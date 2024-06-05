Необычные экскурсии по Переславлю-Залесскому

Найдено 9 экскурсий в категории «Необычные» в Переславле-Залесском, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Двухчасовая экскурсия по Переславлю-Залесскому: пешая прогулка по Кремлю и водная часть на моторной лодке с видами на древние храмы и монастыри
Начало: На Красной площади
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
5 850 за всё до 6 чел.
В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
Погрузитесь в мир северных собак, узнайте об их особенностях и насладитесь живым общением. Забронируйте индивидуальную экскурсию уже сегодня
Начало: В селе Алексино, Переславский район
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
400 за человека
Легенды Плещеева озера
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
51 отзыв
Легенды Плещеева озера: индивидуальная экскурсия в Переславле-Залесском
Погрузитесь в атмосферу старинного Переславля-Залесского, узнайте тайны Плещеева озера и прикоснитесь к мистическому синему камню
Начало: возле Александровой горы
13 июля в 09:00
14 июля в 09:00
2 770 за всё до 4 чел.
Переславль исторический - и гастрономический (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками
Начало: На Красной площади
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5 900 за всё до 4 чел.
Селфи-экскурсия по высотам Переславля-Залесского
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
Селфи-экскурсия по высотам Переславля-Залесского: виды и история
Поднимитесь на высоты Переславля-Залесского и насладитесь видами города. Узнайте историю Горицкого монастыря, центра города и Александровой горы
Начало: Улица Московская, 113, Переяславль-Залесский
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
«Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
«Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия
Переславль-Залесский: самостоятельная квест-экскурсия по историческим местам. Откройте для себя архитектурные памятники и узнайте интересные факты о городе
Начало: Красная площадь, 1А, Переславль-Залесский
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Переславль-Залесский. Загадки и тайны древнего города
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Переславль-Залесский: Путешествие сквозь века к тайнам древнего города
Погрузитесь в мир истории и загадок Переславля-Залесского, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Улица Садовая, 4, Переславль-Залесский
Расписание: Любое время, по согласованию с гидом
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
4 500 за всё до 4 чел.
Переславская Венеция. Пешая экскурсия и водная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Переславская Венеция. Пешая экскурсия и водная прогулка
Откройте для себя уникальный Переславль-Залесский с воды и суши! Прогулка по древним валам и водная экскурсия по реке Трубеж и Плещееву озеру
Начало: Садовая улица, 4, Переславль-Залесский
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
3 600 за всё до 6 чел.
Гастро-тур по Переславлю-Залесскому
Индивидуальная
4 часа
Гастро-тур по Переславлю-Залесскому: погружение в вкусы и историю
Откройте для себя вкусы Переславля-Залесского в уникальном гастро-туре. Исторические блюда, дегустации и познавательные прогулки ждут вас
Начало: Улица Советская, 8, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно по запросу
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
    В конце мая наша компания из трех человек посетила Переславль-Залесский. Заранее была согласована морская прогулка, но так как мы немного
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    задержались в Сергиевом Посаде, я позвонила Елене и сообщила о задержке. Экскурсия была перенесена на более позднее время без каких-либо нареканий и сокращения времени прогулки, за что наша группа очень благодарна организатору Елене. Экскурсия и прогулка прошли замечательно. Прошлись по центру, услышали историю становления города и людей, оставивших заметный след в его истории, посмотрели красивые места и достопримечательности. Елену рекомендую!

  • Д
    Динара
    30 мая 2024
    Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
    Елена-прекрасный гид!!! Интереснейший рассказ о Переславле,его появлении,становлении и существовании. С удовольствием провели время в пешей прогулке и прогулке по бесподобно сегодня красивому Плещеевому озеру.
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
    Были на экскурсии 18 мая. Очень душевно, как прогулка с другом. Погода была отличная, вид на город со стороны Плещеева озера изумителен. Рекомендуем.
  • Н
    Николай
    12 мая 2024
    Переславская Венеция. Пешая экскурсия и водная прогулка
    Все отлично.
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Легенды Плещеева озера
    Ирина - замечательный рассказчик и видно, как любит свой край. Озеро и место, где прошла экскурсия, действительно волшебные места!
  • Н
    Наталья
    1 мая 2024
    В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
    Очень интересная встреча с замечательными собаками. Все собаки очень игривые и хорошо ухоженные. Детям очень понравилось
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2024
    В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
    Получили массу удовольствий!! Собаки очень ласковые и ухоженные.
  • Д
    Дмитрий
    1 мая 2024
    Переславская Венеция. Пешая экскурсия и водная прогулка
    Экскурсия понравилась, содержательная и познавательная. Экскурсовод Елена рассказала об истории города. Прогулка на лодочке очень впечатлила. Командир судна Андрей прокатил
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    аккуратно профессионально по реке до озера. Жаль что был сильный ветер и не удалось пройти по озеру. Спасибо за организацию прекрасного отдыха! 👍👍👍

  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
    Нам очень понравилось! Дочка 5 лет в восторге, боязливо относилась к крупным животным, чужим собакам, здесь же смело бегала от одного к другому, гладила и обнимала. Дружелюбно, искренне и душевно. Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Легенды Плещеева озера
    Огромное спасибо Ирине не просто за экскурсию, а за прекрасную прогулку около Плещеева озера. Рассказ о легендах не затянут, очень
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    насыщен фактами и собственными знаниями, что придает «сухой» истории такой яркий, жизненный оттенок. Приятно, когда человек любит свой город, знает о нем много, хвалит людей и культуру, а не сетует на жизнь и обстановку. Ну и сама тема экскурсии классная. Легенды, загадки, тайны… Всем рекомендую!

    Огромное спасибо Ирине не просто за экскурсию, а за прекрасную прогулку около Плещеева озера. Рассказ оОгромное спасибо Ирине не просто за экскурсию, а за прекрасную прогулку около Плещеева озера. Рассказ оОгромное спасибо Ирине не просто за экскурсию, а за прекрасную прогулку около Плещеева озера. Рассказ о

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
  2. В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
  3. Легенды Плещеева озера
  4. Переславль исторический - и гастрономический (на вашем автомобиле)
  5. Селфи-экскурсия по высотам Переславля-Залесского
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Синь-камень
  5. Река Трубеж
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в июне 2024
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