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В гости к хаски, якутским лайкам и мини-козам

Посетить дом хаски и мини-коз, где к животным относятся как к партнёрам и полноценным членам семьи
Несколько лет назад мы с женой переехали в красивейший уголок Ярославской области, в 40 минутах езды от Переславля-Залесского, и создали семейный дом для северных ездовых собак и мини-коз. А недавно
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открыли двери для гостей, чтобы разделить радость общения с этими животными. Мы расскажем о породах в нашей стае, их образе жизни, содержании и тренировках. Наша дружелюбная команда четвероногих окутает вас теплом и убедит в силе канистерапии.

5
64 отзыва
В гости к хаски, якутским лайкам и мини-козам
В гости к хаски, якутским лайкам и мини-козам
В гости к хаски, якутским лайкам и мини-козам

Описание экскурсии

Знакомство с северными ездовыми собаками и мини-козами

На часовой экскурсии в нашем доме вы узнаете об особенностях сибирских хаски и якутских лаек. Все животные привиты, социализированы и очень общительны. Мы предлагаем только живое взаимодействие без цепей и вольеров и относимся к собакам как к партнёрам и полноценным членам семьи. Вы пообщаетесь с нашей жизнерадостной стаей, а также с любопытными мини-козами, и получите порцию самой приятной, как нам кажется, терапии на свете. Фото на вашу технику — бесплатно.

Кроме того, мы предлагаем другие развлечения: профессиональные фотосессии и активный отдых, который доставит удовольствие и вам, и нашим собакам — ведь они всегда рады побегать! Подробнее об услугах ниже.

Дополнительные развлечения и услуги

При бронировании укажите выбранные опции.

Профессиональная фотосессия с хаски

— 15 фото в обработке, время съёмки 40 минут — 5000 ₽
— 30 фото в обработке, время съёмки 1-1,5 часа — 8000 ₽
— 50 фото в обработке, время съёмки не ограничено — 12 000 ₽
— Фотосопровождение — 5000 ₽

Вам не придётся отвлекаться на телефон, чтобы сделать красивые кадры.

Прогулка с хаски с арендой амуниции

Для тех, кто хочет почувствовать себя хозяином северной собаки. Мы подберём для вас собаку, а затем в сопровождении инструктора-каюра вы отправитесь на прогулку. В качестве амуниции используется ошейник и поводок. Дистанция 1 км, продолжительность 30 минут, 500 руб.

Дог-треккинг с арендой амуниции

Для тех, кто любит активный отдых. Мы подберём для вас собаку и сопутствующую амуницию. В качестве экипировки используется специальный пояс, к которому крепится поводок, к поводку крепится собака за шлейку. Так собака вам поможет легче и быстрее преодолеть дистанцию. Треккинг по маршруту проходит в сопровождении инструктора-каюра. Дистанция 6 км, 1500 ₽.

Катание на упряжках с хаски (зимняя услуга)

Взрослые катаются по одному либо с маленьким ребёнком возрастом до 10 лет, не превышая ограничение по весу (100 кг). Дистанция 1000 м, от 1500 ₽ за круг.

Фермерские продукты

А ещё у нас можно купить свежие куриные яйца от наших кур и натуральный пчелиный мёд с соседней пасеки.

Организационные детали

  • Приехать в питомник вам нужно самостоятельно. Добраться до нас можно только на личной машине, каршеринге или такси — общественный транспорт к нам не ходит. Мы находимся в Переславском районе, в селе Алексино (меньше часа езды от Переславль-Залесского).
  • Одевайтесь по погоде — все мероприятия проходят на улице. Собаки любят обниматься и ставить лапы, учитывайте это при выборе одежды.
  • Кормить наших собак и приезжать со своими животными строго запрещено

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В селе Алексино, Переславский район
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 647 туристов
В 2016 году мы переехали сюда, чтобы жить рядом с северными собаками, и теперь делимся этой любовью с гостями. Расскажем о каждой собаке, её характере и привычках, об уходе, питании и
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тренировках. Познакомим с хаски, лайками и мини-козами. А ещё у нас можно погулять с собаками, устроить фотосессию, пройти дог-трекинг или зимой прокатиться на упряжке. И конечно, у нас можно купить свежие куриные яйца от своих несушек и натуральный мёд с соседней пасеки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
4
3
2
1
Мария
Я очень рада, что мы (я, муж и ребенок 4 лет) решили приехать к Александру и Анастасии. Это стало одним из самых ценных наших воспоминаний за несколько дней в Переславле-Залесском.

Я
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не сразу решилась ехать. С одной стороны, мне очень хотелось, чтобы наш сын пообнимался с собаками. С другой стороны, сама я собак боюсь и не была уверена, смогу ли комфортно себя там чувствовать. Тем удивительнее мне было находиться среди собак, гладить их, смотреть в глаза и не чувствовать страха!

После общения мы пошли на прогулку 2 км. И это было хорошо: если среди большого количества собак наш сын иногда начинал стесняться, то на прогулке он почувствовал себя абсолютно свободно и каждые 200 метров обнимал Чарли. Ну и местность там очень красивая!

Ещё мы заранее заказали услугу фотосопровождения. Фотографии получились замечательные, очень живые, теплые!

