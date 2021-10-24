Экскурсии в Переславле-Залесском

Все экскурсии в Переславль-Залесском
Доступно 28 экскурсий 🚌 в Переславль-Залесском на 2021 год, 797 ⭐ отзывов, цены от 520₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 500₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
1ч
1 300₽
за 1-8 чел.
Часто заказывают
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
Главные достопримечательности исторического сердца города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 400₽
за 1-7 чел.
Проникнуться славной историей Переславской земли
На этой экскурсии будут звучат "громкие" имена многовековой русской истории - тесно связанных с...
в любой день в светлое время суток
1ч
600₽
за 1 чел.
Гастропутешествие по ферме Марии Коваль
Открыть секреты сыроварения, прогуляться по ферме и продегустировать местные сорта сыра
в понедельник, четверг и пятницу в 13:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 375₽
за 1-24 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 580₽
за 1-7 чел.
Добро пожаловать в Переславль-Залесский!
Увидеть Красную площадь, походить по воде Плещеева озера и отыскать уютные уголки древнего города
Индивидуальная экскурсия
1ч
1 250₽
за 1-21 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 800₽
за 1-4 чел.
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто!
Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых колоритных древнерусских городов
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 500₽
за 1-8 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 598₽
за 1-8 чел.
Очень популярно сейчас
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Прогуляться по древним улочкам, услышать сюжеты о старинных храмах и посетить Никольский монастырь
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Переславль-Залесский: Три средневековых крепости
Приглашаю вас на экскурсию по Переславлю-Залесскому - городу, который в свое время стоял на защите...
Пн. -чт. с 9 до 17. Пт. с 9 до 15. Сб. -Вс. с 12 до 15.
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 200₽
за 1-8 чел.
Переславль-Залесский: из 12 века в 21
Теплое и вдумчивое путешествие по самым интересным местам города из почетного списка Золотого кольца
Индивидуальная экскурсия
1ч
600₽
за 1 чел.
Часто заказывают
Переславль-Залесский: воин и рыбак
Переславль-Залесский небольшой город, совершенно простых и гостеприимных людей, за полторы тысячи...
Пт, Сб и Вс. в 11:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 680₽
за 1-6 чел.
Святыни Переславля-Залесского
Сакральная история города в переплетении старинных преданий, событий, человеческих судеб и поступков
2ч
520₽
за 1 чел.
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
Прогуляться по древним улочкам, услышать сюжеты о старинных храмах и посетить Никольский монастырь
Индивидуальная экскурсия
5ч
4 750₽
за 1-50 чел.
Переславль-Залесский - город потешного флота
Подробное знакомство с городом Переславль-Залесский - старинным городком, расположенном на берегу озера...
По договорённости
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 680₽
за 1-6 чел.
Вкусные истории у Плещеева озера
Послушать легенды старинного города, увидеть его символы и отведать традиционные фермерские продукты
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 300₽
за 1-9 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
5 200₽
за 1-8 чел.
Переславль-Залесский: земля русской святости
О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 300₽
за 1-19 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 510₽
за 1-7 чел.
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
Сравнить реальные и выдуманные истории о деятельности молодого царя в Переславле-Залесском
Индивидуальный трансфер
3ч
3 600₽
за 1-4 чел.
По договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Переславль-Залесского»
- ООльга24 октября 2021Очень приятная и артистичная гид Марина. Люблю когда экскурсрвод получает удовольствие от своей работы. Это настроение передается и экскурсантам. Спасибо за экскурсию.
- ЕЕлена24 октября 2021Юрий - потрясающий рассказчик, идеально знающий историю своего края. Приятное, интересное, глубокое, комфортное изложение, гибкость в подходе, корректировка маршрута по нашему желанию. За все это Юрию огромное спасибо! Искренне рекомендую!
- Отзыв на: Переславль-Залесский: воин и рыбакННаталья24 октября 2021Прошла экскурсия вовремя и только для нас двоих. Была возможность общаться и задавать вопросы. Очень интересно. Гид Александр молодец!
- ТТатьяна21 октября 2021Экскурсия с Натальей очень понравилась. Мы погрузились в историю самых значимых событий города и увидели его совершенно другими глазами. Маршрут несложный и неутомительный, Наталья- настоящий профессионал, умеющий вызвать интерес у туриста любого возраста. Желаем всем гостям Переславля-Залесского получить удовольствие от прикосновения к истории нашей страны
- ААлександра18 октября 2021Спасибо гиду Марине за экскурсию. Очень увлекательно и эмоционально. Введите более длинный формат экскурсии, часа на 2, чтобы успеть охватить побольше, я бы с радостью сходила.
- ММария18 октября 2021Отличная экскурсия) много всего того, чего сами бы не увидели и не узнали) спасибо!
- Отзыв на: Переславль-Залесский: из 12 века в 21ААндрей18 октября 2021Хочу поблагодарить Анну за чудесную экскурсию, которая оставила много приятных впечатлений. Анна действительно тот человек который любит Переславль Залесский. Спасибо Вам большое. Рекомендую.
- ЮЮлия17 октября 2021Замечательная Экскурсия, грамотный маршрут, хороший автомобиль гида. Все понравилось
- ННаталия16 октября 2021Спасибо Наталье за яркую экскурсию. Любит город, историю и своё дело. Позитивные эмоции, интересная информация и приятно проведённое время.
- Отзыв на: Легенды Плещеева озераИИрина12 октября 2021Экскурсия очень понравилась! Ирина светлый и позитивный человечек. Было интересно, познавательно и тепло… Спасибо!