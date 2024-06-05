1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Двухчасовая экскурсия по Переславлю-Залесскому: пешая прогулка по Кремлю и водная часть на моторной лодке с видами на древние храмы и монастыри
Начало: На Красной площади
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
5 850₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия: В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
Погрузитесь в мир северных собак, узнайте об их особенностях и насладитесь живым общением. Забронируйте индивидуальную экскурсию уже сегодня
Начало: В селе Алексино, Переславский район
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
400₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Легенды Плещеева озера: индивидуальная экскурсия в Переславле-Залесском
Погрузитесь в атмосферу старинного Переславля-Залесского, узнайте тайны Плещеева озера и прикоснитесь к мистическому синему камню
Начало: возле Александровой горы
13 июля в 09:00
14 июля в 09:00
2 770₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками
Начало: На Красной площади
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Селфи-экскурсия по высотам Переславля-Залесского: виды и история
Поднимитесь на высоты Переславля-Залесского и насладитесь видами города. Узнайте историю Горицкого монастыря, центра города и Александровой горы
Начало: Улица Московская, 113, Переяславль-Залесский
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
«Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия
Переславль-Залесский: самостоятельная квест-экскурсия по историческим местам. Откройте для себя архитектурные памятники и узнайте интересные факты о городе
Начало: Красная площадь, 1А, Переславль-Залесский
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: Путешествие сквозь века к тайнам древнего города
Погрузитесь в мир истории и загадок Переславля-Залесского, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Улица Садовая, 4, Переславль-Залесский
Расписание: Любое время, по согласованию с гидом
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переславская Венеция. Пешая экскурсия и водная прогулка
Откройте для себя уникальный Переславль-Залесский с воды и суши! Прогулка по древним валам и водная экскурсия по реке Трубеж и Плещееву озеру
Начало: Садовая улица, 4, Переславль-Залесский
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастро-тур по Переславлю-Залесскому: погружение в вкусы и историю
Откройте для себя вкусы Переславля-Залесского в уникальном гастро-туре. Исторические блюда, дегустации и познавательные прогулки ждут вас
Начало: Улица Советская, 8, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно по запросу
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024В конце мая наша компания из трех человек посетила Переславль-Залесский. Заранее была согласована морская прогулка, но так как мы немного
- ДДинара30 мая 2024Елена-прекрасный гид!!! Интереснейший рассказ о Переславле,его появлении,становлении и существовании. С удовольствием провели время в пешей прогулке и прогулке по бесподобно сегодня красивому Плещеевому озеру.
- ООльга27 мая 2024Были на экскурсии 18 мая. Очень душевно, как прогулка с другом. Погода была отличная, вид на город со стороны Плещеева озера изумителен. Рекомендуем.
- ННиколай12 мая 2024Все отлично.
- ИИрина6 мая 2024Ирина - замечательный рассказчик и видно, как любит свой край. Озеро и место, где прошла экскурсия, действительно волшебные места!
- ННаталья1 мая 2024Очень интересная встреча с замечательными собаками. Все собаки очень игривые и хорошо ухоженные. Детям очень понравилось
- ТТатьяна1 мая 2024Получили массу удовольствий!! Собаки очень ласковые и ухоженные.
- ДДмитрий1 мая 2024Экскурсия понравилась, содержательная и познавательная. Экскурсовод Елена рассказала об истории города. Прогулка на лодочке очень впечатлила. Командир судна Андрей прокатил
- ЮЮлия30 апреля 2024Нам очень понравилось! Дочка 5 лет в восторге, боязливо относилась к крупным животным, чужим собакам, здесь же смело бегала от одного к другому, гладила и обнимала. Дружелюбно, искренне и душевно. Большое спасибо!
- ЕЕлена25 апреля 2024Огромное спасибо Ирине не просто за экскурсию, а за прекрасную прогулку около Плещеева озера. Рассказ о легендах не затянут, очень
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Необычные»
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