Посетить питомник ездовых собак, где к животным относятся как к партнёрам и полноценным членам семьи
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Описание
Что вас ожидает
Знакомство с северными ездовыми собаками
На часовой экскурсии по питомнику вы узнаете об особенностях сибирских хаски и якутских лаек. Все наши животные привиты, социализированы и общительны. Мы предлагаем только живое взаимодействие без цепей и вольеров. И транслируем идею отношения к собакам как к партнёрам и полноценным членам семьи. Вы пообщаетесь с нашей жизнерадостной стаей и получите порцию самой приятной, как нам кажется, терапии на свете. А также сможете сделать фото на свою технику (это бесплатно).
Кроме того, мы предлагаем другие виды развлечений: профессиональные фотосессии и активный отдых, который доставит удовольствие и вам, и нашим собакам — ведь они всегда рады побегать! Подробнее об услугах ниже.
Дополнительные развлечения
При бронировании укажите выбранные опции.
Профессиональная фотосессия с хаски
— 15 фото в обработке, время съёмки 40 минут, 3000 руб.
— 30 фото в обработке, время съёмки 1-1.5 часа, 5000 руб.
— 50 фото в обработке, время съёмки не ограничено, 8000 руб.
Прогулка с хаски с арендой аммуниции
Для тех, кто хочет почувствовать себя хозяином северной собаки. Мы подберём для вас собаку, а затем в сопровождении инструктора-каюра вы отправитесь на прогулку. В качестве амуниции используется ошейник и поводок. Дистанция 1 км, продолжительность 30 минут, 500 руб.
Дог-треккинг с арендой аммуниции
Для тех, кто любит активный отдых. Мы подберём для вас собаку и сопутствующую амуницию. В качестве экипировки используется специальный пояс, к которому крепится поводок, к поводку крепится собака за шлейку. Так, собака вам поможет легче и быстрее преодолеть дистанцию. Треккинг по выбранному маршруту (к озеру или святому источнику) проходит в сопровождении инструктора-каюра. Дистанция 7-8 км, 1500 руб.
Катание на нартах с хаски (зимняя услуга)
Решение по количеству детей в одной нарте принимается каюром перед заездом с учётом безопасности для пассажиров, погодных и прочих условий. Взрослые катаются по одному либо с маленьким ребёнком, не превышая ограничение по весу (90 кг). Дистанция 1100 м
Организационные детали
- Приехать в питомник вам нужно самостоятельно. Добраться до нас можно только на машине или такси — общественный транспорт к нам не ходит. Мы находимся в Переславском районе, в селе Алексино (меньше часа езды от Переславль-Залесского).
- Одевайтесь по погоде — все мероприятия проходят на улице. Собаки любят обниматься и ставить лапы, учитывайте это при выборе одежды.
- Кормить наших собак и приезжать со своими животными строго запрещено
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в селе Алексино, Переславский район
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.