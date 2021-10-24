Экскурсии в Переславле-Залесском

Экскурсии Переславль-Залесского

Все экскурсии в Переславль-Залесском

Доступно 28 экскурсий 🚌 в Переславль-Залесском на 2021 год, 797 ⭐ отзывов, цены от 520₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера
Индивидуальная экскурсия
5
4
5 500
за 1-10 чел.
Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера
Ежедневно
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Индивидуальная экскурсия
4.4
9
3 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Ежедневно
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
Индивидуальная экскурсия
5
107
1 300
за 1-8 чел.
Часто заказывают
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
Главные достопримечательности исторического сердца города на обзорной экскурсии
Проникнуться славной историей Переславской земли
Индивидуальная экскурсия
4.8
16
3 400
за 1-7 чел.
Проникнуться славной историей Переславской земли
На этой экскурсии будут звучат "громкие" имена многовековой русской истории - тесно связанных с...
в любой день в светлое время суток
Гастропутешествие по ферме Марии Коваль
5
2
600
за 1 чел.
Гастропутешествие по ферме Марии Коваль
Открыть секреты сыроварения, прогуляться по ферме и продегустировать местные сорта сыра
в понедельник, четверг и пятницу в 13:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
В село Годеново к Животворящему Кресту Господню
Индивидуальная экскурсия
4 375
за 1-24 чел.
В село Годеново к Животворящему Кресту Господню
По договоренности
Добро пожаловать в Переславль-Залесский!
Индивидуальная экскурсия
4.8
114
3 580
за 1-7 чел.
Добро пожаловать в Переславль-Залесский!
Увидеть Красную площадь, походить по воде Плещеева озера и отыскать уютные уголки древнего города
Город, "переявший славу"
Индивидуальная экскурсия
4.2
9
1 250
за 1-21 чел.
Город, "переявший славу"
По договоренности
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто!
Индивидуальная экскурсия
4.9
93
2 800
за 1-4 чел.
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто!
Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых колоритных древнерусских городов
История, святыни и чудеса древних переславских монастырей
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 500
за 1-8 чел.
История, святыни и чудеса древних переславских монастырей
По договоренности
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Индивидуальная экскурсия
5
41
2 598
за 1-8 чел.
Очень популярно сейчас
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Прогуляться по древним улочкам, услышать сюжеты о старинных храмах и посетить Никольский монастырь
Переславль-Залесский: Три средневековых крепости
Индивидуальная экскурсия
4.7
19
2 500
за 1-10 чел.
Переславль-Залесский: Три средневековых крепости
Приглашаю вас на экскурсию по Переславлю-Залесскому - городу, который в свое время стоял на защите...
Пн. -чт. с 9 до 17. Пт. с 9 до 15. Сб. -Вс. с 12 до 15.
Переславль-Залесский: из 12 века в 21
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
3 200
за 1-8 чел.
Переславль-Залесский: из 12 века в 21
Теплое и вдумчивое путешествие по самым интересным местам города из почетного списка Золотого кольца
Переславль-Залесский: воин и рыбак
Индивидуальная экскурсия
4.8
16
600
за 1 чел.
Часто заказывают
Переславль-Залесский: воин и рыбак
Переславль-Залесский небольшой город, совершенно простых и гостеприимных людей, за полторы тысячи...
Пт, Сб и Вс. в 11:00
Святыни Переславля-Залесского
Индивидуальная экскурсия
5
12
4 680
за 1-6 чел.
Святыни Переславля-Залесского
Сакральная история города в переплетении старинных преданий, событий, человеческих судеб и поступков
Переславль-Залесский: прогулки скозь века. Сборный пешеходный маршрут
4.4
14
550
за 1 чел.
Переславль-Залесский: прогулки скозь века. Сборный пешеходный маршрут
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
4.9
28
520
за 1 чел.
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
Прогуляться по древним улочкам, услышать сюжеты о старинных храмах и посетить Никольский монастырь
Переславль-Залесский - город потешного флота
Индивидуальная экскурсия
5
10
4 750
за 1-50 чел.
Переславль-Залесский - город потешного флота
Подробное знакомство с городом Переславль-Залесский - старинным городком, расположенном на берегу озера...
По договорённости
Вкусные истории у Плещеева озера
Индивидуальная экскурсия
5
19
4 680
за 1-6 чел.
Вкусные истории у Плещеева озера
Послушать легенды старинного города, увидеть его символы и отведать традиционные фермерские продукты
Два монастыря и святой источник города Залесья
Индивидуальная экскурсия
3 300
за 1-9 чел.
Два монастыря и святой источник города Залесья
По договоренности
Переславль-Залесский: земля русской святости
Индивидуальная экскурсия
5
8
2ч 30м
5 200
за 1-8 чел.
Переславль-Залесский: земля русской святости
О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения
Истоки истории Переславля-Залесского
Индивидуальная экскурсия
5
6
3 300
за 1-19 чел.
Истоки истории Переславля-Залесского
По договоренности
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
Индивидуальная экскурсия
5
124
3 510
за 1-7 чел.
По следам Петра I в Переславле: предания и факты
Сравнить реальные и выдуманные истории о деятельности молодого царя в Переславле-Залесском
Трансфер до Годеново
Индивидуальный трансфер
3 600
за 1-4 чел.
Трансфер до Годеново
По договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Переславль-Залесского»

