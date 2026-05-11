Несколько лет назад мы с женой переехали в красивейший уголок Ярославской области, в 40 минутах езды от Переславля-Залесского, и создали семейный дом для северных ездовых собак и мини-коз. А недавно

открыли двери для гостей, чтобы разделить радость общения с этими животными. Мы расскажем о породах в нашей стае, их образе жизни, содержании и тренировках. Наша дружелюбная команда четвероногих окутает вас теплом и убедит в силе канистерапии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Знакомство с северными ездовыми собаками и мини-козами

На часовой экскурсии в нашем доме вы узнаете об особенностях сибирских хаски и якутских лаек. Все животные привиты, социализированы и очень общительны. Мы предлагаем только живое взаимодействие без цепей и вольеров и относимся к собакам как к партнёрам и полноценным членам семьи. Вы пообщаетесь с нашей жизнерадостной стаей, а также с любопытными мини-козами, и получите порцию самой приятной, как нам кажется, терапии на свете. Фото на вашу технику — бесплатно.

Кроме того, мы предлагаем другие развлечения: профессиональные фотосессии и активный отдых, который доставит удовольствие и вам, и нашим собакам — ведь они всегда рады побегать! Подробнее об услугах ниже.

Дополнительные развлечения и услуги

При бронировании укажите выбранные опции.

Профессиональная фотосессия с хаски

— 15 фото в обработке, время съёмки 40 минут — 5000 ₽

— 30 фото в обработке, время съёмки 1-1,5 часа — 8000 ₽

— 50 фото в обработке, время съёмки не ограничено — 12 000 ₽

— Фотосопровождение — 5000 ₽

Вам не придётся отвлекаться на телефон, чтобы сделать красивые кадры.

Прогулка с хаски с арендой амуниции

Для тех, кто хочет почувствовать себя хозяином северной собаки. Мы подберём для вас собаку, а затем в сопровождении инструктора-каюра вы отправитесь на прогулку. В качестве амуниции используется ошейник и поводок. Дистанция 1 км, продолжительность 30 минут, 500 руб.

Дог-треккинг с арендой амуниции

Для тех, кто любит активный отдых. Мы подберём для вас собаку и сопутствующую амуницию. В качестве экипировки используется специальный пояс, к которому крепится поводок, к поводку крепится собака за шлейку. Так собака вам поможет легче и быстрее преодолеть дистанцию. Треккинг по маршруту проходит в сопровождении инструктора-каюра. Дистанция 6 км, 1500 ₽.

Катание на упряжках с хаски (зимняя услуга)

Взрослые катаются по одному либо с маленьким ребёнком возрастом до 10 лет, не превышая ограничение по весу (100 кг). Дистанция 1000 м, от 1500 ₽ за круг.

Фермерские продукты

А ещё у нас можно купить свежие куриные яйца от наших кур и натуральный пчелиный мёд с соседней пасеки.

Организационные детали