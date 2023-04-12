В гости к сибирским хаски и якутским лайкам

Посетить питомник ездовых собак, где к животным относятся как к партнёрам и полноценным членам семьи

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Несколько лет назад мы с женой переехали в красивейший уголок Ярославской области, в 40 минутах езды от Переславль-Залесского, и создали семейный питомник. А недавно открыли двери для посетителей, чтобы разделить радость общения с северными собаками. Мы расскажем о породах в нашей стае, их образе жизни, содержании и тренировках. Наша дружелюбная команда четвероногих окутает вас теплом и убедит в силе канистерапии.
В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
Ближайшие даты:
12
апр
13
апр
14
апр
15
апр
16
апр
17
апр
18
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с северными ездовыми собаками

На часовой экскурсии по питомнику вы узнаете об особенностях сибирских хаски и якутских лаек. Все наши животные привиты, социализированы и общительны. Мы предлагаем только живое взаимодействие без цепей и вольеров. И транслируем идею отношения к собакам как к партнёрам и полноценным членам семьи. Вы пообщаетесь с нашей жизнерадостной стаей и получите порцию самой приятной, как нам кажется, терапии на свете. А также сможете сделать фото на свою технику (это бесплатно).

Кроме того, мы предлагаем другие виды развлечений: профессиональные фотосессии и активный отдых, который доставит удовольствие и вам, и нашим собакам — ведь они всегда рады побегать! Подробнее об услугах ниже.

Дополнительные развлечения

При бронировании укажите выбранные опции.

Профессиональная фотосессия с хаски

— 15 фото в обработке, время съёмки 40 минут, 3000 руб.
— 30 фото в обработке, время съёмки 1-1.5 часа, 5000 руб.
— 50 фото в обработке, время съёмки не ограничено, 8000 руб.

Прогулка с хаски с арендой аммуниции

Для тех, кто хочет почувствовать себя хозяином северной собаки. Мы подберём для вас собаку, а затем в сопровождении инструктора-каюра вы отправитесь на прогулку. В качестве амуниции используется ошейник и поводок. Дистанция 1 км, продолжительность 30 минут, 500 руб.

Дог-треккинг с арендой аммуниции

Для тех, кто любит активный отдых. Мы подберём для вас собаку и сопутствующую амуницию. В качестве экипировки используется специальный пояс, к которому крепится поводок, к поводку крепится собака за шлейку. Так, собака вам поможет легче и быстрее преодолеть дистанцию. Треккинг по выбранному маршруту (к озеру или святому источнику) проходит в сопровождении инструктора-каюра. Дистанция 7-8 км, 1500 руб.

Катание на нартах с хаски (зимняя услуга)

Решение по количеству детей в одной нарте принимается каюром перед заездом с учётом безопасности для пассажиров, погодных и прочих условий. Взрослые катаются по одному либо с маленьким ребёнком, не превышая ограничение по весу (90 кг). Дистанция 1100 м

Организационные детали

  • Приехать в питомник вам нужно самостоятельно. Добраться до нас можно только на машине или такси — общественный транспорт к нам не ходит. Мы находимся в Переславском районе, в селе Алексино (меньше часа езды от Переславль-Залесского).
  • Одевайтесь по погоде — все мероприятия проходят на улице. Собаки любят обниматься и ставить лапы, учитывайте это при выборе одежды.
  • Кормить наших собак и приезжать со своими животными строго запрещено

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в селе Алексино, Переславский район
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Переславля-Залесского

Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Выездные

Похожие туры из Переславля-Залесского

Переславль-Залесский: из 12 века в 21
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
Переславль-Залесский: из 12 века в 21
Теплое и вдумчивое путешествие по самым интересным местам города из почетного списка Золотого кольца
Никольский монастырь
14 апр
15 апр
16 апр
17 апр
3 900 за всё до 6 чел.
Переславль-Залесский: земля русской святости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Переславль-Залесский: земля русской святости
О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения
Завтра
14 апр
15 апр
16 апр
от 5 500 за всё до 3 чел.
Переславль-Залесский для всей семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Переславль-Залесский для всей семьи
Нескучное знакомство со старинным городом для путешественников всех возрастов
на Красной площади
Сегодня
15 апр
16 апр
17 апр
3 900 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Переславле-Залесском. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Переславле-Залесском
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