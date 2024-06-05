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задержались в Сергиевом Посаде, я позвонила Елене и сообщила о задержке. Экскурсия была перенесена на более позднее время без каких-либо нареканий и сокращения времени прогулки, за что наша группа очень благодарна организатору Елене. Экскурсия и прогулка прошли замечательно. Прошлись по центру, услышали историю становления города и людей, оставивших заметный след в его истории, посмотрели красивые места и достопримечательности. Елену рекомендую!