города
Начало: На улице Ростовской
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 3950 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу Переславля-Залесского, исследуя его живописные уголки и исторические памятники. Увлекательное путешествие на вашем авто
Начало: На Садовой улице
Завтра в 09:00
10 авг в 13:30
от 5550 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В гости к хаски, якутским лайкам и мини-козам
Посетить дом хаски и мини-коз, где к животным относятся как к партнёрам и полноценным членам семьи
Начало: В селе Алексино, Переславский район
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 800 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас
Начало: На улице Садовая
Завтра в 09:45
10 авг в 13:00
от 5499 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Квест-экскурсия «Пешком по Переславлю»
Узнать всё самое интересное о городе и увидеть ключевые места - в весёлом и познавательном формате
Начало: На улице Садовой
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от 3600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Славный град Переславль-Залесский (на вашем автомобиле)
Обзорная экскурсия в Переславле-Залесском на вашем авто. Легенды, древние храмы и Плещеево озеро. Идеально для первого визита и повторного открытия
Начало: :Садовая 10. Возле отеля Тройка
Завтра в 13:00
10 авг в 08:30
от 6350 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
Лучший выборКвест «Переславский бестиарий» (6+)
Помочь Ряпушке собрать буквы и отыскать фантастических и реальных обитателей Залесья
Начало: На Красной площади
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Ваш лучший день в Переславле-Залесском (на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу древнего города, создайте сувенир и насладитесь местной кухней. История и творчество в одном дне
Начало: У Спасо - Преображенского собора
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский
Откройте для себя духовное и историческое наследие Переславля-Залесского в увлекательной индивидуальной экскурсии
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского и узнайте, как древний город связан с Александром Невским и Петром I. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: На Красной площади
12 авг в 09:30
13 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Переславль-Залесский! (на вашем автомобиле)
Переславль-Залесский: история, легенды и живописные виды. Погружение в прошлое и настоящее древнего города с профессиональным гидом
Начало: На улице Садовая
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 6590 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Переславль: как всё начиналось (на вашем авто)
Посетить самые древние места города и прикоснуться к его истокам
Начало: На Красной площади
12 авг в 09:30
13 авг в 09:00
от 4650 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерний Переславль
Вечерняя прогулка по Переславлю откроет вам новые грани города. Исследуйте его улицы и достопримечательности в свете фонарей, узнайте больше о его истории
Начало: На Советской улице
Завтра в 16:30
10 авг в 16:30
от 3980 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды и смотровые площадки Переславля-Залесского (на вашем авто)
Приглашаем в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с захватывающими панорамами и легендами
Начало: В райне автовокзала
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада»
Исследовать два исторических центра Переславля и узнать их тайны на весёлой прогулке-игре
Начало: У Спасо-Преображенского собора
12 авг в 09:00
13 авг в 09:30
от 4500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Переславль-Залесский: земля русской святости
О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения
Завтра в 16:00
10 авг в 08:30
от 6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Переславская Венеция
Полюбоваться Переславлем-Залесским и по желанию прокатиться на лодке
Начало: На Красной площади
Завтра в 09:00
21 авг в 09:30
от 5100 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вкусные истории у Плещеева озера (на вашем автомобиле)
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте мифы о Синем камне и насладитесь дегустацией местных продуктов
Начало: В центре Переславля-Залесского
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 6867 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исчезнувшие церкви Залесского города (на вашем автомобиле)
Узнайте о судьбе утраченных святынь Переславля-Залесского, посетите живописные места и погрузитесь в богатую духовную историю города
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 6700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Переславль исторический - и гастрономический
Осмотреть достопримечательности древнего города и попробовать ряпушку, местные сыры и мёд
Начало: На Красной площади
Завтра в 10:00
23 авг в 10:00
от 7800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
Увидеть главные места древнего города и раскрыть его секреты с профессиональным гидом
Начало: На Красной площади
Завтра в 10:00
21 авг в 10:30
от 6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
Сравнить реальные и выдуманные истории о деятельности молодого царя в Переславле-Залесском
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 7350 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
К
Дата посещения: 25 июл 2026
Чудесная экскурсия! Прекрасный экскурсовод! Любит свой город, знает о нем все и прекрасно доносит информацию. Очень рекомендую
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В
Дата посещения: 18 июл 2026
Все прошло замечательно! Огромное спасибо экскурсоводу Юрию! Очень знающий и грамотный человек, экскурсия пролетела на одном дыхании! Узнали много нового и интересного. Всем рекомендуем!
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И
Дата посещения: 24 июн 2026
Отличная экскурсия, на микроавтобусе нас провезли по всем знаковым местам ( микроавтобус был заказан по нашей просьбе, т.к. группа 7
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В
Дата посещения: 17 июн 2026
Все хорошо
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В
Дата посещения: 19 апр 2026
Отлично! Мы очень довольны.
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Л
Дата посещения: 23 фев 2026
По городу путишествовали с Юрием, замечательным гидом, с огромным знанием исторических материалов, которые очень интересно доносил до нас историю не
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И
Дата посещения: 4 янв 2026
Экскурсоводом в нашей группе была Наталья (коренная Переяславна!!!) рассказывала историю с большой любовью к своему городу!!! Помимо того, что всегда
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Е
Дата посещения: 4 ноя 2025
Были на экскурсии с Еленой. Очень увлекательно и познавательно. Маленькие детки совершенно не устали. Спасибо за отличную экскурсию 👍
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Е
Дата посещения: 9 июл 2025
Потрясающий гид Марина, она влюбила нас в Переславль! Огромное спасибо за познавательную экскурсию!
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Е
Дата посещения: 4 июн 2025
Все понравилось. Узнали много интересного из истории страны и города.
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Всего 4295 отзывов в Переславле-Залесском
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Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому
Самые популярные экскурсии в Переславле-Залесском
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