  • Отзыв на: Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
    О
    Ольга
    24 октября 2021
    5
    Очень приятная и артистичная гид Марина. Люблю когда экскурсрвод получает удовольствие от своей работы. Это настроение передается и экскурсантам. Спасибо за экскурсию.
  • Отзыв на: Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто!
    Е
    Елена
    24 октября 2021
    5
    Юрий - потрясающий рассказчик, идеально знающий историю своего края. Приятное, интересное, глубокое, комфортное изложение, гибкость в подходе, корректировка маршрута по нашему желанию. За все это Юрию огромное спасибо! Искренне рекомендую!
  • Отзыв на: Переславль-Залесский: воин и рыбак
    Н
    Наталья
    24 октября 2021
    5
    Прошла экскурсия вовремя и только для нас двоих. Была возможность общаться и задавать вопросы. Очень интересно. Гид Александр молодец!
  • Отзыв на: Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
    Т
    Татьяна
    21 октября 2021
    5
    Экскурсия с Натальей очень понравилась. Мы погрузились в историю самых значимых событий города и увидели его совершенно другими глазами. Маршрут несложный и неутомительный, Наталья- настоящий профессионал, умеющий вызвать интерес у туриста любого возраста. Желаем всем гостям Переславля-Залесского получить удовольствие от прикосновения к истории нашей страны
  • Отзыв на: Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
    А
    Александра
    18 октября 2021
    5
    Спасибо гиду Марине за экскурсию. Очень увлекательно и эмоционально. Введите более длинный формат экскурсии, часа на 2, чтобы успеть охватить побольше, я бы с радостью сходила.
  • Отзыв на: Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто!
    М
    Мария
    18 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия) много всего того, чего сами бы не увидели и не узнали) спасибо!
  • Отзыв на: Переславль-Залесский: из 12 века в 21
    А
    Андрей
    18 октября 2021
    5
    Хочу поблагодарить Анну за чудесную экскурсию, которая оставила много приятных впечатлений. Анна действительно тот человек который любит Переславль Залесский. Спасибо Вам большое. Рекомендую.
  • Отзыв на: Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто!
    Ю
    Юлия
    17 октября 2021
    5
    Замечательная Экскурсия, грамотный маршрут, хороший автомобиль гида. Все понравилось
  • Отзыв на: Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    Н
    Наталия
    16 октября 2021
    5
    Спасибо Наталье за яркую экскурсию. Любит город, историю и своё дело. Позитивные эмоции, интересная информация и приятно проведённое время.
  • Отзыв на: Легенды Плещеева озера
    И
    Ирина
    12 октября 2021
    5
    Экскурсия очень понравилась! Ирина светлый и позитивный человечек. Было интересно, познавательно и тепло… Спасибо!
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