Я очень рада, что мы (я, муж и ребенок 4 лет) решили приехать к Александру и
Я очень рада, что мы (я, муж и ребенок 4 лет) решили приехать к Александру и
Я очень рада, что мы (я, муж и ребенок 4 лет) решили приехать к Александру и
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо вам за такой тёплый и подробный отзыв! Нам очень приятно, что вы решились приехать, несмотря на страх, и в
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итоге смогли не только комфортно провести время, но и получить удовольствие. Рады, что прогулка и фотосъёмка стали для всей семьи ярким воспоминанием. Ждём вас снова в гости!

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т
ребенок был счастлив встрече с собаками! приедем обязательно ещё раз!
ребенок был счастлив встрече с собаками! приедем обязательно ещё раз!
ребенок был счастлив встрече с собаками! приедем обязательно ещё раз!
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Надежда
Потрясающая встреча с хаски! Я очень боюсь собак и это было для меня важное событие, чтобы встать на путь преололения своего страха. Очень доброжелательные и словохотривые хозяева, которые занимаются любимым
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делом. Хаски замечательные, все разные по характеру, окрасу и повадкам. Было замечательно за ними наблюдать и знакомиться. Есть те с кем особенно подружилась) Собаки любят общение с людьми и это очень меня воодушевило!
Спасибо вам ребята за гостеприимный прием и за возможность пообщаться с большой семьей Хаски!

Потрясающая встреча с хаски! Я очень боюсь собак и это было для меня важное событие, чтобы
Потрясающая встреча с хаски! Я очень боюсь собак и это было для меня важное событие, чтобы
Потрясающая встреча с хаски! Я очень боюсь собак и это было для меня важное событие, чтобы
Потрясающая встреча с хаски! Я очень боюсь собак и это было для меня важное событие, чтобы
Потрясающая встреча с хаски! Я очень боюсь собак и это было для меня важное событие, чтобы
Потрясающая встреча с хаски! Я очень боюсь собак и это было для меня важное событие, чтобы
Александр
Александр
Ответ организатора:
Благодарим за приятный отзыв и высокую положительную оценку! Мы очень рады, что вам понравились наши животные 🥰 Приезжайте ещё, будем очень рады вас видеть.
Спасибо, что посетили нас ❤️
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Ю
Добрые собаки у добрых хозяев. Полный антистресс, эффективная собакотерапия. Якутские лайки особенно хороши!
Добрые собаки у добрых хозяев. Полный антистресс, эффективная собакотерапия. Якутские лайки особенно хороши!
Александр
Александр
Ответ организатора:
Благодарим за приятный отзыв и высокую положительную оценку! Мы очень рады, что вам понравились наши животные 🥰 Приезжайте ещё, будем очень рады вас видеть.
Спасибо, что посетили нас ❤️
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Юлия
Благодарим Александра и Анастасию за возможность пообщаться с их изумительно красивыми и воспитанными собаками! Мы попали к ним в гости как раз в День ездовых собак - 02/02 и были совершенно ими очарованы! Красивые, сильные, ухоженные, а главное - максимально дружелюбные псы! Дети в восторге! Анастасия сделала прекрасные фотографии, смотрю и улыбаюсь)) большое спасибо! Наши наилучшие рекомендации 👍🏻
Благодарим Александра и Анастасию за возможность пообщаться с их изумительно красивыми и воспитанными собаками! Мы попали
Благодарим Александра и Анастасию за возможность пообщаться с их изумительно красивыми и воспитанными собаками! Мы попали
Благодарим Александра и Анастасию за возможность пообщаться с их изумительно красивыми и воспитанными собаками! Мы попали
Благодарим Александра и Анастасию за возможность пообщаться с их изумительно красивыми и воспитанными собаками! Мы попали
Благодарим Александра и Анастасию за возможность пообщаться с их изумительно красивыми и воспитанными собаками! Мы попали
Благодарим Александра и Анастасию за возможность пообщаться с их изумительно красивыми и воспитанными собаками! Мы попали
Благодарим Александра и Анастасию за возможность пообщаться с их изумительно красивыми и воспитанными собаками! Мы попали
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Мария
Благодарим за огромное удовольствие от общения! Очень душевные хозяева и замечательные пушистые ласковые СОБАКИ! Это счастье! Приезжали с детьми, уехали тщательно умытыми и расцелованными обладателями пушистых ушей и крепких лап))) в какой-то момент бросили попытки фотографироваться и решили наслаждаться общением;)
Благодарим за огромное удовольствие от общения! Очень душевные хозяева и замечательные пушистые ласковые СОБАКИ! Это счастье!
Благодарим за огромное удовольствие от общения! Очень душевные хозяева и замечательные пушистые ласковые СОБАКИ! Это счастье!
Благодарим за огромное удовольствие от общения! Очень душевные хозяева и замечательные пушистые ласковые СОБАКИ! Это счастье!
Благодарим за огромное удовольствие от общения! Очень душевные хозяева и замечательные пушистые ласковые СОБАКИ! Это счастье!
Благодарим за огромное удовольствие от общения! Очень душевные хозяева и замечательные пушистые ласковые СОБАКИ! Это счастье!
Благодарим за огромное удовольствие от общения! Очень душевные хозяева и замечательные пушистые ласковые СОБАКИ! Это счастье!
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