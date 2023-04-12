Несколько лет назад мы с женой переехали в красивейший уголок Ярославской области, в 40 минутах езды от Переславль-Залесского, и создали семейный питомник. А недавно открыли двери для посетителей, чтобы разделить радость общения с северными собаками. Мы расскажем о породах в нашей стае, их образе жизни, содержании и тренировках. Наша дружелюбная команда четвероногих окутает вас теплом и убедит в силе канистерапии.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с северными ездовыми собаками

На часовой экскурсии по питомнику вы узнаете об особенностях сибирских хаски и якутских лаек. Все наши животные привиты, социализированы и общительны. Мы предлагаем только живое взаимодействие без цепей и вольеров. И транслируем идею отношения к собакам как к партнёрам и полноценным членам семьи. Вы пообщаетесь с нашей жизнерадостной стаей и получите порцию самой приятной, как нам кажется, терапии на свете. А также сможете сделать фото на свою технику (это бесплатно).

Кроме того, мы предлагаем другие виды развлечений: профессиональные фотосессии и активный отдых, который доставит удовольствие и вам, и нашим собакам — ведь они всегда рады побегать! Подробнее об услугах ниже.

Дополнительные развлечения

При бронировании укажите выбранные опции.

Профессиональная фотосессия с хаски

— 15 фото в обработке, время съёмки 40 минут, 3000 руб.

— 30 фото в обработке, время съёмки 1-1.5 часа, 5000 руб.

— 50 фото в обработке, время съёмки не ограничено, 8000 руб.

Прогулка с хаски с арендой аммуниции

Для тех, кто хочет почувствовать себя хозяином северной собаки. Мы подберём для вас собаку, а затем в сопровождении инструктора-каюра вы отправитесь на прогулку. В качестве амуниции используется ошейник и поводок. Дистанция 1 км, продолжительность 30 минут, 500 руб.

Дог-треккинг с арендой аммуниции

Для тех, кто любит активный отдых. Мы подберём для вас собаку и сопутствующую амуницию. В качестве экипировки используется специальный пояс, к которому крепится поводок, к поводку крепится собака за шлейку. Так, собака вам поможет легче и быстрее преодолеть дистанцию. Треккинг по выбранному маршруту (к озеру или святому источнику) проходит в сопровождении инструктора-каюра. Дистанция 7-8 км, 1500 руб.

Катание на нартах с хаски (зимняя услуга)

Решение по количеству детей в одной нарте принимается каюром перед заездом с учётом безопасности для пассажиров, погодных и прочих условий. Взрослые катаются по одному либо с маленьким ребёнком, не превышая ограничение по весу (90 кг). Дистанция 1100 м

Организационные детали