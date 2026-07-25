Экскурсии в Переславле-Залесском

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можно прочитать в интернете, делилась личными впечатлениями и ощущениями, что было очень интересно!!! Она настоящий профессионал своего дела, который это дело очень любит, а это ценно!!! Благодаря ей от города остались очень теплые впечатления и есть желание вернуться снова!!!! И посмотреть не только обзорную (в целом не очень большую, но познавательную) экскурсию, но и другие!!!