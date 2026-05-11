Описание экскурсии
Знакомство с северными ездовыми собаками и мини-козами
На часовой экскурсии в нашем доме вы узнаете об особенностях сибирских хаски и якутских лаек. Все животные привиты, социализированы и очень общительны. Мы предлагаем только живое взаимодействие без цепей и вольеров и относимся к собакам как к партнёрам и полноценным членам семьи. Вы пообщаетесь с нашей жизнерадостной стаей, а также с любопытными мини-козами, и получите порцию самой приятной, как нам кажется, терапии на свете. Фото на вашу технику — бесплатно.
Кроме того, мы предлагаем другие развлечения: профессиональные фотосессии и активный отдых, который доставит удовольствие и вам, и нашим собакам — ведь они всегда рады побегать! Подробнее об услугах ниже.
Дополнительные развлечения и услуги
При бронировании укажите выбранные опции.
Профессиональная фотосессия с хаски
— 15 фото в обработке, время съёмки 40 минут — 5000 ₽
— 30 фото в обработке, время съёмки 1-1,5 часа — 8000 ₽
— 50 фото в обработке, время съёмки не ограничено — 12 000 ₽
— Фотосопровождение — 5000 ₽
Вам не придётся отвлекаться на телефон, чтобы сделать красивые кадры.
Прогулка с хаски с арендой амуниции
Для тех, кто хочет почувствовать себя хозяином северной собаки. Мы подберём для вас собаку, а затем в сопровождении инструктора-каюра вы отправитесь на прогулку. В качестве амуниции используется ошейник и поводок. Дистанция 1 км, продолжительность 30 минут, 500 руб.
Дог-треккинг с арендой амуниции
Для тех, кто любит активный отдых. Мы подберём для вас собаку и сопутствующую амуницию. В качестве экипировки используется специальный пояс, к которому крепится поводок, к поводку крепится собака за шлейку. Так собака вам поможет легче и быстрее преодолеть дистанцию. Треккинг по маршруту проходит в сопровождении инструктора-каюра. Дистанция 6 км, 1500 ₽.
Катание на упряжках с хаски (зимняя услуга)
Взрослые катаются по одному либо с маленьким ребёнком возрастом до 10 лет, не превышая ограничение по весу (100 кг). Дистанция 1000 м, от 1500 ₽ за круг.
Фермерские продукты
А ещё у нас можно купить свежие куриные яйца от наших кур и натуральный пчелиный мёд с соседней пасеки.
Организационные детали
- Приехать в питомник вам нужно самостоятельно. Добраться до нас можно только на личной машине, каршеринге или такси — общественный транспорт к нам не ходит. Мы находимся в Переславском районе, в селе Алексино (меньше часа езды от Переславль-Залесского).
- Одевайтесь по погоде — все мероприятия проходят на улице. Собаки любят обниматься и ставить лапы, учитывайте это при выборе одежды.
- Кормить наших собак и приезжать со своими животными строго запрещено
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Спасибо, что посетили нас ❤️